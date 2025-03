La grève commence à Laval

LAVAL, QC, le 6 mars 2025 /CNW/ - Les cols bleus de la Ville de Laval entament aujourd'hui leur grève générale qui aura lieu du 6 au 12 mars. Les parties ont commencé les pourparlers au printemps 2023. Le contrat de travail est échu depuis décembre 2021. Le syndicat respectera la décision du Tribunal administratif du travail (TAT) portant sur les services essentiels à maintenir. Plusieurs piquets de grève seront érigés à travers la ville.

« Nous sommes présents jour après jour pour les citoyennes et citoyens, c'est maintenant à la Ville d'être présente pour ses employés. Les services publics sont en danger! Il faut investir dans nos conditions de travail, car après l'inflation historique, quatre ans sans augmentations salariales, c'est trop lourd à porter et nous ne pouvons plus attirer et retenir des personnes salariées qualifiées », d'expliquer Louis-Pierre Plourde, président du Syndicat des cols bleus de Laval, SCFP 4545.

La dernière offre de la Ville était de l'ordre de 19,5 % sur sept ans. Malheureusement, une telle offre ne permet pas aux travailleurs et travailleuses de rattraper le pouvoir d'achat perdu au cours des quatre dernières années.

« Le maire dit avoir une vision très moderne de sa ville, mais il me semble qu'un maire réfléchi devrait prendre au sérieux ses services publics. Cela a été prouvé maintes fois : l'expertise interne est meilleur marché que le privé. La partie syndicale est la dernière à avoir déposé une offre de règlement et depuis, c'est silence radio du côté patronal. Désolant », de dénoncer le président syndical.

Le SCFP 4545 représente 850 cols bleus à la Ville de Laval.

