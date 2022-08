COLLIERS, NL, le 22 août 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à garder nos zones marines et côtières propres et sécuritaires pour les générations à venir. La Garde côtière canadienne est fière d'annoncer qu'un autre grand navire dangereux a été retiré de l'eau, et qu'il ne constitue plus une menace pour le milieu marin.

Le Hamilton Banker était un bateau de pêche en acier de 100 pieds qui s'était échoué à Colliers, à Terre-Neuve, pendant une tempête hivernale en janvier 2020. Le navire a été expertisé et on a estimé qu'il présentait un risque de pollution pour l'environnement. La communauté locale et les équipes d'intervention environnementale ont eu le plaisir de voir le navire abandonné démantelé avec succès et remorqué en juin 2022.

Au total, environ 41 000 litres de carburant, de lubrifiants et de mélanges d'eau huileuse ont été pompés de ce navire de 711 000 livres, qui a ensuite été démantelé en près de 17 sections, et retiré du milieu marin. Des équipes de plongeurs ont effectué des relevés du fond marin et y ont retiré des débris, notamment de lourdes pièces d'acier provenant du navire. L'enlèvement des débris est maintenant terminé et les plongeurs ont effectué par vidéo une dernière inspection sous-marine.

Le navire démantelé est arrimé en toute sécurité sur une barge, et immobilisé près des installations de la Marine Recycling Corporation à Sydney, en Nouvelle-Écosse. Cette société a obtenu le contrat à la suite d'un processus concurrentiel d'appel d'offres.

Citations

« La Garde côtière canadienne travaille sans relâche pour protéger les collectivités côtières et les écosystèmes marins. Leur travail profite aux membres des collectivités comme Colliers, qui peuvent désormais profiter en toute sécurité de leurs eaux côtières. Un grand merci à la communauté et aux équipes d'intervention environnementale pour un travail bien fait, visant à éliminer ce navire préoccupant. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne.

Faits en bref

La Garde côtière canadienne est le principal organisme d'intervention en cas de pollution causée par les navires et de menaces de pollution dans les eaux canadiennes.

Les pollueurs doivent utiliser leurs propres ressources pour lutter contre la pollution ou engager un prestataire de services pour le faire en leur nom.

Si le pollueur est inconnu, incapable d'intervenir, ou refuse de le faire, la Garde côtière canadienne agira rapidement pour contrer toute menace de pollution.

Le Canada applique le principe du « pollueur-­payeur ». Cela signifie que le pollueur est responsable des coûts des dommages causés par la pollution entraînée par son navire.

Produits connexes :

Photos et vidéos disponibles sur demandea

Liens connexes

Restez branché

Suivez la Garde côtière canadienne sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

SOURCE Garde côtière canadienne

Renseignements: Kevin Lemkay, Directeur des communications, Cabinet de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, 613-992-3474, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, Région de Terre-Neuve-et-Labrador, 709-772-3375, [email protected]