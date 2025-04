Cette année, les noms devaient tous commencer par la lettre « A ». Plus de 10 000 suggestions en ligne ont été reçues! Après avoir lu tous les noms, nous sommes heureux de vous annoncer les gagnants et leurs merveilleuses suggestions :

Ace - Maxime Bellencourt ( Yukon )

) Argo - Rachael Marche (Terre-Neuve-et- Labrador )

) Arctic - Emmett Campbell (Île-du-Prince-Édouard)

(Île-du-Prince-Édouard) Anouk - Madison Zamrykut ( Manitoba )

( ) Action - Chance Jerome ( Alberta )

) Agent - Samuel Bailey (Québec)

Atim - Brianne Bell ( Saskatchewan )

( ) Ash - Quentin Qammaniq ( Nunavut )

) August - Nora Boken (Territoires du Nord-Ouest)

Anchor - Elisa Zirtilides (Colombie-Britannique)

Alfie - Duncan Hansford (Nouvelle-Écosse)

(Nouvelle-Écosse) Adler - Denny Dewar ( Ontario )

( ) Addy - Paisley Leger (Nouveau-Brunswick)

Ce concours annuel est une excellente occasion d'établir des liens avec les communautés et les jeunes de partout au pays. Les enfants de toutes les provinces et tous les territoires du Canada étaient invités à faire preuve d'imagination afin de trouver des noms qui reflètent le rôle important que ces chiots joueront pendant leurs carrières de chiens policiers.

Les gagnants, un pour chaque province et territoire, recevront chacun une photographie plastifiée de 20 cm sur 27 cm (8 po sur 10 po) du chiot qu'ils ont officiellement nommé, un chiot en peluche du nom de Justice et une bouteille à eau de la GRC.

Bien qu'il ne puisse y avoir que 13 gagnants, les noms qui n'ont pas été sélectionnés dans le cadre du concours seront retenus pour d'autres chiots nés pendant l'année. Dans les cas de multiples suggestions d'un même nom, un gagnant a été choisi par tirage au sort.

Citation

« Le choix des noms de nos futurs chiens policiers est un travail très important. Nous sommes heureux d'avoir reçu l'aide d'enfants de partout au Canada; c'est toujours captivant de voir toutes les suggestions reçues. De nous tous au CDCP, félicitations à tous les gagnants et merci à tous ceux qui ont participé au concours cette année. Nous sommes reconnaissants envers votre créativité et votre dévouement à nous aider à nommer les futurs chiens policiers de la GRC, et plus important encore, nous espérons que vous vous êtes amusés! »

Inspecteur Shawn Boutin, officier responsable du Centre de dressage des chiens de police de la GRC

Préparez-vous pour le concours de 2026 en réfléchissant aux noms qui commencent par la lettre « B ».

Cette année, le CDCP organise trois démonstrations publiques. Pour en savoir plus, visitez https://grc.ca/fr/depot/chiens-policiers.

Lien : https://grc.ca/fr/depot/nouvelles/2025/04/grc-annonce-gagnants-du-concours-nomme-chiot-2025

Contexte

Les Services cynophiles de la GRC

Les équipes cynophiles de la GRC font partie intégrante des services de police de première ligne. Elles recherchent des personnes disparues ou perdues, elles pistent et appréhendent les criminels, elles contribuent à la lutte contre la drogue, elles détectent les explosifs et elles recherchent des éléments de preuve liés à des crimes.

Le Centre de dressage des chiens de police

Le Centre de dressage des chiens de police de la GRC à Innisfail, en Alberta est le centre de formation de toutes les équipes cynophiles de la GRC au Canada.

Tous les bergers allemands travaillant comme chiens policiers à la GRC sont issus du CDCP dans le cadre du Programme d'élevage de chiens de la GRC.

SOURCE Royal Canadian Mounted Police Media Relations and Issues Management

Coordonnées: Inspecteur Shawn Boutin (officier responsable) ou sergent Claudio Maurizio, Centre de dressage des chiens de police de la GRC, Gendarmerie royale du Canada, [email protected] / Tél. : 403-227-3346