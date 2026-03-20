La grande famille Québecor profondément attristée par le décès de Rodger Brulotte

MONTRÉAL, le 20 mars 2026 /CNW/ - La grande famille Québecor tient à exprimer son immense tristesse à la suite de l'annonce du décès de Rodger Brulotte, survenu le 20 mars, à Montréal. L'ensemble de l'entreprise souhaite rendre hommage à ce grand homme, apprécié de tous, qui a marqué le monde des médias et du sport au Québec, et qui fut un précieux collaborateur depuis 2002.

« Par son authenticité et sa générosité, Rodger a su entrer dans le cœur des Québécoises et des Québécois. Un homme passionné par son métier, qui allait naturellement à la rencontre des gens, et qui a contribué à donner une couleur unique au Journal de Montréal, dont il était, et restera, l'une des figures emblématiques. C'est un immense privilège d'avoir pu compter sur lui durant toutes ces années, non seulement comme chroniqueur estimé au Journal et à TVA Sports, mais surtout comme ami. En mon nom personnel et au nom de la grande famille Québecor, je tiens à offrir mes plus sincères condoléances à son épouse, Pascale Vallée, ainsi qu'à tous ses proches et ses collègues, à qui il manquera profondément », a exprimé Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

« Avec le départ de Rodger, le Journal perd bien plus qu'un chroniqueur irremplaçable, il perd un ami, un défenseur et un ambassadeur hors pair. Partout où il allait, il nous représentait avec une chaleur et une humanité qui lui étaient uniques. Il avait ce don rare de créer instantanément des liens profonds avec les gens de tous les horizons, des plus modestes aux plus fortunés, et chacun repartait avec le sentiment de l'avoir connu depuis toujours. Il était proche de tous, et tous se sentaient proches de lui », a mentionné Dany Doucet, vice-président, Information, Journaux, et éditeur du Journal de Montréal et du Journal de Québec.

« Rodger mettait de la vie partout où il passait, dans son travail comme dans sa vie personnelle. Estimé et apprécié de tous les milieux, autant politique, artistique que communautaire, il a laissé une marque impérissable dans le monde du sport, et plus précisément dans celui du baseball. Sa voix unique et sa personnalité attachante ont ravi les téléspectateurs et tous ceux qui le côtoyaient. Il laissera un grand vide parmi ses collègues, ses amis, ses collaborateurs et son public », a ajouté Louis-Philippe Neveu, vice-président, Opérations, Information et Sports, de Groupe TVA.

À propos de Québecor

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture, Québecor est l'une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de l'industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents.

Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, emploie plus de 11 000 personnes au Canada.

Depuis 1950, sous l'impulsion de son fondateur Pierre Péladeau, l'entreprise a à cœur de s'impliquer activement dans sa communauté. Chaque année, Québecor s'investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont la culture, la santé, l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat.

SOURCE Québecor Média Inc.

Renseignements : Québecor, [email protected]