OTTAWA, ON, le 4 oct. 2022 /CNW/ - La réduction des émissions de carbone est l'un des moyens les plus importants pour le Canada et sa population de lutter contre les changements climatiques. Conformément aux engagements pris par le gouvernement du Canada pour 2030 et 2050 de réduire les émissions de gaz à effet de serre, la Garde côtière canadienne (GCC) poursuit des efforts concrets de décarbonisation. Aujourd'hui, la GCC a annoncé des mesures importantes pour réduire ses émissions, dont le lancement d'un projet d'essai du biodiesel, et le lancement de la prochaine phase visant à construire le premier navire électrique hybride du gouvernement du Canada.

Au début du mois, à la suite de l'attribution d'un contrat d'approvisionnement en biodiesel de la société Sterling Fuels, établie à Windsor, en Ontario, la GCC a franchi une étape historique pour le gouvernement du Canada, en devenant le premier organisme gouvernemental à mettre à l'essai un mélange de biodiesel à 20 % dans l'un de ses navires, le NGCC Caribou Isle. Au cours des prochains mois, divers ratios de biodiesel seront testés, pour permettre à la GCC d'évaluer la faisabilité opérationnelle et la compatibilité technologique de taux de mélange plus élevés dans divers contextes opérationnels. Ce projet d'essai du biodiesel contribuera à faire avancer les solutions visant à réduire les émissions dans l'immédiat.

En plus de tester des carburants plus écologiques, la GCC va faire construire un nouveau navire semi-hauturier de recherche halieutique (NSHRH) électrique hybride, afin de réduire la consommation de diesel. À la suite des travaux de conception et d'ingénierie d'une classe de navires équipés d'un système de stockage d'énergie par batterie, la GCC a lancé un appel d'offres aux constructeurs de navires canadiens pour commencer la construction d'un navire.

Le soumissionnaire retenu intégrera des technologies vertes novatrices canadiennes dans la construction du navire. Il s'agit notamment de la conception générale, réalisée par Robert Allan Ltd, concepteur de navires de la Colombie-Britannique, d'un système de propulsion et de batterie, réalisé par la société d'ingénierie Aspin Kemp and Associates de l'Île-du-Prince-Édouard, et de l'ingénierie des systèmes d'équipement de pont, réalisée par Hawboldt Industries Ltd de la Nouvelle-Écosse.

Les constructeurs de navires canadiens sont invités à en apprendre davantage sur cette occasion en visitant la page Demande de propositions pour la construction du NSHRH sur AchatsCanada.

Grâce à ces deux projets importants, la GCC franchit une étape majeure dans l'objectif global visant à réduire les émissions de carbone de notre flotte. La GCC a donc hâte de poursuivre cet important travail en partenariat avec les principales industries écologiques canadiennes.

Citation

« Grâce à ces deux initiatives, la Garde côtière canadienne prend des mesures importantes pour réduire son empreinte carbone. J'ai hâte d'étendre ces initiatives vertes, qui traceront une voie positive vers un environnement plus propre et à faible émission de carbone d'un océan à l'autre. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Ce nouveau navire à propulsion électrique hybride et l'utilisation de biodiesel dans notre flotte ont le potentiel de créer un moment décisif dans la construction navale future, et l'utilisation de carburant vert. Ces initiatives nous donneront des raisons d'être fiers et optimistes. Félicitations à tout le personnel de la Garde côtière canadienne et aux intervenants du projet pour avoir franchi ces dernières étapes. »

Mario Pelletier, commissaire, Garde côtière canadienne

Faits en bref

Le nouveau projet de NSHRH hybride est une initiative de la Stratégie nationale de construction navale dans le cadre des efforts du plan de renouvellement de la flotte de la Garde côtière canadienne. Le projet permettra d'acheter, de livrer et d'équiper un navire, afin de reconstituer la flotte des NSHRH, et d'accroître la capacité des sciences halieutiques dans le fleuve et le golfe du Saint-Laurent .

. Les navires semi-hauturiers de recherche halieutique apportent un soutien aux sciences halieutiques, aux sciences océaniques, à la gestion de l'habitat et aux sciences environnementales, en favorisant l'innovation par la recherche dans des secteurs en expansion tels que l'aquaculture et la biotechnologie.

Le biodiesel est un substitut de carburant diesel utilisé dans les moteurs diesel et obtenu à partir de matières renouvelables telles que les huiles végétales ou de poisson, les huiles de cuisson usagées, les graisses animales, ou encore la biomasse agricole et forestière.

Liens connexes

