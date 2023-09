La GRC rends hommage à ses membres décédés dans l'exercice de leurs fonctions, le dimanche 10 septembre

OTTAWA, ON, le 11 sept. 2023 /CNW/ - Les employés sont le cœur et l'âme de la GRC. Le dimanche 10 septembre 2023, cadets et invités d'honneur se sont rassemblés à l'occasion du Service commémoratif national de la GRC pour rendre hommage aux membres disparus. Cet événement, qui a lieu tous les ans le deuxième dimanche de septembre, rend hommage aux membres réguliers, gendarmes spéciaux, gendarmes auxiliaires et membres civils ayant perdu leur vie dans l'exercice de leurs fonctions.

Employés, cadets, familles, amis, dignitaires et membres de la GRC de partout au pays se sont rassemblés pour honorer ses membres disparus lors du défilé commémoratif dimanche matin. Le défilé était formé de cadets, membres de la GRC de partout au pays, des anciens, le corps de cornemuseurs et de tambours de la GRC ainsi que la fanfare de cadets.

Cette année, trois noms ont été ajoutés à la Liste d'honneur et au Cénotaphe : les gendarmes Shaelyn Yang, Vernon Myles Genaille et Harvinder Singh Dhami. Cette liste compte désormais 249 membres décédés dans l'exercice de leurs fonctions depuis la création de la Police à cheval du Nord-Ouest en 1873. Chaque employé dévoué sur cette liste laisse une trace indélébile, non seulement auprès de leurs collègues, mais aussi leurs familles, êtres chers et les Canadiens. Le Service commémoratif national de la GRC et le Cénotaphe sont un lieu pour les amis, les familles et les employés de la GRC de penser au courage, au service et au sacrifice de leurs collègues disparus.

Le Service commémoratif national de la GRC est disponible en ligne sur la chaîne YouTube de la Division Dépôt de la GRC.

Nous n'oublierons jamais tous ceux et celles qui ont fait le sacrifice ultime et leur héritage résonnera à tout jamais à l'École de la GRC. C'est ici que se trouvent le Cénotaphe, la Liste du Souvenir et le Mur du Souvenir. L'École est le lieu de rassemblement de tous les membres passés, présents et futurs de la Gendarmerie et nous sommes honorés de pouvoir partager la mémoire de nos camarades décédés avec nos amis, familles et collègues.

Surintendant principal Sylvie Bourassa-Muise, commandant de la Division Dépôt

Il est tellement important que la GRC honore ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie au service de leur pays. Avec le Service commémoratif national de la GRC, nous nous assurons que jamais nous n'oublierons leur service, leur sacrifice et leur engagement à la protection des Canadiens.

Mike Duheme, commissaire de la GRC

The RCMP National Memorial Service is an annual event hosted at the RCMP Academy, Depot Division, on the second Sunday of September. This day marks the dedication of the Cenotaph, which was unveiled at Depot on September 8, 1935, and includes the enduring tradition that began in 1876 when RCMP members, auxiliary members, cadets and veterans would parade to honour their fallen comrades on Sleigh Square.

