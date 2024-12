La grande finale de La Dictée P.G.L. des municipalités à l'hôtel de ville de Montréal

MONTRÉAL, le 7 déc. 2024 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, aura l'honneur de lire la dictée finale de La Dictée P.G.L. des municipalités, qui se déroule aujourd'hui à l'hôtel de ville. Cet événement phare, véritable célébration de la langue française, regroupera les participantes et les participants de chaque arrondissement, concluant ainsi une série d'activités d'apprentissage et d'animation qui se sont déroulées tout au long de l'année.

Un concours ludique et mobilisateur

Dans le cadre de l'entente entre le ministère de la Langue française et la Ville de Montréal, le projet de La Dictée P.G.L. des municipalités, en partenariat avec la Fondation Paul Gérin-Lajoie, a pour objectif de valoriser la langue française au sein de la société montréalaise, notamment auprès des familles immigrantes et issues de la diversité culturelle. Cette initiative vise à renforcer l'inclusion sociale et la confiance en soi des personnes nouvellement arrivées, tout en consolidant leur lien avec la communauté montréalaise.

Déployée dans plusieurs arrondissements, cette initiative a proposé des activités ludiques et pédagogiques dans les bibliothèques et des centres communautaires. Elle a permis aux personnes participantes de perfectionner leur maîtrise du français tout en découvrant le patrimoine montréalais.

Un héritage linguistique et culturel à célébrer

La Ville de Montréal se positionne en cheffe de file de la francophonie en Amérique, un rôle qu'elle assume avec fierté et détermination. En adéquation avec le Plan d'action en matière de valorisation de la langue française, La Dictée P.G.L. des municipalités, à l'instar d'autres initiatives déployées par la Ville et ses partenaires, incarne parfaitement la vision d'une métropole exemplaire, qui mise sur l'inclusion et la promotion du français. Montréal, métropole francophone des Amériques, porte haut et fort cet héritage, à la fois linguistique, culturel et historique.

Citations

« La langue française n'est pas seulement la langue commune de la nation québécoise, elle est notre principale source de fierté, la clé de voûte du vivre-ensemble et le moteur de la culture québécoise. La Dictée P.G.L. incarne à merveille son effet mobilisateur et rassembleur dans une ville aussi diversifiée que Montréal. La langue française permet le rapprochement de toutes les Québécoises et de tous les Québécois, par-delà leurs différences et leur origine. Elle permet la construction d'un avenir commun sur cette terre d'Amérique où elle s'épanouit depuis plusieurs siècles », exprime le ministre de la Langue française, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, ministre responsable des Institutions démocratiques, ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels et ministre responsable de la Laïcité, Jean-François Roberge

« Montréal est fière d'être la métropole francophone des Amériques. Le français est notre langue commune, une langue du coeur qui nous rassemble. La Ville de Montréal tient à souligner l'engagement des personnes nouvellement arrivées dans ce processus d'apprentissage du français. Leur participation à La Dictée P.G.L. témoigne de leur détermination à s'intégrer pleinement à leur communauté d'accueil par l'utilisation quotidienne du français. Ensemble, continuons de promouvoir notre belle langue, une langue vivante et dynamique, au cœur de notre identité et de notre diversité », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Cet événement illustre parfaitement notre volonté de valoriser et de promouvoir la langue française, afin qu'elle demeure un atout distinctif pour l'intégration et la cohésion sociale. Nous sommes fiers de célébrer cette richesse avec l'ensemble de nos citoyennes et de nos citoyens », a ajouté Caroline Bourgeois, vice-présidente du comité exécutif, responsable des sports et loisirs, d'Espace pour la vie, de la langue française et de l'Est de Montréal.

« La Dictée P.G.L. des municipalités est une initiative exemplaire, qui met en lumière l'importance de la langue française dans notre vie quotidienne. En tant que commissaire à la langue française, je suis fière de voir à quel point cet événement nous rassemble. La participation active des personnes nouvellement arrivées à Montréal témoigne de leur engagement envers la langue française. Ensemble, nous célébrons non seulement une langue, mais aussi une culture et un patrimoine communs qui nous unissent », a poursuivi Noémie Dansereau-Lavoie, commissaire de la langue française à la Ville de Montréal.

« La Dictée P.G.L. de la mairesse incarne une belle occasion de célébrer la richesse de notre langue et d'encourager les nouvelles arrivantes et les nouveaux arrivants à s'approprier leur communauté d'accueil à travers les mots. Cet événement, en collaboration avec la Ville de Montréal et le ministère de la Langue française, souligne l'importance de l'inclusion et de l'éducation linguistique pour bâtir un avenir où chacun se sent chez soi », s'est exprimé Olivier Bertin-Mahieux, directeur général de la Fondation Paul Gérin-Lajoie.

