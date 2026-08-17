La GRC contribue au retour en toute sécurité d'un artefact culturel péruvien vieux de 2 000 ans

OTTAWA, ON, le 17 août 2026 /CNW/ -- Un petit bol préhispanique, qui aurait environ 2 000 ans, rentre chez lui. Le bol de style Nasca revient au Pérou après que l'initiative de la GRC sur les crimes artistiques et les crimes contre le patrimoine culturel a contribué à faciliter sa récupération volontaire et son rapatriement.

Ce petit bol préhispanique, qui aurait environ 2 000 ans, revient au Pérou.

À la fin juin, l'artefact a été identifié dans une maison de vente aux enchères de Montréal lorsqu'il a été mis en vente dans le cadre d'un lot de trois bols. Deux des bols avaient peu de valeur, tandis que le troisième a été remarqué par les autorités péruviennes en raison de son importance culturelle et historique. Des représentants de l'ambassade du Pérou au Canada ont communiqué avec Affaires mondiales Canada au moyen d'une note diplomatique demandant que le bol soit rapatrié en vertu des dispositions de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels de l'UNESCO (1970).

Le vendeur du bol, également de Montréal, en est venu à le posséder par héritage. La maison de vente aux enchères a accepté de suspendre la vente, et l'artefact a été volontairement abandonné à la suite de discussions entre la GRC, des représentants du gouvernement du Pérou et le propriétaire. L'artéfact a ensuite été transféré à la GRC avant d'être officiellement présenté aux représentants du consulat du Pérou à Montréal pour être retourné dans son pays d'origine le 16 juillet 2026. Le possesseur n'a pas été indemnisé financièrement, mais a reçu une lettre de remerciement du gouvernement péruvien à la suite du transfert.

La récupération s'inscrivait dans le cadre de l'initiative de la GRC sur les crimes liés aux œuvres d'art et au patrimoine culturel, qui travaille avec des partenaires au Canada et à l'étranger pour lutter contre le mouvement illicite de biens culturels et faciliter le retour d'objets et d'artefacts d'importance culturelle.

Aucune accusation criminelle n'a été associée à la récupération ou au rapatriement.

CITATIONS

« Le bol lui-même est peut-être petit, mais il fait partie d'une histoire beaucoup plus vaste qui informe l'histoire du Pérou et de son peuple. Il est satisfaisant pour nous de contribuer à son retour en toute sécurité. Ce rapatriement réussi démontre la valeur de la coopération entre les forces de l'ordre, les gouvernements, les institutions culturelles et les particuliers. »

-Inspectrice Dawn Morris-Little, directrice, Criminalité financière, GRC

Lien: https://grc.ca/fr/nouvelles/2026/08/4355844

SOURCE Royal Canadian Mounted Police Media Relations and Issues Management

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