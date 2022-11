TORONTO, le 10 nov. 2022 /CNW/ - La Gestion de patrimoine Scotia est fière d'avoir remporté, au cours des dernières semaines, quatre prix décernés par Global Finance et PWM/The Banker. Ces prix prestigieux récompensent, sur la base d'indicateurs de rendement détaillés, des banques privées et des sociétés de gestion de patrimoine qui exercent leurs activités à l'échelle mondiale.

La Gestion de patrimoine Scotia a été primée dans quatre grandes catégories :

Meilleure banque privée pour les clients ayant un actif net entre 1 million et 24,9 millions de dollars - Global Finance

Meilleure banque privée pour la clientèle féminine - Global Finance

Meilleure notoriété des services bancaires privés en Amérique du Nord - PWM/The Banker (Global Private Banking Awards)

Meilleure banque privée pour les femmes fortunées - PWM/The Banker (Global Private Banking Awards)

Dans le cadre des Global Private Banking Awards de PWM/The Banker, la Gestion de patrimoine Scotia a également reçu des éloges à titre de meilleure banque privée au Canada.

« C'est la troisième fois que la Gestion de patrimoine Scotia est reconnue comme la meilleure banque privée pour les clients ayant un actif net entre 1 million et 24,9 millions de dollars et nous sommes honorés d'être les premiers à recevoir le prix de la meilleure banque privée pour la clientèle féminine, a annoncé Glen Gowland, chef de groupe, Gestion de patrimoine mondiale, Banque Scotia. Ces récompenses renforcent fortement notre engagement à fournir à nos clients des services et des conseils complets et innovants en matière de gestion de patrimoine. »

« Nous avons pris des mesures pour transformer la manière dont nous servons nos clientes et nous continuons à nous engager à leur offrir des solutions globales en matière de planification de patrimoine qui répondent à l'ensemble de leurs besoins financiers, a ajouté Erin Griffiths, première vice-présidente, Solutions pour la clientèle et coprésidente de L'initiative Femmes de la Banque Scotia pour la Gestion de patrimoine mondiale. Ces prix confirment la pertinence de notre programme sur mesure, L'initiative Femmes de la Banque Scotia qui, dans le cadre de la Gestion de patrimoine mondiale, vise à donner aux femmes l'envie et les moyens de prendre en charge leur avenir financier. »

Les lauréats des prix du magazine Global Finance ont été annoncés le 21 octobre et ceux des Global Private Banking Awards de PWM/The Banker ont reçu leurs prix le 3 novembre dernier à Londres, au Royaume-Uni.

