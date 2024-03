OTTAWA, ON, le 9 mars 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que la gouverneure générale du Canada, Son Excellence la très honorable Mary Simon, se rendra dans la vallée de Matanuska-Susitna, aux États-Unis d'Amérique, du 9 au 12 mars 2024, pour assister aux Jeux d'hiver de l'Arctique.

La gouverneure générale profitera de sa visite en Alaska pour encourager les athlètes, participer à des activités culturelles, rencontrer des dirigeants autochtones et promouvoir l'importance de la réconciliation avec les peuples autochtones dans le monde entier.

Les Jeux d'hiver de l'Arctique accueillent environ 2 000 participants autochtones et non autochtones, ce qui en fait l'un des plus importants événements culturels et multisports dans la région. Sports modernes, sports traditionnels de l'Arctique, jeux dénés, ateliers, spectacles, expositions d'arts visuels et programmes d'éducation : toute une variété d'activités mettant en lumière la richesse culturelle du Nord sera organisée.

Citation

« La présence de Son Excellence aux Jeux d'hiver de l'Arctique sera une formidable occasion de célébrer les cultures autochtones et de promouvoir l'inclusion et la réconciliation. Je tiens à féliciter tous les athlètes pour leurs réalisations et à souhaiter à tous et toutes la meilleure des chances lorsqu'ils feront la démonstration de leurs habiletés et de leurs talents. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Les Jeux d'hiver de l'Arctique sont un événement multisport et culturel tenu tous les deux ans par des groupes de la région de l'Arctique. Les Jeux font la promotion des échanges interculturels et de l'ouverture entre les divers peuples autochtones de l'Arctique. Les Jeux d'hiver de l'Arctique 2024 se déroulent du 10 au 16 mars. Pour en savoir plus sur les Jeux.

Les premiers Jeux d'hiver de l'Arctique ont eu lieu en 1970 à Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest.

Le gouvernement du Canada soutient les athlètes canadiens qui se déplacent pour participer aux Jeux d'hiver de l'Arctique.

soutient les athlètes canadiens qui se déplacent pour participer aux Jeux d'hiver de l'Arctique. Les participants canadiens représentent cinq régions, à savoir le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest, le Nord de l' Alberta , le Nunavut et le Nunavik. Les Jeux réunissent aussi des athlètes de l' Alaska (États-Unis d'Amérique), du Groenland (Danemark) et de la région du Sápmi (Finlande, Suède et Norvège).

l' , le et le Nunavik. Les Jeux réunissent aussi des athlètes de l' (États-Unis d'Amérique), du Groenland (Danemark) et de la région du Sápmi (Finlande, Suède et Norvège). La gouverneure générale effectue des voyages officiels à l'étranger à la demande du premier ministre et à l'appui des objectifs internationaux du gouvernement du Canada en matière de politique étrangère, de diplomatie et de commerce.

