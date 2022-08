SYDNEY, NS, le 25 août 2022 /CNW/ - Les brise-glaces font partie intégrante de la flotte de la Garde côtière canadienne (GCC), fournissant des services de déglaçage pour assurer la sécurité de la navigation, prévenir les embâcles et les inondations, et maintenir les routes de navigation. C'est pourquoi la Garde côtière canadienne a investi dans trois brise-glaces provisoires de taille moyenne comme compléments à la flotte de brise-glaces. Ces brise-glaces ont été convertis par le chantier naval Davie, dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale (SNCN).

Aujourd'hui, Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, et Mario Pelletier, commissaire de la Garde côtière canadienne, ont officiellement accueilli le NGCC Jean Goodwill, le deuxième des trois brise-glaces provisoires de taille moyenne, dans la flotte de la Garde côtière lors d'une cérémonie d'inauguration, qui s'est tenue au port de Sydney. à Sydney, en Nouvelle-Écosse.

Le NGCC Jean Goodwill porte le nom de Jean Cuthand Goodwill O.C., la première diplômée du programme de soins infirmiers autochtones en Saskatchewan. Elle a été membre fondatrice de l'Association des infirmières et infirmiers autochtones du Canada et en a été la présidente pendant sept ans.

Dans la tradition maritime, la personne parrainant le navire doit provenir de la société civile, participer à une cérémonie d'inauguration du navire et s'intéresser continuellement aux opérations du navire. La Garde côtière canadienne est fière d'avoir Tracey Purdy-Oickle comme marraine du NGCC Jean Goodwill. Elle est infirmière autochtone et appartient à la même organisation fondée par Jean Goodwill. Son grand-père a servi à bord de l'un des premiers brise-glaces canadiens modernes ajoutés à la flotte de la Garde côtière canadienne en 1962.

Lors de la cérémonie sur le quai, la marraine du navire, Mme Purdy-Oickle, était accompagnée des membres survivants de la famille et des amis de Jean Goodwill, de l'équipage du navire, du commissaire Mario Pelletier et du secrétaire parlementaire Kelloway pour la traditionnelle rupture d'une bouteille cérémonielle sur la proue du navire.

En plus de l'inauguration par la GCC, le NGCC Jean Goodwill et son équipage ont été honorés par une cérémonie traditionnelle des M'kmaq pour la mise à l'eau et la purification des bateaux, célébrée par Keptin Stephen Augustine, chef héréditaire du Grand Conseil des Mi'kmaq de Sigenigtog.

Le NGCC Jean Goodwill fournira des services de déglaçage principalement dans les régions de l'Atlantique et dans la voie navigable du Saint-Laurent, car d'autres brise-glaces sont prévus pour des radoubs majeurs. Comme tous les navires de la Garde côtière canadienne, le NGCC Jean Goodwill est également équipé pour appuyer les interventions environnementales et les opérations de recherche et sauvetage, au besoin.

Dans le cadre de la SNCN, le gouvernement du Canada revitalise l'industrie de la construction navale, crée de bons emplois spécialisés, et construit de nouvelles classes de navires, pour s'assurer que les services maritimes du Canada disposent d'un équipement sécuritaire, fiable, et moderne pour remplir leurs missions.

« En découvrant l'héritage de Jean Goodwill, ce qu'elle a incarné pour sa communauté, pour les Premières Nations de tout le pays et pour les Canadiens, le fait de la voir honorée en donnant son nom à un brise-glace de la Garde côtière canadienne fait hommage de façon appropriée à son héritage. Tout comme elle a tracé de nombreuses voies dans sa vie, en fondant des associations de santé autochtones, et en laissant une marque si positive sur toutes les personnes qu'elle a rencontrées, ce navire ouvrira la voie dans la glace pour aider les marins de tout horizon. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière Canadienne

« C'est un grand plaisir de faire partie de la cérémonie d'aujourd'hui pour à la fois inaugurer le NGCC Jean Goodwill et reconnaître la contribution apportée tout au long de sa vie en donnant son nom au navire. Je ne saurais penser à un nom plus approprié pour un navire de la Garde côtière qu'un nom qui commémore une vie de dévouement à la communauté. »

Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Aujourd'hui est un autre jour de fierté pour la Garde côtière canadienne alors que nous accueillons le NGCC Jean Goodwill au sein de sa flotte. Chaque fois qu'un membre d'équipage montera à bord de ce navire, il se souviendra de l'incroyable héritage de soutien apporté à ses concitoyens de cette même personne lui donnant son nom. Cela se marie très bien avec la devise de la Garde côtière canadienne ̶ : Sécurité d'abord, service constant! »

Mario Pelletier, commissaire de la Garde côtière canadienne

En août 2018, le chantier naval Davie de Lévis, au Québec, a obtenu un contrat de 610 millions de dollars pour l'acquisition et la conversion de trois brise-glaces provisoires pour la Garde côtière. Les trois brise-glaces ont été acquis pour servir de compléments à la flotte existante de la Garde côtière, pendant les périodes de prolongation de la durée de vie et de réparation des navires, offrant ainsi une capacité continue sur l'eau pendant les périodes prévues de maintenance.

Le NGCC Jean Goodwill a été accueilli dans la flotte de la Garde côtière en novembre 2020. Le premier des trois brise-glaces, le NGCC Captain Molly Kool , est entré en service à la fin de 2018. Le troisième brise-glace, le NGCC Vincent Massey , devrait se joindre à la flotte à l'automne 2022.

a été accueilli dans la flotte de la Garde côtière en novembre 2020. Le premier des trois brise-glaces, le NGCC , est entré en service à la fin de 2018. Le troisième brise-glace, le NGCC , devrait se joindre à la flotte à l'automne 2022. Le 30 juin 2021, le NGCC Jean Goodwill a effectué son voyage inaugural dans l'Arctique en quittant son port d'attache à Dartmouth , en Nouvelle-Écosse.

a effectué son voyage inaugural dans l'Arctique en quittant son port d'attache à , en Nouvelle-Écosse. Les brise-glaces de la Garde côtière canadienne assurent l'escorte sécuritaire des navires dans les eaux couvertes de glace, effectuent des levés hydrographiques, entretiennent les aides à la navigation, et effectuent des activités de recherche et sauvetage. De décembre à mai, les brise-glaces circulent au Canada atlantique, dans le fleuve Saint-Laurent et dans les Grands Lacs, et dans l'Arctique de mai à novembre.

