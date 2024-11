La GRC commence la distribution de caméras d'intervention partout au pays

OTTAWA, ON , le 14 nov. 2024 /CNW/ - À compter du 18 novembre, les membres de première ligne dans certains détachements de la GRC au pays commenceront à porter leur caméra d'intervention. Les enregistrements audio et vidéo réalisés au moyen de l'appareil seront téléversés et conservés dans un système de gestion des preuves numériques sécurisé.

Au cours des neuf prochains mois, il y aura en moyenne 1 000 membres de première ligne de la GRC chaque mois qui commenceront à utiliser les caméras d'intervention et le système de gestion des preuves numériques. D'ici novembre 2025, plus de 90 % des membres de première ligne de la GRC utiliseront une caméra d'intervention.

Les caméras d'intervention constituent un moyen indépendant, impartial et objectif d'enregistrer les interactions entre les membres du personnel policier et la population, ce qui peut aider à renforcer le lien de confiance entre la police et les communautés qu'elle sert. Le port de ces caméras permettra aussi de régler plus rapidement les plaintes du public, et d'améliorer la collecte de preuves.

Dans le cadre de ses efforts pour être plus transparente et responsable envers les communautés qu'elle sert, la GRC a décidé d'adopter le recours aux caméras d'intervention et au système de gestion des preuves numériques comme norme nationale pour tout le personnel policier de première ligne aux services généraux au pays.

Citation

« Le déploiement des caméras d'intervention est une mesure de plus pour faire de la GRC une organisation plus moderne et responsable, et renforcer la confiance des communautés à son égard. »

- Mike Duheme, commissaire

Citation

« Les Canadiens doivent avoir confiance dans les organismes chargées d'assurer leur sécurité. Cette initiative est une autre étape positive vers le renforcement de la confiance du public grâce à une transparence et une responsabilité accrues, et démontre l'engagement continu de la GRC à construire des relations plus fortes avec nos communautés. »

- L'honorable Dominic LeBlanc, Ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales

Faits en bref :

Axon Public Safety Canada Inc. est le fabricant retenu pour les caméras d'intervention de la GRC.

Les membres du personnel policier de la GRC porteront leur caméra d'intervention sur la poitrine; un voyant rouge clignotera pour indiquer au public que la caméra enregistre

Plus de 2 000 caméras d'intervention seront distribuées au cours des trois premiers mois, et plus de 10 000 seront en service partout au pays lorsque la mise en œuvre sera terminée.

Les membres suivront la formation sur l'utilisation des caméras d'intervention et se verront remettre la politique connexe.

Les caméras d'intervention ne seront pas utilisées pour faire de la surveillance, enregistrer 24 h sur 24, enregistrer dans les cas où les personnes s'attendent à ce que leur droit à la vie privée soit respecté (p. ex. dans des toilettes, des hôpitaux et des centres de soins) ou pour enregistrer des fouilles à nu ou dans des cavités corporelles.

