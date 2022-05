OTTAWA, ON, le 16 mai 2022 /CNW/ - Leurs Excellences la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, et M. Whit Fraser participeront à plusieurs volets de la tournée royale au Canada de Leurs Altesses Royales le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles.

La tournée royale est l'une des nombreuses façons dont le Canada célèbre le jubilé de platine de Sa Majesté la reine Elizabeth II en 2022. Le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles visiteront Terre-Neuve-et-Labrador, la région de la capitale du Canada et les Territoires du Nord-Ouest.

St. John's (Terre-Neuve-et- Labrador )

le mardi 17 mai

Cérémonie d'accueil officielle au Canada

La gouverneure générale prononcera une allocution lors de la cérémonie d'accueil officielle de Leurs Altesses Royales au Canada. La cérémonie publique comprendra des honneurs militaires, notamment le déploiement du drapeau personnel du prince de Galles au Canada, et l'inspection d'une garde d'honneur. La cérémonie comprendra également une prière en inuktitut, de la musique mi'kmaq, ainsi que des performances dynamiques mettant en valeur la riche tradition musicale et narrative de la province.

Édifice de la Confédération

Jardin des cœurs à Government House

Dans un esprit de réconciliation, Leurs Excellences se joindront à Leurs Altesses Royales, à des leaders autochtones et à des membres de la communauté pour un moment solennel de réflexion et de prière dans le Jardin des cœurs de Government House.

Les jardins des cœurs honorent la mémoire des enfants autochtones qui ont été victimes du régime des pensionnats et rendent hommage aux enfants qui ont survécu ainsi qu'aux familles des victimes et des survivants.

Government House

Ottawa ( Ontario )

le mercredi 18 mai

Cérémonie d'investiture de l'Ordre du mérite militaire

Son Altesse Royale sera investie Commandeur extraordinaire de l'Ordre du mérite militaire par la gouverneure générale. La lieutenant-général Frances Allen, vice-chef d'état-major de la Défense sera également présente à la cérémonie.

Cette année marque le 50e anniversaire de l'Ordre du mérite militaire, créé pour reconnaître les services exceptionnels de Canadiens et Canadiennes qui, dans l'exercice de leurs fonctions au sein des Forces armées canadiennes régulières et de réserve, ont fait preuve d'un dévouement et d'une assiduité bien au-delà de ce que le devoir leur commandait.

Rideau Hall

Cérémonie de dépôt d'une couronne de fleurs au Monument commémoratif de guerre du Canada

Leurs Excellences accompagneront Leurs Altesses Royales lors d'une cérémonie au Monument commémoratif de guerre du Canada en hommage aux anciens combattants et aux militaires en activité du Canada. La cérémonie comprendra l'exécution au clairon de la « Sonnerie aux morts », qui sera suivie d'une minute de silence, puis de l'exécution du « Réveil »; l'interprétation d'une élégie à la cornemuse, ainsi que le dépôt d'une couronne de fleurs par le prince de Galles et d'un bouquet de fleurs par la duchesse de Cornouailles.

Monument commémoratif de guerre

Rencontre bilatérale avec Son Altesse Royale

La gouverneure générale aura une rencontre officielle avec Son Altesse Royale.

Rideau Hall

Réception du jubilé de platine à Rideau Hall

La gouverneure générale prononcera une allocution lors d'une réception en soirée pour célébrer le jubilé de platine de Sa Majesté et rassembler des Canadiens et Canadiennes de divers horizons qui, comme Sa Majesté la Reine, ont consacré leur vie au service de leur communauté.

Rideau Hall

Faits en bref

Il s'agira de la 19 e visite que le prince de Galles effectue au Canada et de la 5 e pour la duchesse de Cornouailles.

visite que le prince de Galles effectue au et de la 5 pour la duchesse de Cornouailles. Ce sera la deuxième fois que la gouverneure générale rencontrera le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles. Elle les a rencontrés pour la première fois lors de sa visite à Londres, au Royaume-Uni, en mars 2022.

La plus récente tournée royale du couple au Canada s'est déroulée du 29 juin au 1er juillet 2017. À cette occasion, le couple avait visité Iqaluit , au Nunavut ; Trenton , Wellington et Ottawa , en Ontario ; et Gatineau , au Québec.

