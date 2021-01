OTTAWA, ON, le 27 janv. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, la commissaire de la GRC, Brenda Lucki, et la présidente de Pauktuutit Inuit Women of Canada, Rebecca Kudloo, ont signé une entente visant à officialiser la relation de travail entre les deux organisations et à améliorer la protection des femmes, des enfants et des personnes de diverses identités de genre inuits.

En vertu de cette entente, intitulée Pinasuqatigiinniq, les deux organisations s'engagent à collaborer à la mise en œuvre des recommandations du rapport de 2020 de Pauktuutit Inuit Women of Canada : Addressing Gendered Violence against Inuit Women: A review of police policies and practices in Inuit Nunangat.

Ce rapport comporte des recommandations à l'égard des services de police portant sur divers sujets, dont les services de police qui tiennent compte de la culture et des traumatismes, la formation et les politiques sexospécifiques, ainsi qu'une réponse plus adaptée des répartiteurs, le prolongement des affectations des membres de la GRC dans les communautés et le maintien de la diversité au sein de l'effectif, notamment par la création de postes clés pour les Inuits.

Première étape dans cette entente historique, la GRC et l'organisation Pauktuutit mettent en œuvre un plan de travail qui consiste à revoir la formation de la GRC sur les compétences culturelles, à établir un coordonnateur de la lutte contre la violence familiale au Nunavut (Division V de la GRC) et à mener une consultation auprès des femmes inuites sur le projet pilote de caméras vidéo corporelles de la GRC lancé à Iqaluit.

Pauktuutit et la GRC s'engagent à mettre l'information en commun et à collaborer à la résolution des enjeux relevés. Des rencontres périodiques auront lieu entre la direction nationale des deux organisations, ainsi qu'avec les commandants de la GRC dans les Territoires du Nord-Ouest, du Nunavut et de Terre-Neuve-et-Labrador.

La violence touche une proportion excessive de femmes autochtones au pays, et de femmes et de filles inuites en particulier. Les femmes au Nunavut, notamment, sont victimes de violence dans une proportion 13 fois plus élevée que les femmes au Canada en général.

Pinasuqatigiinniq est un terme inuit signifiant « collaborer étroitement ». C'est un titre approprié pour cette entente historique, qui s'inscrit dans le cadre du travail continu de la GRC visant à établir des relations de confiance et à fournir aux communautés autochtones du pays des services de police adaptés aux besoins et qui tiennent compte de la culture et des traumatismes.

CITATIONS

« Je me réjouis à la perspective de poursuivre la collaboration de la GRC avec Pauktuutit Inuit Women of Canada et sa présidente, Rebecca Kudloo, sur des projets et des programmes visant à réduire la violence faite aux femmes, aux enfants et aux personnes de diverses identités de genre de l'Inuit Nunangat. Pour aller de l'avant, il importe de reconnaître les événements du passé, d'en tirer des leçons, d'évaluer nos actions actuelles et de collaborer avec les communautés, les peuples et les employés autochtones dans une perspective d'avenir. La GRC a la ferme intention de continuer à améliorer ses effectifs et cherche constamment à offrir des services de police de la plus haute qualité aux communautés autochtones. »

- Brenda Lucki, commissaire de la GRC

« L'entente d'aujourd'hui favorise une transformation plus qu'essentielle de la culture policière de la GRC dans l'Inuit Nunangat. Le racisme systémique est une réalité incontournable des contacts des femmes inuites avec la police. Ainsi, les femmes victimes de violence conjugale subissent souvent une autre violence dans leurs contacts avec la police, après avoir eu le courage de signaler les incidents initiaux. Pauktuutit se réjouit à la perspective de travailler de concert avec la GRC à rehausser la sécurité des femmes inuites, notamment dans leurs contacts avec les agents de la GRC affectés à leur service et à leur protection. »

- Rebecca Kudloo, présidente, Pauktuutit Inuit Women of Canada

« Le partenariat entre Pauktuutit Inuit Women of Canada et la GRC constitue une étape constructive dans le processus de réconciliation de la police nationale avec les femmes, les filles et les personnes de diverses identités de genre inuites. Le gouvernement du Canada est déterminé à collaborer avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les Premières Nations et les communautés inuites et métisses pour mettre fin au drame national de la violence exercée contre les femmes, les filles et les personnes bispirituelles et LGBTQQIA autochtones. »

- Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile du Canada

« Ce partenariat va dans le sens de notre objectif commun de réconciliation. La signature de cette entente historique conclue entre Pauktuutit Inuit Women of Canada et la GRC pour mettre fin au racisme systémique et réduire la violence fondée sur le sexe à l'égard des femmes, des enfants et des personnes de diverses identités de genre inuites permettra d'améliorer la sécurité et le mieux-être au sein des communautés inuites. Ce jalon que nous avons atteint s'inscrit dans une série d'étapes qu'ensemble nous franchirons au cours des années à venir. Les partenariats sont essentiels à la poursuite de nos progrès et de notre réussite, et je me réjouis à l'idée de travailler avec nos partenaires à l'atteinte de ces objectifs. »

- Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord

« L'association Pauktuutit Inuit Women of Canada fait un travail essentiel pour assurer la sécurité des femmes, des filles et des communautés inuites. Cet accord est un grand pas en avant pour la GRC et Pauktuutit en vue de poursuivre les efforts déployés pour protéger les femmes, les filles et les personnes de diverses identités de genre inuites contre la violence fondée sur le sexe. Je tiens à remercier Pauktuutit pour son expertise et son leadership, en particulier dans l'élaboration du volet inuit du plan d'action national lié aux femmes et aux filles autochtones disparues et assassinées. Le travail de l'association est essentiel à l'obtention de résultats tangibles pour leurs communautés. »

- Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones

EN BREF

Dans le cadre de la Vision150, stratégie de modernisation et de réconciliation de la GRC, l'organisation conclut des ententes avec les organisations nationales de femmes autochtones en vue de mettre en oeuvre des initiatives de coopération communautaire et de formation, de réduction de la violence et de prévention du crime appropriées sur le plan culturel.

Pauktuutit est une organisation sans but lucratif représentant les femmes inuites du Canada . Elle a pour mandat de promouvoir la sensibilisation aux besoins de ces femmes, et de favoriser leur participation à la résolution des enjeux communautaires, régionaux et nationaux en matière de développement social, culturel et économique.

. Elle a pour mandat de promouvoir la sensibilisation aux besoins de ces femmes, et de favoriser leur participation à la résolution des enjeux communautaires, régionaux et nationaux en matière de développement social, culturel et économique. Les efforts de réconciliation de la GRC visent à accroître la sécurité et le bien-être des collectivités, à renforcer les normes en matière d'enquête et à offrir des services de police de grande qualité. Des efforts internes sont aussi consentis pour soutenir les quelque 1900 employés autochtones et inspirer une main-d'œuvre sensibilisée aux diverses cultures et traumatismes.

Dans le cadre de la Stratégie du Canada pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe, la GRC a élaboré deux cours visant à enseigner aux employés comment utiliser une approche adaptée aux traumatismes dans les enquêtes et à les aider à comprendre l'incidence de la culture et de l'identité personnelle sur les actions, les perceptions, les interactions et les expériences.

LIENS CONNEXES

SOURCE Gendarmerie royale du Canada

Renseignements: Relations avec les médias de la GRC, [email protected]; Pauktuutit Inuit Women of Canada, Susan King : [email protected], 613-724-1518