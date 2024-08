OTTAWA, ON, le 27 août 2024 /CNW/ - L'équipe du Programme de sécurité nationale de la GRC collabore avec le Centre national contre l'exploitation des enfants (CNCEE) afin de protéger les jeunes contre des groupes violents en ligne.

Ces groupes entretiennent des liens avec des individus et des groupes extrémistes violents motivés par une idéologie connue qui ciblent les jeunes en ligne dans le but de les amener à filmer ou à diffuser en direct des actes d'automutilation ou de torture d'animaux ou des tentatives de suicide, ou encore à produire du matériel d'exploitation sexuelle d'enfants. Par la suite, les images circulent dans les réseaux en ligne et sont utilisées pour mieux contrôler les jeunes victimes ou pour les soumettre à des manœuvres d'extorsion. Il arrive souvent que les bourreaux sont eux-mêmes mineurs. Les victimes peuvent finir par être encouragées ou forcées à faire d'autres victimes.

Les membres de ces groupes ont pour principales motivations la volonté de propager leur idéologie, d'acquérir de la notoriété, de rassembler du contenu virtuel extrémiste et violent et de gravir les échelons dans leur groupe.

Ils sévissent sur des plateformes accessibles au public, notamment des plateformes de jeu en ligne ou de médias sociaux et des applications mobiles populaires auprès des jeunes (Roblox, Discord, Minecraft, Twitch, Telegram, Steam, etc.). Tout commence généralement par l'envoi d'un message direct sur une plateforme de jeu en ligne, qui peut mener à une discussion dans une salle de discussion privée ou sur une autre plateforme virtuelle, généralement dotée de fonctions vidéo, où l'échange prend rapidement une tournure sexuelle ou violente.

Les membres des groupes extrémistes violents ont recours, entre autres tactiques, à la sextorsion. Mais ils ne s'en servent pas pour extorquer de l'argent à leurs victimes ni pour leur propre satisfaction sexuelle. Ils s'en servent plutôt pour manipuler et contrôler leurs victimes en vue de la production de contenu encore plus préjudiciable et violent, à l'appui de leurs objectifs idéologiques et de la progression sur la voie de la radicalisation.

L'un des groupes extrémistes violents motivés par une idéologie qui cible les enfants est appelé le réseau 764 (ou la « com »), mais il porte plusieurs noms différents. Parmi les plus importants sous-groupes qui en font partie, mentionnons CVLT, Court, Kaskar, Harm Nation, Leak Society, 7997, 8884, 2992, 6996, 555, Slit Town, 545, 404, NMK, 303 et H3ll.

Ces groupes commettent plusieurs crimes graves, dont la majorité touchent à l'exploitation sexuelle et à la mutilation d'enfants et d'animaux et visent à amener les victimes à se suicider en se filmant.

Signes avant-coureurs

Voici quelques signes que votre enfant pourrait être la cible d'un groupe extrémiste violent motivé par une idéologie qui crée du matériel d'exploitation sexuelle d'enfants et du contenu violent en ligne.

Votre enfant se sert des applications mobiles Discord ou Telegram ou d'autres plateformes de communication chiffrée auxquelles vous n'avez pas accès en tant que parent.

Votre enfant reçoit des cadeaux anonymes, des articles livrés chez vous, de l'argent comptant, des cartes-cadeaux à utiliser dans les jeux vidéo ou d'autres cadeaux virtuels.

Votre enfant manifeste de l'intérêt pour les opinions extrêmes en ligne, notamment les théories du complot et les discours d'opposition au gouvernement, ou appuie des messages extrêmes ou de la propagande en ligne.

Votre enfant manifeste soudainement de l'intérêt à mettre en doute ou à rejeter les contraintes morales qui touchent à son comportement et s'intéresse au nazisme, aux tueries dans les écoles, aux tueurs en série ou à l'occultisme.

Les animaux domestiques de la famille ou d'autres animaux se blessent ou meurent de façon suspecte.

Votre animal domestique évite ou craint anormalement votre enfant ou vous.

Vous trouvez des inscriptions faites avec du sang ou ce qui semble être du sang.

Votre enfant a un nouvel « ami » ou réseau en ligne de qui il semble obsédé ou qu'il semble craindre.

Votre enfant couvre sa peau de manière inhabituelle.

Votre enfant porte des bandages ou a des marques de coupures, de taillades dans la peau ou d'entailles faites avec un couteau.

Votre enfant est plus silencieux et renfermé qu'à l'habitude.

Votre enfant est excessivement de mauvaise humeur ou à cran.

Les résultats scolaires de votre enfant baissent.

Votre enfant passe plus de temps sur Internet, sans supervision ou seul dans sa chambre.

Votre enfant dépense plus en ligne ou demande de l'argent plus souvent que d'habitude.

Votre enfant griffonne des noms ou des chiffres dans des carnets, son agenda ou son journal intime ou sur des feuilles de papier.

Nota : Pris individuellement, ces signes ne sont peut-être pas significatifs, mais si on en combine plusieurs ou qu'on prend en compte l'ensemble des circonstances, ils peuvent être révélateurs et donner des raisons de s'inquiéter.

Aidez-nous à lutter contre ce phénomène

Plusieurs victimes canadiennes se sont déjà manifestées et il y en a probablement d'autres un peu partout au pays.

Nous demandons aux parents, tuteurs et adultes en position d'autorité d'ouvrir l'œil pour détecter les signes qu'un enfant ou un jeune est ciblé ou exploité, et s'il y a lieu, de transmettre l'information à cyberaide.ca ou à la police. Si vous croyez qu'une personne court un danger immédiat, veuillez composer le 9-1-1.

Votre signalement pourrait nous permettre d'empêcher que des préjudices soient subis par des jeunes ou des enfants.

