MONTRÉAL, le 29 févr. 2024 /CNW/ - C'est avec une profonde tristesse que Québecor a appris le décès du très honorable Brian Mulroney, un pilier au sein du conseil d'administration de la Société depuis plus de 20 ans et président de son conseil depuis 2014. L'entreprise souhaite rendre hommage à ce grand homme qui laisse un legs inestimable au sein de la communauté politique, économique et philanthropique du Québec et du Canada.

« Monsieur Mulroney a marqué l'histoire du Canada, mais également celle de notre entreprise. Dès la fin des années 60, il a été un précieux conseiller pour mon père, Pierre Péladeau, puis il est devenu un mentor exceptionnel pour moi. Ce fut un honneur de pouvoir compter sur son expérience hors du commun et sur la grande sagesse qui le caractérisait si bien. Grâce à ses conseils avisés, il a contribué à l'essor et à la réussite que connait Québecor aujourd'hui », a déclaré Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

« Monsieur Mulroney était un être d'exception, doté d'une grande classe et d'une générosité sans pareille. Nous perdons aujourd'hui chez Québecor un très estimé collègue qui a insufflé un leadership unique au sein du conseil et qui a également laissé une marque indélébile au sein de la communauté des affaires du Québec et du Canada. Nous lui devons tous énormément », a souligné madame Sylvie Lalande, vice-présidente du conseil et administratrice en chef de Québecor.

« En mon nom personnel ainsi qu'au nom du conseil d'administration et de toute la grande famille Québecor, je tiens à offrir nos plus sincères condoléances à son épouse, Mila, à ses enfants, Caroline, Benedict, Mark et Nicolas, ainsi qu'à ses petits-enfants et à tous les membres de sa famille. Il nous manquera terriblement », a ajouté monsieur Péladeau.

SOURCE Québecor

Renseignements: Renseignements : Québecor, 514-380-4572, [email protected]