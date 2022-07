La grève se poursuit chez Rolls-Royce Canada - La dernière offre patronale rejetée massivement

MONTRÉAL, le 25 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Réunis en assemblée générale ce dimanche, les travailleuses et les travailleurs de Rolls-Royce Canada (RRC) ont rejeté la dernière offre globale de l'entreprise dans une proportion de 75 %.

« Je suis très fier de nos membres, réagit le président du Syndicat des travailleuses et travailleurs de Rolls-Royce Canada, Frédéric Labelle. Après plus de quatre mois de lock-out sauvage, ils ont envoyé un message très fort : nous nous tiendrons debout jusqu'au bout. La seule issue satisfaisante à ce conflit sera une entente négociée. »

« Nous serons aux côtés des salarié-es de Rolls-Royce jusqu'à ce qu'ils aient gain de cause, poursuit la présidente du Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN), Dominique Daigneault. »

« Pour le bien de toute l'industrie, les travailleuses et les travailleurs doivent gagner, enchaîne le vice-président de la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN), Serge Berthiaume. L'inflation atteint des niveaux record, le manque de main-d'œuvre est généralisé alors que le secteur aéronautique se relève d'années difficiles. Dans ce contexte, il est indécent que Rolls-Royce cherche aujourd'hui à couper sans vergogne dans les conditions de travail des salarié-es qui ont fait sa réputation d'excellence. »

Malgré toutes les tentatives de l'employeur pour casser la solidarité qui unit les membres, leur détermination demeure intacte. Rappelons que le 15 mars, RRC a imposé un lock-out à ses 530 salarié-es de l'usine située sur le Chemin de la Côte-de-Liesse. L'entreprise veut, entre autres, forcer la mise au rencart du régime de retraite à prestations déterminées et geler les salaires. Ces travailleuses et travailleurs sont spécialisés dans l'entretien des moteurs d'avion.

L'entreprise poursuit en justice plus du quart de ses salarié-es pour avoir manifesté là où elle ne le tolère pas et a congédié le président du syndicat. Elle a également annoncé le licenciement d'une trentaine de salarié-es, prétextant une restructuration des activités. En outre, l'entreprise communique régulièrement directement avec les salarié-es au sujet des négociations, ce qui est illégal en vertu du Code du travail. RRC a aussi reconnu devant le Tribunal administratif du travail avoir eu recours à des briseurs de grève.

De leur côté, les travailleuses et les travailleurs demandent un contrat de cinq ans et veulent notamment éliminer les clauses « orphelin » du régime de retraite et de l'assurance collective, améliorer les salaires et les horaires de travail ainsi que bonifier les congés. La convention collective est échue depuis mars 2020.

SOURCE CSN

Renseignements: Jean-Pierre Larche, Information-CSN, 514 605-0757 ou [email protected]