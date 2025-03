MILTON, ON, le 27 mars 2025 /CNW/ - La GRC de l'Ontario a saisi et détruit du cannabis cultivé dans trois sites de culture illégale à grande échelle. La Section transnationale Crimes graves et Crime organisé de la région du Grand Toronto (RGT) a porté des accusations contre six personnes pour avoir exploité un réseau complexe de production et de distribution de cannabis illicite en Ontario.

L'enquête a commencé à l'été 2022, alors que la Police provinciale de l'Ontario a soumis l'affaire à la GRC. Au cours de l'enquête, environ 17 000 plants de cannabis ont été saisis et détruits. La GRC estime que la valeur de production annuelle de ces activités pourrait s'élever à plus de 16 millions de dollars. Des travailleurs résidants à temps plein se trouvaient sur chacun des sites, et aucun d'entre eux n'avait le statut légal pour travailler ou cultiver du cannabis au Canada. Le réseau criminel était également associé à l'exploitation de deux autres sites de production illégale de cannabis en Ontario qui ont été démantelés par la Police provinciale de l'Ontario et le Service de police de Toronto. Le réseau criminel exportait du cannabis illégal aux États-Unis et à Hong Kong, et prévoyait d'étendre sa distribution en Europe.

La GRC allègue que des millions de dollars de profits tirés de cette opération ont été blanchis par le système bancaire canadien au moyen d'un stratagème sophistiqué de fraude d'identité. Les criminels ont demandé à Santé Canada les autorisations nécessaires pour produire du cannabis médicinal en utilisant l'identité de personnes qui n'étaient pas au courant de ces demandes. Ces autorisations ont ensuite servi à obtenir des baux commerciaux et accroître la production de cannabis du groupe.

Si vous souhaitez visualiser les images, visitez la version de ce communiqué de presse qui se trouve sur le site web de la GRC

À la suite de cette enquête, les personnes suivantes ont été accusées :

Shao Bo « Barry » Xie (45 ans), de Toronto, en Ontario

Trois chefs de culture illégale de cannabis, en violation de l'article 12 de la Loi sur le cannabis;

Possession illégale de cannabis à des fins de distribution, en violation de l'article 10 de la Loi sur le cannabis;

Complot en vue de cultiver du cannabis, en violation de l'article 12 de la Loi sur le cannabis et de l'article 465 du Code criminel;

et de l'article 465 du Complot en vue de vendre du cannabis, en violation de l'article 10 de la Loi sur le cannabis et de l'article 465 du Code criminel;

et de l'article 465 du Complot en vue d'exporter du cannabis, en violation de l'article 11 de la Loi sur le cannabis et de l'article 465 du Code criminel;

et de l'article 465 du Possession de biens ou de produits criminellement obtenus, en violation de l'article 354 du Code criminel ;

; Dissimulation ou recyclage des produits de la criminalité, en violation de l'article 462.31 du Code criminel ;

; Vol d'identité, en violation de l'article 402,1 du Code criminel ;

; Utilisation de documents contrefaits, en violation de l'article 368 du Code criminel .

. Fabrication de documents contrefaits, en violation de l'article 366 du Code criminel .

. Complot en vue d'usurper l'identité de quelqu'un pour obtenir des avantages, en violation des articles 403 et 465 du Code criminel; et

et Complot en vue d'utiliser des documents contrefaits, en violation des articles 368 et 465 du Code criminel.

Feng Gao (42 ans), de Toronto, en Ontario

Culture illégale de cannabis, en violation de l'article 12 de la Loi sur le cannabis ;

; Complot en vue de cultiver du cannabis, en violation de l'article 12 de la Loi sur le cannabis et de l'article 465 du Code criminel;

et de l'article 465 du Complot en vue de vendre du cannabis, en violation de l'article 10 de la Loi sur le cannabis et de l'article 465 du Code criminel;

et de l'article 465 du Complot en vue d'exporter du cannabis, en violation de l'article 11 de la Loi sur le cannabis et de l'article 465 du Code criminel;

et de l'article 465 du Possession de biens ou de produits criminellement obtenus, en violation de l'article 354 du Code criminel ;

; Dissimulation et recyclage des produits de la criminalité, en violation de l'article 462.31 du Code criminel ;

; Vol d'identité, en violation de l'article 402,1 du Code criminel ;

; Complot en vue d'usurper l'identité de quelqu'un pour obtenir des avantages, en violation des articles 403 et 465 du Code criminel; et

et Complot en vue d'utiliser des documents contrefaits, en violation des articles 368 et 465 du Code criminel.

