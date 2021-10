OTTAWA, ON, le 7 oct. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a aujourd'hui annoncé que la gouverneure générale du Canada, Son Excellence la très honorable Mary May Simon, se rendra en Allemagne du 17 au 21 octobre 2021. Elle entreprendra une visite officielle à Berlin et à Francfort et représentera le Canada à la Foire du livre de Francfort 2021.

À Berlin, l'agenda de la gouverneure générale comprendra des rencontres avec le président de l'Allemagne, Frank-Walter Steinmeier, ainsi qu'avec la chancelière de l'Allemagne, Angela Merkel.

Cette année, le Canada est l'invité d'honneur à la Foire du livre de Francfort. Le programme canadien, intitulé « Singulier Pluriel », sera axé sur l'innovation dans les industries créatives, la promotion des femmes et des jeunes et la réconciliation avec les peuples autochtones. La gouverneure générale participera à la cérémonie d'ouverture ainsi qu'à l'ouverture du pavillon canadien.

La gouverneure générale participera également à une table ronde portant sur l'exploration de l'Arctique qui se tiendra au musée archéologique de Francfort.

Citation

« Le Canada et l'Allemagne sont unis à la fois par leur diversité et par leurs valeurs communes. La visite officielle de la gouverneure générale en Allemagne renforcera l'engagement du Canada à l'égard de la diversité et l'inclusion, du climat et de l'environnement, de l'autonomisation des femmes et des jeunes, et de la réconciliation. La participation de Son Excellence à la Foire du livre de Francfort sera une occasion de mettre en valeur et de célébrer les œuvres culturelles et littéraires du Canada sur la scène internationale. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Il s'agira de la première visite à l'étranger de Son Excellence depuis son installation comme 30 e gouverneure générale du Canada, le 26 juillet 2021.

gouverneure générale du Canada, le 26 juillet 2021. La Foire du livre de Francfort est le plus vaste marché au monde pour l'échange de droits et de licences d'édition.

Le Canada et l'Allemagne sont des amis et des alliés de longue date, et leurs populations sont unies par des liens étroits et des valeurs communes.

Plus de 3,3 millions de Canadiens comptent des Allemands parmi leurs ancêtres.

En octobre, les Canadiens célèbrent le Mois du patrimoine allemand ainsi que la période de neuf jours de l'Oktoberfest pour souligner les contributions exceptionnelles que les personnes d'origine allemande ont apportées au Canada. Les Canadiens d'origine allemande ont joué, et continuent de jouer un rôle crucial dans la croissance et le développement du tissu social, économique, politique et culturel du Canada.

Le Canada et l'Allemagne travaillent en étroite collaboration au sein du G7, du G20, de l'OTAN et des Nations Unies afin de promouvoir nos intérêts communs et l'établissement d'un monde plus pacifique et plus prospère.

En outre, le Canada et l'Allemagne font front commun, aux côtés d'autres démocraties qui partagent leurs vues, afin de combattre les menaces visant la démocratie et l'ordre international fondé sur des règles et de favoriser le respect des droits de la personne.

Liens connexes

Liens connexes

