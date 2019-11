La Grande Corvée de l'emploi : une initiative visant à contrer la rareté de main-d'œuvre à Montréal

MONTRÉAL, le 15 nov. 2019 /CNW Telbec/ - C'est sous la forme d'un salon de l'emploi, organisé par L'Événement Carrières, que se présentera la Grande Corvée de l'emploi le jeudi 21 novembre prochain, de 10 h à 19 h, au Palais des congrès de Montréal. Plus de 100 entreprises montréalaises provenant des différents secteurs de l'économie seront à la recherche de main-d'œuvre afin de combler près de 3 000 emplois en une seule journée. L'événement est rendu possible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec qui octroie un peu plus de 200 000$.

« Je suis fier d'apporter une aide financière pour ce salon de l'emploi qui réunit employeurs et chercheurs d'emploi et qui offre la possibilité d'échanger sur les besoins et les attentes de chacun. Ce genre d'initiative est devenu nécessaire en contexte de rareté de main-d'œuvre et illustre bien la mobilisation de nos partenaires sur le marché du travail. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Des emplois dans tous les secteurs et pour toutes les expériences et scolarités

La Grande Corvée de l'emploi s'adresse à toutes les personnes désireuses de se trouver un emploi, et ce, peu importe les types d'expériences ou de scolarités. Des emplois seront ouverts aux jeunes, aux séniors et aux personnes en situation d'handicap. Les organisations qui seront présentes ont de nombreux postes à pourvoir sur l'île-de-Montréal, parmi celles-ci on retrouvera Aéro Montréal, Air Liquide, Autobus Idéal, Brasserie Les Enfants Terribles, le Centre hospitalier de l'Université de Montréal, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, Cool&Simple, Environnement routier NRJ, Gardium Sécurité, l'Institut de Cardiologie de Montréal, Le Château, Mediaclip, Oasis Animation, PepsiCo Canada Breuvages, Saputo, Systèmes Électroniques Matrox, Tim Hortons et bien d'autres.

De l'aide pour les chercheurs d'emploi

Afin que les visiteurs aient toutes les cartes en main pour leurs démarches, un espace Immigration et Aide à l'emploi regroupera des organismes d'aide et d'accompagnement comme Qualifications Québec, le Réseau Canadien des entreprises d'entraînement et les Carrefour jeunesse emploi de l'île de Montréal.

En complément, des ateliers-conférences gratuits seront proposés sur place, tout au long de la journée, sur les techniques de recherche d'emploi et les techniques d'entrevue.

Informations pratiques

Jeudi 21 novembre - 10 h à 19 h

Où :

Palais des congrès de Montréal

Entrée : 1001 Place Jean-Paul-Riopelle, Montréal, Québec H2Z 1X7

Entrée salle 210 D

Métro Place-d'Armes (ligne orange)

Cet événement est organisé par l'entreprise L'Événement Carrières avec la collaboration du gouvernement du Québec. L'Événement Carrières est chef de file de l'organisation de salons de l'emploi et de la formation continue. L'entreprise crée des rencontres productives entre employeurs et candidats au Québec depuis 1999. Nous vous invitons à visiter notre site Internet afin de nous connaître davantage : https://ecarrieres.com/.

SOURCE L'Événement Carrières

Renseignements: et demandes d'entrevues : Natacha Tabert, Responsable des communications - L'Événement Carrières, Téléphone : 514 397 1150 poste 12, Courriel : natacha@ecarrieres.com

