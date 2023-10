La Grande Secousse du Québec - Le 19 octobre, la population montréalaise pratique les gestes à adopter en cas de séisme

MONTRÉAL, le 18 oct. 2023 /CNW/ - Jeudi, à 10 h 19, aura lieu l'exercice annuel de simulation à un tremblement de terre à travers l'ensemble du territoire québécois. La Ville de Montréal invite toutes les Montréalaises et tous les Montréalais à se joindre à cet événement de sensibilisation et de préparation en pratiquant, au moment venu, les gestes recommandés.

Montréal incite la population à mettre en pratique la technique la plus sécuritaire qui soit lors d'un séisme majeur : se baisser, s'abriter et s'agripper, jusqu'à la fin des secousses.

« La métropole est située dans une zone sismique, c'est pourquoi des exercices annuels comme celui de la Grande Secousse sont un rappel important. Cet exercice de quelques minutes permet de se préparer en cas de séisme afin de minimiser les dégâts matériels, les blessures et de sauver des vies. Le 19 octobre, j'invite les Montréalaises et les Montréalais à y participer en grand nombre », a expliqué Alain Vaillancourt, responsable de la sécurité publique au sein du comité exécutif.

Chaque année, le troisième jeudi d'octobre, se tient l'événement annuel de la Grande Secousse du Québec. Cet exercice vise à sensibiliser les gens aux risques de séismes et à encourager la population, les familles, les communautés, les écoles ainsi que les organisations à passer en revue, puis à mettre à jour leur plan de mesures d'urgence et leur matériel d'urgence.

En plus de faire la promotion des bons comportements à adopter, son but est aussi d'inciter les participantes et les participants à sécuriser leur espace de vie afin de limiter les dégâts matériels et ainsi les risques de blessures et les pertes en vies humaines.

Pour plus de détails et pour s'inscrire à cet événement, visitez la page web de La Grande Secousse du Québec .

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

