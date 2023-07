DARTMOUTH, NS, le 12 juill. 2023 /CNW/ - La Garde côtière canadienne (GCC) joue un rôle important pour assurer la sécurité des navigateurs et la protection du milieu marin du Canada. Dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale, le gouvernement du Canada s'est fixé comme priorité de fournir aux membres de la Garde côtière canadienne les navires dont ils ont besoin pour continuer à fournir ces services essentiels aux Canadiens.

Aujourd'hui, la Garde côtière canadienne a officiellement accueilli le NGCC Chedabucto Bay au sein de sa flotte à la station de bateaux de sauvetage de Clarks Harbour, en Nouvelle-Écosse.

Lena Metlege Diab, députée de Halifax-Ouest, au nom de l'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, s'est jointe à Gary Ivany, commissaire adjoint de la Garde côtière canadienne pour la région de l'Atlantique, lors de l'événement. Aux côtés de l'Aînée June Coulton, de Rex Stoddard, maire de Clarks Harbour, et de Margot Armstrong, marraine du navire, ils ont participé au baptême traditionnel en cassant une bouteille sur la proue du navire.

En décembre 2022, le NGCC Chedabucto Bay a été le 14e bateau de recherche et sauvetage accepté par le gouvernement du Canada et a été livré à Clarks Harbour en janvier 2023. Ce navire est l'un des 20 nouveaux bateaux de recherche et sauvetage qui seront mis en service par la Garde côtière canadienne dans l'ensemble du pays et qui porteront le nom de baies géographiques.

Les bateaux de sauvetage sont spécialement conçus et équipés pour intervenir en cas d'incidents de recherche et de sauvetage en mer. Ces navires peuvent naviguer jusqu'à 100 milles marins de la côte, maintiennent un délai de préparation d'un maximum de 30 minutes et sont généralement prêts à intervenir dès qu'ils reçoivent une alerte.

Citations

« Je suis honorée d'inaugurer la mise en service du NGCC Chedabucto Bay dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale visant à construire la flotte canadienne de l'avenir. Grâce à cet investissement, les équipes de recherche et de sauvetage disposeront d'un équipement de pointe qui leur permettra de servir les Canadiennes et les Canadiens de manière sûre, efficace et rentable. »

Lena Metlege Diab, députée de Halifax-Ouest

Faits en bref

Le NGCC Chedabucto Bay est classé comme une embarcation de recherche et sauvetage, qui peut maintenir une vitesse allant jusqu'à 25 nœuds, et il est doté d'un équipage de quatre personnes.





est classé comme une embarcation de recherche et sauvetage, qui peut maintenir une vitesse allant jusqu'à 25 nœuds, et il est doté d'un équipage de quatre personnes. Les 20 navires sont construits par le Chantier naval Forillon (Gaspé, Québec) et Hike Metal Products ( Wheatley, Ontario ) (10 par chantier) au coût total de 180 millions de dollars.





) (10 par chantier) au coût total de 180 millions de dollars. Les bateaux de sauvetage portent informellement la mention de navires de « classe Bay », car chacun porte le nom d'une baie canadienne.





Les six autres navires de la classe Bay devraient être livrés au cours des deux prochaines années, la dernière livraison étant prévue pour 2025.





Ces bateaux amarrés à redressement automatique ont été conçus pour fournir des services de recherche et de sauvetage essentiels, notamment :

mener des recherches en mer;



répondre à des appels de détresse en mer;



fournir de l'aide aux navires désemparés;



naviguer jusqu'à 100 milles marins de la côte;



remplacer les navires de recherche et sauvetage actuels de la GCC.





Chaque année, la Garde côtière canadienne répond à plus de 6 000 demandes d'intervention maritime. Au cours d'une journée typique, elle coordonne l'intervention dans 19 incidents de recherche et sauvetage, vient en aide à 68 personnes et sauve 18 vies.

