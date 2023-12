YELLOWKNIFE, NT, le 18 déc. 2023 /CNW/ - La Garde côtière canadienne (GCC) a terminé avec succès sa saison opérationnelle 2023 dans l'Arctique, maintenant que les huit brise-glaces déployés cette année dans l'Arctique sont revenus. La GCC joue un rôle crucial pour garantir la souveraineté arctique du Canada dans toute la région. Les opérations annuelles de la GCC dans l'Arctique, grâce à sa présence, à ses activités et à la surveillance du trafic maritime, continuent de démontrer et de renforcer la souveraineté du Canada dans le Nord, laquelle est bien établie de longue date.

NGCC Sir Wilfrid Laurier près de Point Barrow, en Alaska, le 28 juillet 2023. (Groupe CNW/Garde côtière canadienne)

Les opérations de la GCC sont également des catalyseurs, permettant de réapprovisionner les collectivités du Nord canadien pendant la saison estivale, et de fournir des services clés, comme les services de recherche et sauvetage, le déglaçage, le soutien à la recherche scientifique, les services de communication et de trafic maritimes, les aides à la navigation, et l'intervention marine environnementale, et en cas de danger.

Les navires de la GCC Eckaloo et Dumit, ainsi que le personnel de la GCC, ont apporté un soutien crucial au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest dans ses efforts d'intervention d'urgence lors des incendies de forêt survenus cet été. La GCC a collaboré étroitement avec les autorités locales, les différents services d'appui, les volontaires, et les services d'urgence. Elle s'est tenue prête à intervenir dans des situations d'urgence en matière de recherche et de sauvetage au sein de la communauté, a aidé les premiers intervenants et la population, et a participé activement aux activités de soutien aux efforts de lutte contre les incendies menés par les pompiers volontaires.

De plus, au cours de l'été, les responsables du programme de recherche et de sauvetage dans l'Arctique de la GCC ont atteint des jalons importants en matière de formation et d'engagement communautaire. Ils ont dispensé le tout premier cours de formation à la recherche et au sauvetage propre à l'Arctique à des intervenants communautaires -- les gardiens de Taloyoak -- démontrant ainsi l'engagement de la GCC à renforcer les partenariats avec les communautés de l'Arctique et la sécurité maritime.

Le 28 juillet, la GCC a effectué un exercice organisé avec des forces de passage (PASSEX) avec la Garde côtière des États-Unis (USCG), près de Point Barrow, en Alaska. Durant un PASSEX, les navires naviguent côte à côte afin de renforcer la coopération entre les organismes partenaires. Le NGCC Sir Wilfrid Laurier et le USCGC Healy, un navire de la Garde côtière des États-Unis, ont effectué l'exercice, qui comprenait des tests de diverses méthodes de communication, des exercices avec de petits navires et des manœuvres de navigation. L'exercice a permis aux deux gardes côtières de renforcer leur relation de longue date, et d'améliorer davantage l'interopérabilité et la collaboration dans l'Arctique.

Le 29 septembre, la GCC a réalisé un exercice conjoint de recherche et de sauvetage dans la mer de Beaufort, avec des partenaires de l'Aviation royale canadienne (ARC), du Parc territorial Qikiqtaruk et de la Garde côtière des États-Unis. L'exercice conjoint de l'île Herschel a permis de simuler une intervention à la suite d'un incendie à bord d'un navire de croisière, et de tester divers éléments des plans d'intervention maritime et d'urgence pour l'Arctique. Les exercices avec des partenaires permettent aux équipes de différents organismes de partager des techniques, des pratiques exemplaires, et des connaissances autochtones, et d'établir des relations en ce qui concerne les interventions en cas d'incident dans l'environnement unique de l'Arctique canadien. Cette approche permet d'améliorer les capacités d'intervention en cas d'incident maritime majeur dans l'Arctique.

La Garde côtière reprendra ses opérations en Arctique en mai 2024, tout en maintenant une présence permanente à temps plein dans l'Arctique toute l'année, dans les bureaux et les bases à Yellowknife, Hay River, et Iqaluit.

En date du 15 décembre 2023, les données suivantes avaient été consignées pour nos opérations dans l'Arctique : 51 escortes commerciales 34 missions de reconnaissance des glaces à bord d'un hélicoptère 2 missions de déglaçage de ports commerciaux



La station d'embarcations de sauvetage côtier de la GCC de Rankin Inlet , au Nunavut , a été en service du 23 juin au 25 octobre 2023, offrant des services de recherche et de sauvetage pendant la saison de navigation en eau libre dans les régions de Rankin Inlet , Chesterfield Inlet , et Whale Cove . Les équipages ont effectué deux exercices d'entraînement, ont répondu à dix demandes de recherche et de sauvetage, et ont parcouru plus de 1 245 milles marins.

, au , a été en service du 23 juin au 25 octobre 2023, offrant des services de recherche et de sauvetage pendant la saison de navigation en eau libre dans les régions de , , et . Les équipages ont effectué deux exercices d'entraînement, ont répondu à dix demandes de recherche et de sauvetage, et ont parcouru plus de 1 245 milles marins. Les deux navires-baliseurs spécialisés de la GCC, le NGCC Dumit et le NGCC Eckaloo , ont effectué des travaux saisonniers de balisage sur le fleuve Mackenzie afin d'appuyer la navigation commerciale et le réapprovisionnement des collectivités le long du fleuve. La conception du NGCC Dumit et du NGCC Eckaloo leur permet d'accéder à des zones peu profondes du fleuve pour placer, repositionner et entretenir les bouées de navigation. Les deux navires ont leur base à Hay River , dans les Territoires du Nord-Ouest.

et le NGCC , ont effectué des travaux saisonniers de balisage sur le fleuve Mackenzie afin d'appuyer la navigation commerciale et le réapprovisionnement des collectivités le long du fleuve. La conception du NGCC et du NGCC leur permet d'accéder à des zones peu profondes du fleuve pour placer, repositionner et entretenir les bouées de navigation. Les deux navires ont leur base à , dans les Territoires du Nord-Ouest. Le Centre de services de communications et de trafic maritimes (SCTM) de la GCC à Iqaluit , au Nunavut , a repris ses activités le 15 mai 2023. Les officiers des SCTM jouent un rôle essentiel dans la sécurité de la navigation dans la région; ils répondent aux appels de détresse maritime, gèrent le règlement de la zone de services de trafic maritime du Nord du Canada , diffusent des informations sur la météo et les glaces, ainsi que des avertissements à la navigation. En date du 18 décembre, les officiers du centre des SCTM d' Iqaluit assuraient le suivi de 202 navires. Le centre des SCTM d' Iqaluit a transféré ses activités au centre des SCTM Les Escoumins le 15 décembre, jusqu'à la réouverture du centre d' Iqaluit en 2024.

