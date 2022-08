La grève des employés de la succursale d'Aylmer déclarée illégale : La SQDC accueille favorablement la décision du Tribunal administratif du travail

MONTRÉAL, le 27 août 2022 /CNW Telbec/ - La Société québécoise du cannabis (SQDC) accueille favorablement la décision du Tribunal administratif du travail (TAT) d'émettre une ordonnance déclarant que l'arrêt de travail débuté le 16 août 2022 à la succursale de Aylmer contrevient au Code du travail et est par le fait même, illégale.

La SQDC a toujours reconnu le droit de grève prévu au Code du travail. Cependant, en ce qui concerne la succursale d'Aylmer, l'accréditation à cette succursale a été accordée le 28 avril dernier et le SCFP 5454 n'ayant pas transmis à l'employeur un avis de négociation qui respecte les prescriptions du Code du travail pour cette accréditation, le droit à la grève ne sera acquis que le 25 octobre 2022.

La SQDC a transmis une mise en demeure au SCFP 5454 le 15 août dernier lui enjoignant de s'abstenir de déclencher une grève illégale. En guise de réponse, le syndicat a déclenché une grève générale illimitée le lendemain matin.

Conformément à la décision du Tribunal, les employés de la succursale d'Aylmer sont donc conviés à « reprendre le travail et à fournir leur prestation normale de travail dès aujourd'hui, et ce, jusqu'à la date d'acquisition du droit de grève et à s'abstenir de participer à toute activité concertée illégale visant à ralentir les activités ». La SQDC souhaite maintenir un climat de travail sain à l'intérieur de ses succursales et les employés seront bien accueillis à leur retour au travail.

À propos de la négociation avec le SCFP

La SQDC compte 90 succursales dont la moitié ne sont pas syndiquées. Le conflit de travail actuel ne vise que 22 des 28 succursales représentées par le SCFP. Les employés de ces succursales sont en grève depuis le 30 mai dernier. Notons que les employés de deux des 28 succursales SCFP, soient St-Nicolas et Alma, ont décidé de ne pas déclencher de grève et sont toujours au travail.

La SQDC déploie des efforts pour maintenir son service à la clientèle dans l'ensemble de ses succursales, incluant celles visées par la grève qui demeurent ouvertes, mais selon des horaires réduits. La clientèle a par ailleurs toujours accès aux achats en ligne sur le SQDC.ca. Il est important pour la Société de continuer d'exercer sa mission. Les informations sur les horaires allégés sont disponibles sur SQDC.ca.

La SQDC espère toujours en arriver à une entente négociée, à la satisfaction des parties, et elle est disponible pour s'assoir à la table de négociation en tout temps. Soulignons que la SQDC a conclu une entente en juin dernier avec la CSN et les 17 succursales qu'elle représente.

À propos de la Société québécoise du cannabis (SQDC)

La SQDC a pour mandat d'assurer la vente de cannabis au Québec en priorisant la protection de la santé et la sécurité de sa clientèle. Elle s'engage à proposer des produits de qualité et à moindre risque, ainsi qu'à informer et éduquer les consommateurs sur les moyens de minimiser les impacts du cannabis sur leur santé. L'objectif à long terme est de réduire la portée du marché noir au Québec. Filiale de la Société des alcools du Québec (SAQ), la SQDC est constituée en tant que compagnie à fonds social et est une organisation distincte gérée de façon indépendante de la SAQ. Tous les profits de la Société sont versés dans un fonds qui sera réinvesti notamment en prévention et en recherche en matière de cannabis. Pour plus de renseignements, visitez sqdc.ca .

