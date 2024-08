TORONTO, le 22 août 2024 /CNW/ - La police fédérale de la GRC de la région centrale a arrêté et accusé une personne de la région du Grand Toronto (RGT) qui aurait participé aux activités d'un groupe terroriste répertorié.

À la suite d'une longue enquête sur la sécurité nationale, la GRC a porté les accusations suivantes contre cette personne :

Avoir participé aux activités d'un groupe terroriste dans le but d'améliorer la capacité de ce dernier à mener des activités terroristes, en violation de l'article 83.18(1) du Code criminel canadien;

canadien; Conseiller à une autre personne de commettre un crime, en violation de l'article 83.18(1) du Code criminel canadien.

La personne comparaîtra devant le tribunal à distance par vidéoconférence le 27 août.

Comme les infractions présumées ont eu lieu alors que la personne était mineure, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents empêche la divulgation d'autres renseignements à son sujet. La GRC poursuit son enquête et l'évaluation des répercussions potentielles de cette activité présumée. À l'heure actuelle, il n'y a aucun risque connu pour le public associé à l'événement.

La GRC demeure préoccupée par la tendance croissante à l'extrémisme violent. La radicalisation menant à la violence est un phénomène qui n'est pas motivé par un contexte, une culture ou une religion en particulier. Le Centre canadien d'engagement communautaire et de prévention de la violence de Sécurité publique Canada dirige les efforts du gouvernement du Canada pour lutter contre la radicalisation menant à la violence et vise à compléter les efforts en matière de sécurité nationale et de justice pénale, notamment en appuyant des programmes de prévention et d'intervention auprès des personnes et des groupes à risque de radicalisation menant à la violence, et de ceux qui veulent se sortir de l'extrémisme violent.

« Motivés par nos valeurs fondamentales, les employés de la GRC sont déterminés à travailler avec nos partenaires pour protéger nos collectivités. Nous tenons à remercier le Service de police de Toronto, le Service des poursuites pénales du Canada, le ministère du Procureur général, la Section de la lutte contre le terrorisme de la Police provinciale de l'Ontario et le Federal Bureau of Investigation (FBI) pour leur collaboration dans le cadre de cette enquête. » - Surintendant James Parr, officier responsable, EISN, RGT et sud-ouest de l'Ontario.

Quelques faits

Si vous craignez qu'une personne envisage ou planifie un acte de violence ou se prépare à le commettre ou à aider d'autres personnes à commettre des actes de terrorisme, veuillez communiquer avec votre service de police local. Il incombe de signaler tout comportement suspect. S'il y a une menace immédiate à votre sécurité ou à celle des autres, composez le 911.

Les renseignements non urgents peuvent être transmis au Réseau info-sécurité nationale de la GRC par téléphone au 1 800 420-5805 ou par courriel à www.rcmp.ca/report-it

