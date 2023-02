POINT EDWARD, ON, le 1er févr. 2023 /CNW/ - Le 11 décembre 2022, un camion utilitaire est entré au Canada au point d'entrée du pont Blue Water, à Point Edward, en Ontario, et a été renvoyé en vue d'un deuxième examen. Lors de l'inspection de la remorque, des agents des services frontaliers ont découvert 89 briques de cocaïne présumée, pesant environ 100 kilogrammes.

L'ASFC a arrêté le chauffeur et le passager et a saisi les stupéfiants présumés. La GRC a pris les individus en charge et pris possession des éléments de preuve. Elle a porté les accusations suivantes contre Vikram Dutta, âgé de 44 ans, et Gurinder Singh, âgé de 61 ans, tous deux de Brampton, en Ontario :

Importation de cocaïne, en contravention du paragraphe 6(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances .

. Possession de cocaïne en vue du trafic, en contravention du paragraphe 5(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

L'affaire est actuellement devant la Cour de justice de l'Ontario, à Sarnia, en Ontario.

Citations

« La sécurité des Canadiens est la priorité absolue de notre gouvernement. Je tiens à remercier les agents dévoués de l'ASFC et de la GRC pour leur excellent travail pour empêcher l'entrée de stupéfiants dangereux au pays. J'ai pu constater directement ces efforts lors de ma visite au pont Blue Water le mois dernier, et j'ai hâte de voir la différence qu'ils continuent de faire pour assurer la sécurité de nos collectivités. » L'honorable Marco E. L. Mendicino, ministre de la Sécurité publique

« Notre partenariat avec l'ASFC donne des résultats efficaces. Ensemble, nous tenons à protéger nos collectivités contre les drogues dangereuses qui traversent nos frontières. » Surintendante Rae Bolsterli, officier responsable, Programme de l'intégrité des frontières, Division O de la GRC

« Cette saisie témoigne des liens solides entre l'ASFC et la GRC, et elle constitue un excellent exemple de collaboration entre deux organismes pour protéger nos collectivités. » An Nguyen, directeur, Opérations du district de St.Clair, Agence des services frontaliers du Canada

Faits en bref

Toute personne qui possède de l'information concernant une activité criminelle est encouragée à communiquer avec le service de police local, avec la GRC au 1-800-387-0020 ou avec Échec au crime au 1-800-222-TIPS.

La contrebande de stupéfiants et les autres infractions à la Loi sur les douanes peuvent entraîner des poursuites judiciaires. Dans le cas des ressortissants étrangers, ces infractions peuvent avoir pour conséquence le renvoi du Canada et l'interdiction d'y revenir.

peuvent entraîner des poursuites judiciaires. Dans le cas des ressortissants étrangers, ces infractions peuvent avoir pour conséquence le renvoi du et l'interdiction d'y revenir. Pour obtenir les plus récentes statistiques sur les stupéfiants, consultez la page sur les saisies effectuées par l'Agence des services frontaliers du Canada .

Si vous avez de l'information sur une activité transfrontalière suspecte, veuillez communiquer avec la ligne de surveillance frontalière de l'ASFC, au 1-888-502-9060.

Site Web : GRC en Ontari

Twitter : @GRCON

Facebook : RCMP.Ontari

Instagram : grcontario

YouTube : RCMPGRCPOLICE

Site Web : www.cbsa-asfc.gc.c

Twitter : @FrontiereCanRSO

Facebook : FrontiereCa

Instagram : FrontiereCa

YouTube : FrontiereCan

SOURCE Gendarmerie royale du Canada

Renseignements: Gendarmerie royale du Canada, Division O, [email protected]; Agence des services frontaliers du Canada, [email protected], 1-877-761-5945 ou 613-957-6500