GUANGZHOU, Chine, 15 août 2024 /CNW/ - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion », 01157.HK), un important fabricant d'équipement de pointe, a une fois de plus redéfini les possibilités d'ingénierie avec la plus grande grue à tour au monde, Zoomlion R20000-720, jouant un rôle crucial dans la construction du pont de Shiziyang. Le pont, dont la travée principale record est de 2 180 mètres, sera le plus grand pont suspendu à double tablier au monde une fois terminé.

Situé à Guangzhou, en Chine, le pont de Shiziyang est un pont suspendu en acier à double tablier, marquant une réalisation importante en matière de technologie et de complexité de la construction de ponts.

La grue à tour R20000-720, d'une capacité de levage nominale de 20 000 tonnes-mètres et d'une capacité de levage maximale de 720 tonnes, est conçue pour relever les défis exigeants posés par la construction du pont. Sa portée impressionnante de 400 mètres lui permet de soulever des matériaux lourds à des hauteurs significatives, ce qui équivaut à hisser 500 voitures au 130e étage. Le joint de soudure de la grue s'étend sur 490 kilomètres, et ses composants pèsent jusqu'à 92,8 tonnes.

La grue à tour R20000-720 a démontré un rendement exceptionnel dans des conditions extrêmes, comme des vents forts, une humidité élevée et de lourdes charges. Elle a réussi à surmonter les risques liés au travail en hauteur, aux normes de construction rigoureuses et aux défis complexes de construction multidimensionnelle.

Cette grue de pointe a fait l'objet de 158 réalisations de recherche novatrice et de 305 brevets d'invention. La technologie révolutionnaire de contrepoids mobile de la grue permet un mouvement précis en réponse aux moments de charge changeants, améliorant ainsi la performance de levage de plus de 60 %.

La grue est également dotée d'une structure légère dotée d'une capacité de charge élevée et d'une conception modulaire robuste, réduisant son poids de structure supérieure de plus de 20 % par rapport aux conceptions conventionnelles. Cette avancée résout les problèmes de transport, d'assemblage et de démontage des très grandes grues. De plus, le système de contrôle intelligent ETI de la grue à tour de Zoomlion permet des temps de réponse en millisecondes, ce qui favorise des opérations rapides et précises.

La grue R20000-720 a établi un nouveau record mondial lors de sa production à l'usine intelligente de grues à tour de Zoomlion en avril 2023, surpassant les précédents records de l'entreprise en matière de technologie de grues à tour.

Avant son déploiement au pont de Shiziyang, la grue R20000-720 a joué un rôle déterminant dans la construction du pont rail-route du fleuve Yangtze de Ma'anshan, le premier pont à haubans à trois tours au monde avec deux travées principales de plus d'un kilomètre, et le plus long pont à haubans en acier au monde.

Les contributions de Zoomlion au pont de Shiziyang vont au-delà de la grue R20000-720. L'entreprise emploie également des grues sur chenilles de 400 tonnes et de 260 tonnes, des camions de pompage et l'appareil de forage rotatif ZR550G, assurant ainsi la réussite du projet et l'assurance de la qualité.

SOURCE Zoomlion

