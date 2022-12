YELLOWKNIFE, NT, le 15 déc. 2022 /CNW/ - La Garde côtière canadienne a terminé avec succès sa saison opérationnelle 2022 dans l'Arctique, avec le retour des sept brise-glaces déployés cette année dans l'Arctique. La présence de la Garde côtière dans l'Arctique permet de réapprovisionner les collectivités du Nord canadien pendant la saison estivale, et de fournir des services clés, comme les services de recherche et de sauvetage, le déglaçage, le soutien à la recherche scientifique, les services de communication et de trafic maritimes, les aides à la navigation, et l'intervention environnementale en milieu marin.

Des membres de l’équipage de la Garde côtière canadienne effectuant un exercice de recherche et sauvetage près de Cambridge Bay, au Nunavut, le 28 août 2022. (Groupe CNW/Garde côtière canadienne) Le navire de la Garde côtière canadienne (NGCC) Henry Larsen au cours d’un exercice d’intervention environnementale dans le cadre de l’opération Tasiujarjuaq, à Frobisher Bay près d’Iqaluit, au Nunavut, le 15 septembre 2022. (Groupe CNW/Garde côtière canadienne)

La station d'embarcations de sauvetage côtier de la Garde côtière de Rankin Inlet, au Nunavut, a été en service du 29 juin au 25 octobre, offrant des services de recherche et de sauvetage pendant la saison de navigation en eau libre. La station a été inaugurée en 2018, et le 12 août 2022, un financement a été annoncé pour la transformer en station d'intervention maritime dans l'Arctique. Les améliorations prévues comprennent le recrutement et la formation d'équipages supplémentaires provenant des collectivités locales, la prolongation de la saison opérationnelle de la station d'un mois par année dès 2023, l'acquisition d'un nouveau navire de recherche et de sauvetage pour les opérations dans l'Arctique, et des améliorations à l'infrastructure. La transition débutera au cours de l'hiver et permettra d'améliorer la sécurité maritime dans l'Arctique.

Le 28 août 2022, l'équipage à bord du NGCC Sir Wilfrid Laurier a réalisé une série d'exercices de formation en recherche et sauvetage ainsi qu'en intervention environnementale près de Cambridge Bay, au Nunavut. Des membres locaux de la Garde côtière auxiliaire canadienne ainsi que des équipes de recherche et de sauvetage au sol coordonnées par le gouvernement du Nunavut y ont participé. Ces exercices réguliers avec les partenaires sont essentiels pour maintenir un état de préparation opérationnel dans tout l'Arctique, et permettent aux équipages d'échanger des connaissances et de tisser des liens professionnels.

Le 15 septembre 2022, la toute nouvelle équipe en intervention environnementale de la Garde côtière à Iqaluit a mené l'opération Tasiujarjuaq, un exercice de formation pour démontrer la capacité d'intervention de l'équipe dans le Nord. La Garde côtière s'est implantée de manière stratégique partout en Arctique, avec des équipes à Yellowknife et à Hay River, dans les Territoires du Nord-Ouest, et maintenant avec sa nouvelle équipe de cinq spécialistes à Iqaluit, au Nunavut. À mesure que le trafic maritime dans le Nord continue d'augmenter, la demande de services de la Garde côtière augmente également. La Garde côtière continue de renforcer les capacités de sa Région de l'Arctique pour s'assurer de répondre à cette demande croissante, et de satisfaire à l'engagement du gouvernement du Canada en matière de sécurité maritime.

La Garde côtière reprendra ses opérations en Arctique en mai 2023, tout en maintenant une présence permanente à temps plein dans les bureaux et les bases à Yellowknife, Hay River, et Iqaluit.

En date du 12 décembre 2022, les données suivantes avaient été consignées pour nos opérations dans l'Arctique :

65 escortes commerciales

31 missions de reconnaissance des glaces à bord d'un hélicoptère

1 dégagement d'un port commercial

40,561.37 milles marins parcourus par tous nos brise-glaces

40,561.37 milles marins parcourus par tous nos brise-glaces Le Centre des Services de communications et de trafic maritimes (SCTM) de la Garde côtière à Iqaluit, au Nunavut, est ouvert depuis le 16 mai 2022. Les SCTM jouent un rôle vital en assurant la sécurité des eaux de l'Arctique, en surveillant et coordonnant le trafic maritime et en diffusant aux navires qui circulent dans la région de l'Arctique canadien d'importants messages de sécurité, notamment sur les conditions de la météo et des glaces. Le Centre des SCTM à Iqaluit fermera ses portes le 16 décembre et rouvrira en mai 2023. Dans l'intervalle, d'autres centres des SCTM fourniront les fonctions essentielles.

La Garde côtière canadienne s'entraîne et travaille en étroite collaboration avec les collectivités et la Garde côtière auxiliaire canadienne dans l'ensemble de l'Arctique dans le cadre des efforts de recherche et de sauvetage. La Garde côtière auxiliaire canadienne est un acteur crucial du réseau de recherche et de sauvetage dans l'Arctique, comptant du personnel formé ayant une vaste connaissance des risques propres à différentes voies navigables et zones de l'Arctique. Les unités de la Garde côtière auxiliaire excellent en gestion des enjeux locaux et renforcent la capacité et les compétences en ce qui a trait à la recherche et au sauvetage dans l'Arctique. Cette année, la GCC a mené 12 exercices de formation avec des partenaires de l'Arctique.

