SYDNEY, NS, le 16 juill. 2021 /CNW/ - La sécurité des navigateurs et la protection du milieu marin sont des priorités absolues de la Garde côtière canadienne. Le Programme d'aides à la navigation de la Garde côtière aide les navigateurs à confirmer leur position, à rester à l'intérieur des chenaux navigables, et à éviter les dangers maritimes.

Aujourd'hui, l'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a annoncé que la Garde côtière canadienne ira de l'avant avec l'élaboration d'un nouveau système d'aides à la navigation fixes et flottantes pour le port de Sydney, en Nouvelle-Écosse. L'investissement pour la conception du nouveau système est estimé à environ 4,5 millions de dollars.

La Garde côtière entretient actuellement les aides à la navigation qui marquent le passage sécuritaire vers le port de Sydney. Le système actuel d'aides à la navigation n'aide pas le port et les utilisateurs à optimiser tout le potentiel de navires à fort tirant d'eau.

En consultation avec la société de développement du port de Sydney, la Garde côtière travaille avec les principaux utilisateurs et intervenants sur les exigences et la conception d'un nouveau système d'aides à la navigation pour le port. Le nouveau système d'aides à la navigation offrira un niveau de service accru et permettra l'utilisation sécuritaire du chenal en eau profonde, créé dans le cadre d'un projet de dragage en 2012.

La conception est presque terminée, et la Garde côtière commencera les travaux préalables au projet cette année, avec l'intention de commencer les travaux d'installation en 2022.

Citation

« Le gouvernement fédéral investit dans le port de Sydney afin que nous puissions le rendre plus sécuritaire pour les navigateurs qui passent par notre collectivité. Des aides à la navigation fiables sont essentielles à la gestion du trafic maritime. Je suis très heureuse de voir cet investissement qui va faire vibrer le cœur économique de la communauté. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Sécuriser ces aides à la navigation permettra de réaliser tout le potentiel que peut offrir le port de Sydney dragué et approfondi, ouvrant ainsi notre port aux grands navires et à un trafic maritime accru, au fur et à mesure que nos économies et que le tourisme reprendront de l'envol, dynamisant du même coup tout le potentiel économique du port de Sydney. »

Jaime Battiste, député de Sydney-Victoria

Faits en bref

Le Programme des aides à la navigation de la Garde côtière canadienne est en charge d'environ 17 000 aides à la navigation de courte portée, comme des bouées, des repères d'alignement (portées radar) et des feux de confirmation de position; et maintient un réseau de 19 stations GPS différentielles partout au Canada .

. Les employés de la Garde côtière canadienne (y compris le personnel des navires et des hélicoptères) et les entrepreneurs maintiennent les bouées et les autres aides en bon état de fonctionnement.

La Garde côtière canadienne émet régulièrement des avertissements de navigation (AVNAV) pour s'assurer que les navigateurs sont tenus au courant de tout problème touchant les aides à la navigation, et elle aide le Service hydrographique du Canada à mettre à jour les cartes et les instructions nautiques en émettant des avis aux navigateurs.

Liens associés

Restez branchés

Suivez la Garde côtière canadienne sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

SOURCE Garde côtière canadienne

Renseignements: Olivia McMackin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, 343-571-9193, [email protected] ; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]

Liens connexes

https://www.ccg-gcc.gc.ca/