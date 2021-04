La Gouvernance au Féminin salue le premier budget de l'histoire canadienne rédigé par une femme

MONTRÉAL, le 22 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le budget dévoilé est le premier de notre histoire à être rédigé par une femme : Chrystia Freeland, première femme nommée ministre des Finances au Canada. Historique ! Ce budget colossal de 864 pages et 227 mesures financières prévoit un plan de 101,4 milliards de dollars visant à stimuler l'économie. La pièce maitresse de ce budget a un impact direct sur l'emploi des femmes !

Après plus de 50 ans d'attente d'un réel programme fédéral en matière de garde d'enfants, la ministre des Finances a annoncé que le plus important investissement dans le cadre de ce budget, soit environ 30 milliards de dollars sur cinq ans, y sera consacré. L'objectif étant de contrer cette récession au féminin en facilitant aux mères l'accès au marché du travail.

D'après le gouvernement, cette nouvelle mesure entrainera une hausse du PIB de 1,2% sur 20 ans et pourrait générer plus de retombées économiques que ce qu'il lui en coûte. On le voit d'ailleurs déjà au Québec : avant la mise en œuvre de la Loi sur la garde éducative à l'enfance en 1997, le taux d'activité des femmes de la province était inférieur de quatre points de pourcentage à celui du reste du Canada. Aujourd'hui, le taux d'emploi des Québécoises est non seulement le plus élevé au pays (supérieur de quatre points à la moyenne canadienne), il est même l'un des plus élevés au monde.

« Puisque toutes les études démontrent l'impact positif de l'apport des femmes sur la performance financière des entreprises, il serait absurde de se priver de 50% de notre bassin de talent, surtout dans un contexte de pénurie de main d'œuvre. Il y a donc des investissements stratégiques majeurs pour les femmes dans ce budget, que la ministre Freeland qualifie elle-même de budget «féministe», un terme qui apparaît 18 fois dans le document. Ces mesures ne doivent pas être vues comme étant uniquement dans l'intérêt des femmes, mais bien dans l'intérêt de notre économie et de notre société dans son ensemble. » déclare Caroline Codsi, Présidente fondatrice de La Gouvernance au Féminin.

