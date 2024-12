YELLOWKNIFE, NT, le 10 déc. 2024 /CNW/ - La Garde côtière canadienne a terminé avec succès sa saison opérationnelle 2024 dans l'Arctique, qui a permis d'offrir des services essentiels aux communautés arctiques du Canada.

Le NGCC Vincent Massey au port en eau profonde d’Iqaluit (Nunavut), pendant la saison opérationnelle 2024 dans l’Arctique. (Groupe CNW/Garde côtière canadienne)

Cette saison, sept brise-glaces ont été déployés pour soutenir le réapprovisionnement des communautés et fournir des services clés tels que le déglaçage, la recherche et sauvetage, l'entretien des aides à la navigation, l'intervention en cas d'incidents et de risques de pollution marine, et le soutien à la recherche scientifique. Le NGCC Amundsen a été le premier navire déployé pour la saison, le 14 juin 2024, depuis la ville de Québec (Québec), et le NGCC Des Groseilliers, le dernier navire à revenir de l'Arctique, le 8 décembre 2024.

À Rankin Inlet (Nunavut), la Station d'intervention maritime de l'Arctique a été ouverte du 21 juin au 22 octobre 2024 et a répondu à huit incidents de recherche et sauvetage. En plus de ce service essentiel, l'équipe entièrement autochtone a également effectué quatre exercices d'entraînement et patrouillé plus de 737 milles marins dans les régions de Rankin Inlet, de Chesterfield Inlet et de Whale Cove (Nunavut).

En août, la Garde côtière canadienne a accueilli la contre-amirale Megan Dean, du district 17 de la Garde côtière des États-Unis, à bord du NGCC Pierre Radisson à Resolute Bay (Nunavut) et du NGCC Amundsen à Frobisher Bay (Nunavut). Du 24 au 26 août 2024, la Garde côtière canadienne s'est jointe aux Forces navales des États-Unis (USN), à la Garde côtière des États-Unis et à la Marine royale danoise pour l'opération NANOOK 2024. Il s'agissait d'un exercice maritime annuel mené par les forces armées canadiennes pour améliorer la surveillance et la réactivité collective dans l'Arctique. Ces partenariats continus jouent un rôle important dans la sécurité des eaux nordiques, et renforcent la souveraineté de longue date du Canada dans le Nord.

En collaboration avec la Garde côtière auxiliaire canadienne, la Garde côtière canadienne a organisé des ateliers de plusieurs jours avec des partenaires autochtones et des gouvernements locaux, afin de se préparer à diverses situations d'urgence maritime, notamment pour assurer la protection des eaux arctiques en cas de déversement en milieu marin. Des visites de navires ont également été proposées afin de mieux se rapprocher des organismes communautaires, et d'entendre les commentaires importants des résidents. Grâce à l'échange de connaissances, la Garde côtière canadienne peut ainsi apprendre à mieux soutenir les communautés côtières autochtones.

Cette saison, en raison des faibles niveaux d'eau, les navires spécialisés en balisage ont été limités à des zones opérationnelles dans l'ensemble du réseau du fleuve Mackenzie. Le NGCC Dumit s'est concentré sur la région allant d'Inuvik (Territoires du Nord-Ouest) à Kugmallit Bay/Tuktoyaktuk (Territoires du Nord-Ouest), et le NGCC Eckaloo a couvert le Grand lac des Esclaves.

Les opérations de la Garde côtière canadienne dans l'Arctique reprendront en mai 2025, mais elle maintient une présence à plein temps toute l'année, avec l'administration centrale de la Région de l'Arctique à Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest), et des installations supplémentaires à Hay River (Territoires du Nord-Ouest), et à Iqaluit (Nunavut).

Faits en bref



À partir du 1 er décembre 2024, les opérations arctiques de la Garde côtière canadienne ont enregistré : 39 escortes commerciales 49 missions de reconnaissance des glaces à bord d'un hélicoptère

décembre 2024, les opérations arctiques de la Garde côtière canadienne ont enregistré : Le Centre des Services de communications et de trafic maritimes (SCTM) d' Iqaluit a fermé le 10 décembre et rouvrira en mai 2025. Le Centre des SCTM de Les Escoumins , au Québec, gérera le Règlement sur la zone de services de trafic maritime du Nord canadien jusqu'à la réouverture du Centre d' Iqaluit en 2025.

a fermé le 10 décembre et rouvrira en mai 2025. Le Centre des SCTM de , au Québec, gérera le jusqu'à la réouverture du Centre d' en 2025. Le 17 août 2024, lors d'une cérémonie aux chantiers navals de Vancouver , Seaspan a mis à l'eau le plus récent et le plus grand navire océanographique du Canada , le futur NGCC Naalak Nappaaluk . M. Naalak Nappaaluk était un aîné inuit respecté de Kangiqsujuaq (Nunavik), un village de 800 habitants situé à l'extrémité nord du Québec. Il était connu pour sa contribution à l'enseignement et à la préservation de la langue et de la culture inuites. Le navire devrait être livré à la Garde côtière canadienne au cours de l'été 2025 après la réalisation des essais en mer.

, Seaspan a mis à l'eau le plus récent et le plus grand navire océanographique du , le futur NGCC . M. Naalak Nappaaluk était un aîné inuit respecté de (Nunavik), un village de 800 habitants situé à l'extrémité nord du Québec. Il était connu pour sa contribution à l'enseignement et à la préservation de la langue et de la culture inuites. Le navire devrait être livré à la Garde côtière canadienne au cours de l'été 2025 après la réalisation des essais en mer. Le 19 août 2024, l'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a annoncé le lancement de la Stratégie pour l'Arctique, qui décrit les plans pour les opérations et la prestation de services améliorés dans l'Arctique au cours des dix prochaines années, selon l'approche « dans le Nord, pour le Nord et par le Nord ».

