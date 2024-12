OTTAWA, ON, le 2 déc. 2024 /CNW/ - La grève de Postes Canada qui dure depuis un peu plus de 2 semaines a déjà coûté aux PME au moins 765 M$, soit 76,6 M$ par jour. À ce rythme, la grève coûtera plus de 1 milliard de dollars aux PME d'ici mercredi prochain, avertit la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI).

« Ottawa reste les bras croisés pendant que les PME perdent des ventes et des revenus importants en raison de circonstances hors de leur contrôle. Le ministre du Travail a récemment déclaré que les pourparlers de médiation ont été suspendus parce que les deux parties ne parviennent pas à un accord. Le ministre a le pouvoir et le devoir de mettre fin à la grève », affirme Jasmin Guénette, vice-président des Affaires nationales à la FCEI.

La grève a eu un impact négatif sur les trois quarts des PME. Parmi celles-ci, 41 % ont signalé des impacts financiers, pour un montant médian de 2 000 $ en raison de commandes perdues, d'options de livraison plus coûteuses, de paiements en retard et de l'incapacité à promouvoir leur entreprise à un moment crucial de l'année.

69 % des répondants au sondage veulent que le gouvernement adopte une loi spéciale de retour au travail.

Voici quelques impacts que nous ont décrits des propriétaires de PME du pays :

Une entreprise offrant des services de comptabilité située en Alberta a des fonds retenus au bureau de poste puisque ses chèques sont tous envoyés par la poste par les compagnies d'assurance.

a des fonds retenus au bureau de poste puisque ses chèques sont tous envoyés par la poste par les compagnies d'assurance. Un fournisseur de semences de l'Île-du-Prince-Édouard, qui compte sur Postes Canada depuis 86 ans, a plus de 270 000 catalogues qui ne peuvent pas être expédiés. Au lieu d'une augmentation de revenus, il fera face à des frais d'entreposage importants à cause du grand volume de catalogues imprimés. Il affirme que le nombre de commandes pour Noël sera faible.

Une entreprise d'entretien ménager au Québec subit des impacts significatifs, à cause des retards de paiement reçus sous forme de chèques ainsi que les livraisons de leurs fournisseurs.

La FCEI demande à Ottawa d'intervenir immédiatement et d'imposer un processus d'arbitrage exécutoire ou une loi spéciale de retour au travail pour sauver partiellement ce qui reste de la saison cruciale du magasinage des Fêtes. Les petites entreprises ont déjà perdu les ventes importantes de la fin de semaine du Vendredi fou, du Samedi PME et du Cyberlundi.

« Si la grève ne prend pas fin cette semaine, Postes Canada ne pourra pas répondre aux besoins de la clientèle pendant cette saison des Fêtes en raison de tous les retards accumulés », conclut M. Guénette.

Méthodologie

Les données présentées ici sont les résultats préliminaires du Sondage spécial sur les impacts de la grève à Postes Canada et du congé de TPS/TVH. Ce sondage en ligne, auquel ont répondu 3 813 membres FCEI jusqu'ici, est en cours depuis le 26 novembre 2024. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste ayant un nombre égal de répondants, la marge d'erreur serait de plus ou moins 1,6 %, 19 fois sur 20.

