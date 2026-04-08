/R E P R I S E -- Avis aux Médias : Cérémonies commémoratives en hommage à Rodger Brulotte/

La population est invitée à une chapelle ardente le jeudi 9 avril à Montréal

MONTRÉAL, le 2 avril 2026 /CNW/ - Afin de souligner la mémoire du très apprécié Rodger Brulotte, décédé le 20 mars dernier, la famille de ce dernier souhaite partager les informations suivantes.

Jeudi 9 avril | Exposition en chapelle ardente - Invitation au public et aux médias

Une chapelle ardente se tiendra afin de permettre à toutes celles et ceux qui le souhaitent de venir dire un dernier Bonsoir à Rodger Brulotte et témoigner leurs condoléances à la famille et aux proches. Ceux et celles qui le souhaitent sont également invités à porter les couleurs de leurs équipes sportives préférées, en souvenir des passions qui animaient Rodger.

Date : Jeudi 9 avril 2026

Heures : Dignitaires seulement : 11 h à 12 h Public : 12 h à 19 h

Lieu : Stade IGA, parc Jarry (285, rue Gary-Carter, Montréal, H2R 2W1)

Une zone média sera mise en place à l'intérieur du stade afin de permettre de recueillir les témoignages. TVA assurera la captation pool de l'événement pour l'ensemble des médias.

Vendredi 10 avril | Salon funéraire - Événement privé

La famille recevra les condoléances le vendredi 10 avril. Ce moment aura lieu en privé, sur invitation seulement, avec la famille et les proches. Les médias n'auront donc pas accès au salon funéraire.

Samedi 11 avril | Cérémonie funèbre - Invitation aux médias et diffusion sur le web

Les médias sont invités à couvrir la cérémonie funèbre de Rodger Brulotte. Il est toutefois important de noter que l'accès à l'intérieur de l'église ne sera pas possible afin de respecter ce moment solennel et de recueillement.

Date : Samedi 11 avril

Heure : 10 h

Lieu : Église de Sainte-Thérèse-d'Avila (10, rue de l'Église à Sainte-Thérèse)

Une zone média sera mise en place pour la prise de photos et recueillir les témoignages à l'extérieur de l'église seulement. TVA assurera la captation pool de la cérémonie pour l'ensemble des médias et Le Journal de Montréal rendra disponible des photos officielles.

Le public pourra également suivre la cérémonie en direct grâce à une captation web, disponible sur tvanouvelles.ca et journaldemontreal.com.

Accréditation médias

Les représentants des médias souhaitant couvrir ces événements commémoratifs doivent obligatoirement être accrédités au préalable. L'accréditation permettra d'obtenir le déroulement complet ainsi que les détails techniques relatifs à chacune des journées identifiées.

Pour obtenir une accréditation et toutes les informations concernant la captation pool, veuillez écrire à : [email protected]

SOURCE Québecor Média Inc.

Renseignements pour les représentants des médias : Sophie Houle, 514 862-6075, [email protected]