OTTAWA, ON, le 21 août 2023 /CNW/ - Cette semaine, des élèves de partout au Canada participeront à un atelier de leadership pour les jeunes à l'École de la GRC (Division Dépôt) à Regina, en Saskatchewan.

Du 21 au 26 août, des élèves de la 9e à la 11e année auront l'occasion d'apprendre comment ils et elles peuvent contribuer à assurer la sécurité de leur communauté, en compagnie d'un mentor de la GRC de leur communauté.

Au cours de l'atelier, chaque élève élaborera, avec l'aide de son mentor, un plan d'action communautaire pour lutter contre un problème de criminalisation et de victimisation des jeunes. De retour dans leur communauté, les élèves mettront leur plan en œuvre avec l'appui de leur mentor de la GRC. Par exemple, dans le passé, des participants ont organisé des activités sportives pour promouvoir l'adoption de passe-temps sûrs et sains ou des séances de sensibilisation à des questions touchant les jeunes telles que le vapotage.

Les jeunes participeront à des séances interactives sur des sujets comme la santé mentale, l'intimidation et la cyberintimidation, la réconciliation, la conduite avec facultés affaiblies, la toxicomanie, la résilience et les relations saines. Ils et elles auront aussi l'occasion d'entendre des conférenciers bien connus, tout en faisant l'expérience de la vie à la Division Dépôt.

Citation

« L'accent est réellement mis sur les jeunes. Quelles sont leurs difficultés et que pouvons-nous faire pour eux? C'est fantastique de pouvoir ensuite mettre en œuvre un plan qui nous est personnel dans notre communauté. »

Olivia, 12e année, Île-du-Prince-Édouard

Participante à l'atelier de février 2023

Faits en bref

La jeunesse est une priorité stratégique de la GRC.

Les ateliers permettent aux jeunes d'acquérir des compétences et des connaissances qui les aident à participer activement au maintien de la sécurité dans les communautés du Canada .

. La GRC tient des ateliers de leadership pour les jeunes depuis 2011.

Liens connexes

