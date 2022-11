OTTAWA, ON, le 23 nov. 2022 /CNW/ - Les partenariats, la collaboration et la communication sont des facteurs essentiels pour permettre au Canada de disposer d'un solide système de sécurité pour protéger nos océans. La Garde côtière canadienne modernise sa façon de collaborer avec les collectivités côtières, et de transmettre de l'information sur les voies navigables du Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a annoncé un financement de 24 millions de dollars dans le cadre du Plan de protection des océans, afin de mettre en œuvre et d'élargir à l'échelle du Canada le Portail de communication de la Garde côtière canadienne pour l'intervention intégrée en cas d'incident. Cet outil numérique permettra d'améliorer la communication, la diffusion de renseignements, et la collaboration avec les partenaires et les collectivités touchées lors des situations d'urgence et des exercices sur l'eau. Le Portail de communication pour l'intervention intégrée en cas d'incident sera axé sur l'intervention environnementale, et sera élargi ultérieurement pour inclure les opérations de recherche et sauvetage, et les navires préoccupants.

Le fait de doter les collectivités autochtones et côtières de partout au Canada de cet outil renforcera leur capacité en matière de sécurité, de préparation et d'intervention en facilitant un partenariat avec la Garde côtière canadienne, et en offrant un accès ouvert et transparent à l'information sur leurs eaux locales.

Le Plan de protection des océans est une réussite canadienne. Lorsque les peuples autochtones, l'industrie, les collectivités, le milieu universitaire, et le gouvernement collaborent pour protéger notre environnement, faire croître notre économie, et soutenir de bons emplois dans tout le pays, nous obtenons des résultats concrets. Un Plan de protection des océans renouvelé et élargi permettra de préserver la santé de nos océans et de nos côtes, de faire progresser la réconciliation, et de bâtir un avenir propre pour nos enfants et nos petits-enfants.

« Cet investissement permettra aux collectivités locales et à la Garde côtière canadienne de mieux communiquer avec nos partenaires en vue d'améliorer les interventions en cas d'incident maritime partout au pays. Ce n'est qu'en collaborant à tous les niveaux, que nous pourrons améliorer le système de sécurité maritime du Canada. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Grâce au travail continu dans le cadre du Plan de protection des océans, les peuples autochtones et les collectivités côtières jouent un plus grand rôle dans la prévention et la préparation aux situations d'urgence, pour protéger leurs communautés, leurs côtes et leurs voies navigables. Nous travaillons ensemble pour rendre le transport maritime plus sécuritaire, et pour accroître la protection de nos écosystèmes marins contre les répercussions du trafic maritime, en vue de bâtir ainsi une économie propre qui créera les emplois bien rémunérés pour la classe moyenne d'aujourd'hui et de demain.

L'honorable Omar Alghabra, ministre des Transports

« La Garde côtière canadienne est résolue à assurer la sécurité et la santé des eaux canadiennes. Ce nouveau financement nous permettra de continuer à améliorer notre communication avec les collectivités côtières, et de fonctionner encore plus efficacement grâce à l'expertise et aux importantes connaissances locales. »

Mario Pelletier, commissaire de la Garde côtière canadienne

Faits en bref

Le Portail de communication pour l'intervention intégrée en cas d'incident (PCIIC) sera un outil Web utilisé par la Garde côtière canadienne, les collectivités autochtones et côtières et d'autres partenaires d'intervention, pour soutenir la communication et l'échange des renseignements lors des situations d'urgence et des exercices sur l'eau. Il servira également de plateforme pour le Système de commandement des interventions existant et renforcera la participation des collectivités côtières à l'intervention lors d'incidents maritimes.

Depuis 2016, le gouvernement du Canada a consacré 3,5 milliards de dollars au Plan de protection des océans, ce qui en fait le plus important investissement jamais réalisé par le Canada pour protéger ses côtes et ses voies navigables.

a consacré 3,5 milliards de dollars au Plan de protection des océans, ce qui en fait le plus important investissement jamais réalisé par le pour protéger ses côtes et ses voies navigables. Le financement annoncé aujourd'hui fait partie de l'engagement pris par le gouvernement du Canada , dans le cadre du budget de 2022, de fournir 2 milliards de dollars supplémentaires sur neuf ans pour renouveler le Plan de protection des océans du Canada et étendre ses activités à de nouveaux domaines.

, dans le cadre du budget de 2022, de fournir 2 milliards de dollars supplémentaires sur neuf ans pour renouveler le Plan de protection des océans du et étendre ses activités à de nouveaux domaines. Depuis la mise en œuvre du Plan de protection des océans, la Garde côtière canadienne a :

mise en œuvre du Plan de protection des océans, la Garde côtière canadienne a : formé de plus de 4 500 personnes au Système de commandement des interventions, reconnu internationalement, afin d'intervenir plus rapidement et plus efficacement en cas d'accidents maritimes;



effectué 58 exercices d'intervention environnementale à travers le Canada pour assurer une intervention efficace en cas de déversement d'hydrocarbures en mer;

pour assurer une intervention efficace en cas de déversement d'hydrocarbures en mer;

offert 46 formations sur l'intervention environnementale à 435 participants, notamment des membres des collectivités autochtones, de la Garde côtière auxiliaire canadienne, des gouvernements locaux et d'autres partenaires;



collaboré avec des membres des collectivités autochtones de la côte Ouest pour dispenser une formation sur l'intervention environnementale, améliorant ainsi la capacité locale à soutenir l'intervention en cas d'incident;



investi dans du matériel d'intervention environnementale neuf et moderne dans tout le Canada , notamment des barrages flottants, des récupérateurs, des réservoirs de stockage en tissu et des remorques d'intervention;

, notamment des barrages flottants, des récupérateurs, des réservoirs de stockage en tissu et des remorques d'intervention;

établi des centres des opérations régionales, opérationnels 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui surveillent et évaluent les incidents maritimes, y compris les incidents de pollution.

