La grande majorité des Canadiens achètent local pour soutenir les PME

La FCEI lance la 3e édition du Concours #JechoisisPME − Un gros MERCI! pour les appuyer

MONTRÉAL, le 27 juin 2022 /CNW/ - Une écrasante majorité (86 %) de consommateurs canadiens disent qu'il est important pour eux d'encourager les petites entreprises locales; la proportion est de 90 % au Québec. C'est ce qui ressort d'un nouveau sondage d'opinion mené par Maru/Matchbox pour le compte de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI).

Les deux tiers (66 %) des répondants (73 % au Québec) disent faire un effort pour acheter auprès de petites entreprises plutôt qu'auprès de grands détaillants en ligne. À la question leur demandant pourquoi ils privilégient leurs petits commerces locaux préférés, ils ont donné comme principal motif le désir de soutenir leur communauté. Ajoutons que 93 % d'entre eux sont d'avis que les PME peinent à survivre en ce moment.

« Les gens aiment trouver leurs produits favoris à proximité de leur domicile et sont sensibles à la contribution des commerces locaux à notre économie. Les consommateurs envoient un message très fort de soutien à l'achat local », fait remarquer François Vincent, vice-président à la FCEI.

Principaux motifs incitant les consommateurs canadiens à privilégier leurs petits magasins locaux préférés :

Volonté de soutenir leur communauté (56 %)

Volonté d'aider les PME à réussir (50 %)

Amabilité et accueil du propriétaire ou du personnel (46 %)

Commodité (à proximité de leur domicile ou de leur lieu de travail) (40 %)

Articles et expériences uniques, haute qualité des produits et des services (38 %)

Bons prix (29 %)

D'après les données les plus récentes du Tableau de suivi de la santé des PME de la FCEI, au pays, 54 % des PME ont toujours des revenus sous la normale, 62 % ont des dettes pandémiques et 78 % ressentent un stress pandémique persistant. Le tableau de suivi comprend aussi les données pour toutes les provinces. Notons qu'au Québec, 55 % des PME ont toujours des revenus sous la normale, 63 % ont des dettes pandémiques et 70 % ressentent un stress pandémique persistant.

« Il n'y a pas de bon ou de moins bon moment pour prendre le temps de soutenir l'achat local. C'est une action de tous les jours. Et quand on la pratique, c'est un peu comme si on célébrait nos petits commerces préférés. Les commerçants tiennent eux aussi à remercier leurs clients de leur avoir apporté une lueur d'espoir, tout particulièrement ces deux dernières années. C'est pour cette raison que notre concours est de retour cette année : pour continuer de tisser et renforcer le lien entre les commerces locaux et les consommateurs. Enfin, pour donner une occasion de se dire merci », précise M. Vincent.

Le Concours #JechoisisPME − Un gros MERCI!

Pour une troisième année, la FCEI invite les consommateurs de partout au pays à participer au Concours #JechoisisPME − Un gros MERCI! qui se déroulera du lundi 27 juin au dimanche 24 juillet.

Les consommateurs qui souhaitent participer au concours peuvent le faire en envoyant un message de remerciement à leurs PME préférées à JechoisisPME.ca .

Chaque semaine, le gagnant et l'entreprise qu'il remercie remporteront chacun 1 000 $ en argent pour appuyer l'achat local et une boîte-cadeau « Un gros MERCI! » contenant des produits locaux de chaque province et territoire. La personne gagnante recevra également des cartes-cadeaux de la Banque Scotia, eBay Canada et Dairy Queen. En plus du prix en argent et de la boîte-cadeau « Un gros MERCI! », l'entreprise gagnante recevra un mini studio photo offert par eBay Canada et une adhésion d'un an à la FCEI.

Les consommateurs peuvent remercier autant de PME qu'ils le souhaitent et se réinscrire chaque semaine pour augmenter leurs chances de gagner.

« Le concours permet aux consommateurs de dire merci aux PME d'ici tout en courant la chance de gagner de l'argent et des produits locaux de partout au pays. Cette campagne invite la population à acheter local pour encourager les PME qui ont toujours besoin de notre soutien », conclut François Vincent.

Les propriétaires de PME peuvent télécharger une trousse gratuite pour promouvoir leur entreprise et encourager les consommateurs à participer au concours.

Méthodologie :

Les données présentées ici proviennent d'un sondage d'opinion mené par Maru/Matchbox pour le compte de la FCEI. Ce sondage a été réalisé le 15 juin 2022 auprès de 1 516 adultes canadiens sélectionnés au hasard parmi les participants du panel en ligne de La Voix Maru Canada. Les résultats ont été pondérés en fonction du niveau d'éducation, de l'âge, du sexe, de la région et de la langue afin de correspondre aux données démographiques du Recensement. À titre de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille aurait une marge d'erreur (qui mesure la variabilité de l'échantillonnage) de +/- 2,5 %, 19 fois sur 20. Les participants pouvaient répondre au sondage en français ou en anglais. Les divergences au niveau des totaux par rapport aux tableaux de données sont attribuables à l'arrondissement des données.

Source des données de la FCEI

Les résultats préliminaires sont extraits du sondage FCEI Votre voix − Juin 2022, effectué entre le 9 et le 14 juin 2022, et se fondent sur un échantillon de 2 353 membres de la FCEI. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste de cette taille, la marge d'erreur serait de +/- 2,0 %, 19 fois sur 20.

À propos du Concours #JechoisisPME − Un gros MERCI!

La FCEI a créé le Concours #JechoisisPME − Un gros MERCI! pour encourager les consommateurs de tout le pays à soutenir les PME en envoyant des messages de remerciement à leurs PME préférées. Chaque semaine, du 27 juin au 24 juillet, un participant et l'entreprise qu'il a remerciée remporteront chacun 1 000 $ en argent et une boîte-cadeau « Un gros MERCI! » contenant des produits locaux de chaque province et territoire. Le concours est parrainé par la Banque Scotia et eBay Canada.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 95 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des conseils et des ressources personnalisés et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

À propos de MARU/Matchbox

Maru est un leader mondial de l'expérience client (CX, solutions Insight et services-conseils). L'entreprise a été fondée dans l'objectif de transformer l'industrie de l'analyse de données en offrant des solutions logicielles et des services-conseils d'analyse des données en temps réel via un modèle de service unique. Maru aide ses clients à prendre des décisions éclairées en temps quasi réel en misant sur des logiciels propriétaires, une connaissance approfondie de l'industrie et l'expertise des meilleurs cerveaux dans le domaine de la recherche. Le modèle de service flexible de Maru permet à ses clients d'utiliser son logiciel pour créer, réaliser et analyser des projets ou bénéficier du soutien d'experts en recommandation analytique. Maru conçoit des programmes de gestion de l'expérience client (CX, CEM) pour des entreprises à l'échelle nationale et internationale.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Renseignements: Maud Larivière, attachée de presse, FCEI, Tél. : 514 861-3234 poste 1808, Cell. : 514 817-0228, [email protected]