Shan « Sam » Gao (34 ans), de Toronto, en Ontario

Culture illégale de cannabis, en violation de l'article 12 de la Loi sur le cannabis ;

; Complot en vue de cultiver du cannabis, en violation de l'article 12 de la Loi sur le cannabis et de l'article 465 du Code criminel;

et de l'article 465 du Complot en vue de vendre du cannabis, en violation de l'article 10 de la Loi sur le cannabis et de l'article 465 du Code criminel;

et de l'article 465 du Complot en vue d'exporter du cannabis, en violation de l'article 11 de la Loi sur le cannabis et de l'article 465 du Code criminel;

et de l'article 465 du Possession de biens ou de produits criminellement obtenus, en violation de l'article 354 du Code criminel ;

; Utilisation de documents contrefaits, en violation de l'article 368 du Code criminel .

. Fabrication de documents contrefaits, en violation de l'article 366 du Code criminel .

. Complot en vue d'usurper l'identité de quelqu'un pour obtenir des avantages, en violation des articles 403 et 465 du Code criminel; et

et Complot en vue d'utiliser des documents contrefaits, en violation des articles 368 et 465 du Code criminel.

Xu Han (26 ans), de Toronto, en Ontario

Culture illégale de cannabis, en violation de l'article 12 de la Loi sur le cannabis ;

; Complot en vue de cultiver du cannabis, en violation de l'article 12 de la Loi sur le cannabis et de l'article 465 du Code criminel;

et de l'article 465 du Complot en vue de vendre du cannabis, en violation de l'article 10 de la Loi sur le cannabis et de l'article 465 du Code criminel;

et de l'article 465 du Complot en vue d'exporter du cannabis, en violation de l'article 11 de la Loi sur le cannabis et de l'article 465 du Code criminel;

et de l'article 465 du Possession de biens ou de produits criminellement obtenus, en violation de l'article 354 du Code criminel ;

; Complot en vue d'usurper l'identité de quelqu'un pour obtenir des avantages, en violation des articles 403 et 465 du Code criminel; et

et Complot en vue d'utiliser des documents contrefaits, en violation des articles 368 et 465 du Code criminel.

Fang Han (30 ans), de Toronto, en Ontario

Culture illégale de cannabis, en violation de l'article 12 de la Loi sur le cannabis ;

; Complot en vue de cultiver du cannabis, en violation de l'article 12 de la Loi sur le cannabis et de l'article 465 du Code criminel.

et de l'article 465 du Complot en vue de vendre du cannabis, en violation de l'article 10 de la Loi sur le cannabis et de l'article 465 du Code criminel;

et de l'article 465 du Complot en vue d'exporter du cannabis, en violation de l'article 11 de la Loi sur le cannabis et de l'article 465 du Code criminel;

et de l'article 465 du Possession de biens ou de produits criminellement obtenus, en violation de l'article 354 du Code criminel ; et

; et Dissimulation et recyclage des produits de la criminalité, en violation de l'article 462.31 du Code criminel.

Zdena Denise Mesko, (61 ans), de Sarnia, en Ontario

Vol d'identité, en violation de l'article 402,1 du Code criminel ;

; Utilisation de documents contrefaits, en violation de l'article 368 du Code criminel .

. Possession de biens ou de produits criminellement obtenus, en violation de l'article 354 du Code criminel ;

; Complot en vue d'usurper l'identité de quelqu'un pour obtenir des avantages, en violation des articles 403 et 465 du Code criminel; et

et Complot en vue d'utiliser des documents contrefaits, en violation des articles 368 et 465 du Code criminel.

Tous les accusés ont été arrêtés par le détachement de Toronto-Ouest de la GRC et libérés sur engagement. Ils comparaîtront pour la première fois le 7 mai 2025, à 9 h, dans la salle d'audience 1001 de la Cour de justice de l'Ontario, située au 10, rue Armoury à Toronto.

La GRC tient à remercier un certain nombre d'organismes d'application de la loi et d'organismes partenaires, dont l'équipe de police provinciale conjointe de la Police provinciale de l'Ontario, le service de police régional de Peel, le Service de police de Toronto, le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), Santé Canada et le Homeland Security Investigations (HSI) des États-Unis.

« La collaboration entre la section de la Police fédérale de la GRC et nos partenaires provinciaux et municipaux d'application de la loi souligne notre engagement commun à lutter contre le crime organisé transnational à tous les niveaux en Ontario, au Canada et à l'étranger. » Nicole Noonan, inspectrice, officier responsable de la Police fédérale - Section transnationale Crimes graves et Crime organisé, Détachement de Toronto-Ouest, Gendarmerie royale du Canada.

Les organismes d'application de la loi travaillent sans relâche pour améliorer la sécurité de nos collectivités. Cependant, votre vigilance et les renseignements que vous nous communiquez au sujet de toute activité suspecte nous permettront d'obtenir de meilleurs résultats. Si vous détenez de l'information sur la production illégale de cannabis, vous pouvez communiquer avec votre service de police local, la GRC de l'Ontario au 1 800 387-0020, ou encore faire un signalement de façon anonyme au moyen d'Échec au crime, au 1 800 222-8477, en tout temps.

