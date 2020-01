La GRC demande l'aide du public pour identifier des visages reconstitués

OTTAWA, le 13 janv. 2020 /CNW/ - On ignore leur identité - dans certains cas, depuis des décennies. Aujourd'hui, la GRC, ainsi que le Bureau des coroners de la Colombie-Britannique et le Service du médecin légiste de la Nouvelle-Écosse, dévoilent les reconstitutions faciales des restes humains de 15 personnes non identifiées dans l'espoir de découvrir prochainement leur identité, et ce, grâce à l'aide du public.

Durant la semaine du 6 janvier, des étudiants de la New York Academy of Art ont reconstitué les visages de 15 personnes non identifiées dont les restes ont été découverts en Colombie‑Britannique (14) et en Nouvelle‑Écosse (1) de 1972 à 2019. Toutefois, ces victimes pourraient être originaires de n'importe où. La GRC demande au public d'examiner les profils sur le site Disparus-Canada, de partager les photos et de relayer l'information. La GRC encourage quiconque croit reconnaître un visage à le signaler sur le site Web de Disparus‑Canada.

Généralement, lorsque des restes humains sont découverts, les enquêteurs utilisent diverses méthodes pour identifier la personne. Ils peuvent comparer les restes aux descriptions de personnes portées disparues. Ils peuvent transmettre des échantillons aux fins d'analyse de l'ADN ou effectuer des recherches de fiches dentaires. Ces méthodes produisent souvent des résultats, mais lorsqu'elles ne sont pas concluantes, la police, les coroners et les médecins légistes ont parfois recours à des méthodes plus créatives.

L'atelier de sculpture judiciaire de l'Academy était donné par Joe Mullins, un artiste judiciaire principal du National Center for Missing and Exploited Children des États‑Unis. Le Bureau des coroners de la Colombie‑Britannique et le Service du médecin légiste de la Nouvelle‑Écosse ont divulgué certains renseignements comme le sexe, l'origine ethnique et la taille. Forts de ces connaissances, de leur expertise en anatomie et de leurs habiletés artistiques, les étudiants ont passé la semaine à reconstruire les visages en appliquant de l'argile sur des versions imprimées en trois dimensions de crânes authentiques.

Les visages reconstruits seront exposés à New York en avril 2020, dans le cadre de l'événement « Open Studios » (studios ouverts) de la New York Academy of Art.

Suivez‑nous sur les médias sociaux à mesure que les visages sont ajoutés aux profils. Vous pouvez aussi en savoir plus sur les crânes acheminés du Canada vers New York sur notre site Web.

« Derrière chaque visage se cache une histoire et ces 15 personnes méritent que leur histoire soit racontée. Nous avons commencé par utiliser des restes non identifiés pour révéler un visage et nous espérons conclure chacune de leurs histoires par un nom. Nous demandons au public d'examiner de près les visages et les descriptions et de nous faire part de toute information potentielle concernant l'une de ces personnes. Toute information, aussi banale qu'elle puisse sembler, pourrait être la pièce manquante du casse‑tête. »

- Surintendante principale Marie‑Claude Arsenault, officière en chef des Services d'enquêtes spécialisées et de nature délicate, GRC

« Les 14 crânes fournis par le Bureau des coroners de la Colombie‑Britannique comme matériel de référence font partie de l'inventaire des affaires non résolues de la Colombie‑Britannique ou pour être plus précis, d'enquêtes où nous nous sommes retrouvés dans une impasse pour identifier les personnes décédées. Le partenariat entre le Bureau des coroners, la GRC et la New York Academy of Art est une occasion exceptionnelle de tenter de donner un nouveau souffle à ces enquêtes auparavant sans issue. Le rôle du Bureau des coroners de la Colombie‑Britannique est d'identifier les personnes défuntes ainsi que de déterminer les circonstances dans lesquelles elles ont perdu la vie. Nous espérons que ces reconstitutions éveilleront un souvenir qui amènera quelqu'un à communiquer avec nous ou avec la GRC pour nous aider à identifier ces personnes. Ce projet de collaboration fait appel à d'autres outils d'identification, notamment notre carte de visualisation de restes humains non identifiés, pour nous aider à classer les affaires non résolues dans notre province. »

- Eric Petit, directeur, Groupe des enquêtes spéciales, Bureau des coroners de la Colombie‑Britannique

« Ce partenariat offre une occasion exceptionnelle aux Canadiens de nous aider à découvrir l'identité de ces personnes. J'encourage les Néo‑Écossais à examiner les photos et à faire un signalement, le cas échéant. Votre contribution pourrait faciliter la résolution d'une énigme et ainsi permettre aux familles de tourner la page. »

- M. Matthew Bowes, médecin légiste en chef de la Nouvelle‑Écosse

La New York Academy of Art tient annuellement son atelier de sculpture judiciaire depuis 2015.

Depuis 2015, quatre identifications visuelles ont été directement attribuées aux reconstructions faciales effectuées durant l'atelier.

Les étudiants ont mis environ 40 heures pour achever chacune des reconstructions faciales.

On compte actuellement plus de 700 restes humains non identifiés dans la base de données nationale de la GRC des personnes disparues et des restes non identifiés.

