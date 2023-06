BOUCHERVILLE, QC, le 13 juin 2023 /CNW/ - Alors que l'année scolaire tire à sa fin, une nouvelle étude commandée par le Club des petits déjeuners révèle que la grande majorité (84 %) des Canadiens estiment que le gouvernement libéral fédéral devrait honorer dès que possible sa promesse électorale d'investir un milliard de dollars sur cinq ans pour mettre en place un programme national de distribution de repas nutritifs dans les écoles.

Malgré la promesse faite par le Parti libéral du Canada lors des élections fédérales de 2021 d'investir un milliard de dollars sur cinq ans pour mettre en place un programme national de repas nutritifs dans les écoles, et malgré les progrès réalisés par les ministres Karina Gould et Marie-Claude Bibeau, qui ont donné lieu à plusieurs consultations visant à recueillir des commentaires sur l'élaboration d'un tel programme, aucun financement concret n'a encore été mis en place pour tenir cette promesse. Le Canada reste donc le seul pays du G7 à ne pas avoir de programme de nutrition scolaire.

En fait, 77 % des Canadiens sont déçus que rien n'ait encore été mis en place par le gouvernement pour réaliser le programme de repas attendu--et environ un sur cinq (23 %) pense même que le montant du financement proposé est insuffisant pour remédier à la situation actuelle.

1 enfant sur 4 au Canada est en situation d'insécurité alimentaire

La nutrition est essentielle à la santé, au bien-être et à l'apprentissage des enfants. Cependant, de nombreux enfants et adolescents au Canada entament leur journée d'école le ventre vide. En 2022, selon Statistique Canada, un enfant de moins de 18 ans sur quatre vivait dans un ménage en situation d'insécurité alimentaire. Cela représente près de 1,8 million d'enfants, comparé à près de 1,4 million en 2021.

Les Canadiens croient aussi fermement que les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux devraient faire de la faim et de la malnutrition des enfants et des adolescents une priorité (88 %), et que le bien-être des élèves devrait être pris en considération afin que les enfants d'âge scolaire ne se sentent pas marginalisés pour recevoir ce dont ils ont besoin (91 %). À cet égard, la moitié (51 %) des Canadiens estiment qu'un programme de repas nutritifs dans les écoles financé par le gouvernement fédéral ne devrait pas se limiter aux enfants scolarisés dans les communautés défavorisées. Dans l'ensemble, les Canadiens s'attendent à ce que cet effort collectif soit fourni dans un environnement sûr et bienveillant, axé sur le bien-être des élèves.

« Nous sommes maintenant à quelques jours de la fin des cours. Si rien ne change, l'année prochaine, autant d'enfants, sinon plus, iront à l'école le ventre vide, ce qui les empêchera d'améliorer leurs capacités d'apprentissage, de vivre moins de stress, en fin de compte, de réaliser leur plein potentiel », a déclaré Judith Barry, cofondatrice et directrice des relations gouvernementales du Club des petits déjeuners. « Il n'y a jamais eu un moment plus critique pour investir dans les programmes de nutrition scolaire et nous exhortons le gouvernement fédéral à s'engager enfin dans un investissement à long terme pour le développement d'un tel programme avec un investissement immédiat dans les mois à venir. »

À propos du sondage

Ce sondage d'opinion publique par Maru Group réalisé au nom du Club des petits déjeuners a été entrepris par les experts en échantillonnage et en collecte de données de Maru/Blue. Au total, 1 517 adultes canadiens sélectionnés au hasard, qui sont des panélistes en ligne de Maru Voice Canada, ont été sondés du 24 au 25 mai 2023. Les résultats de cette étude ont été pondérés en fonction de l'éducation, de l'âge, du sexe et de la région (et au Québec, de la langue) pour correspondre à la population, selon les données du recensement. Cela permet de s'assurer que l'échantillon est représentatif de l'ensemble de la population adulte du Canada. À titre de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille a une marge d'erreur estimée (qui mesure la variabilité de l'échantillonnage) de +/-- 2,5 %, 19 fois sur 20. Lorsqu'on les compare aux tableaux de données, les écarts dans ou entre les totaux sont dus à l'arrondissement.

À propos du Club des petits déjeuners

Depuis 1994, le Club des petits déjeuners travaille avec des partenaires de tous les secteurs pour aider les enfants à accéder à un petit déjeuner nutritif et à atteindre leur plein potentiel. Accrédité par Imagine Canada pour sa saine gouvernance et reconnu par Aliments du Québec pour sa valorisation des produits alimentaires locaux, le Club contribue à rejoindre plus de 580 000 enfants dans plus de 3 500 programmes de nutrition scolaire à travers le pays. L'objectif ultime : un petit déjeuner pour tous les enfants, tous les jours. Apprenez-en plus sur notre site Internet au clubdejeuner.org ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn.

