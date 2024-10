LA GRANDE COUPE DES SALONS DE COIFFURE AVEC MARCUS VILLENEUVE - Une nouvelle initiative du Défi têtes rasées Leucan pour mobiliser les salons de partout au Québec

Un ambassadeur motivé qui lance le bal

Marcus Villeneuve, le porte-parole officiel de La Grande Coupe des salons de coiffure, a accepté de raser ses cheveux pour lancer l'initiative pour plusieurs raisons :

« Lorsque Leucan est venue vers moi pour me proposer d'être ambassadeur du projet, j'étais extrêmement touché. Il n'y avait aucun doute que je devais participer. Je sens que je suis dans un tournant important de ma carrière et de ma vie personnelle. Alors, la décision de raser mes cheveux est venue après, mais c'était naturel de le faire. De montrer l'exemple.

Non seulement c'est un projet dans le domaine de la coiffure, mais c'est aussi une initiative qui permet d'amasser des fonds pour une cause importante tout en envoyant un message super fort aux jeunes atteints de cancer. J'encourage tous les salons de la province à se joindre à nous! »

Tout au long de la campagne, il partagera des capsules vidéo mettant en vedette des salons participants, célébrant leur contribution à la cause. Les salons intéressés à participer à une capsule peuvent soumettre leur candidature via leur personne-ressource chez Leucan.

Un défi pour tous les salons de coiffure

Les salons participants offriront à leurs clients la possibilité de se faire raser la tête gratuitement après avoir amassé des fonds en soutien à Leucan. Chaque salon est encouragé à fixer un objectif de collecte minimum, avec une suggestion de 500 $ par client. Tous les dons amassés serviront directement à soutenir les familles touchées par le cancer pédiatrique.

Les salons participants recevront des outils promotionnels pour encourager leurs clients à se joindre au Défi. Une compétition amicale aura lieu tout au long de la campagne pour déterminer les salons ayant récolté le plus de fonds. Les gagnants de chaque région recevront un trophée honorant leur engagement, ainsi qu'une mention spéciale sur les réseaux sociaux de Leucan.

Pour plus amples renseignements sur le projet, visitez https://www.tetesrasees.com/fr/la-grande-coupe-des-salons-de-coiffure.

À propos de Leucan :

Leucan s'engage depuis plus de 45 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille, dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie et de ses effets. Fidèle alliée de centaines de familles, de milliers de membres à travers le Québec, l'Association offre des services distinctifs et adaptés grâce à une équipe qualifiée, ayant développé une expertise de pointe dans le domaine. À ces services s'ajoutent le financement de la recherche clinique et le Centre d'information Leucan. Grâce à ses neuf bureaux, Leucan est présente à travers la province.

SOURCE Leucan

SOURCE : Alexandra Morin, Superviseure, communications, [email protected], 418-944-5271