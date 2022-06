La Garde côtière canadienne fête son 60e anniversaire avec une journée portes ouvertes à Victoria, et le lancement des opérations du NGCC Sir Wilfred Grenfell sur la côte Ouest

VICTORIA,BC, le 11 juin 2022 /CNW/ - Depuis 60 ans, la Garde côtière canadienne aide les marins dans le besoin, répond aux menaces environnementales sur l'eau, et entretient des corridors vitaux de navigation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 toute l'année. Aujourd'hui, Mario Pelletier, commissaire de la Garde côtière canadienne, a officiellement inauguré la « Journée de la Garde côtière » dans le cadre des célébrations du 60e anniversaire de la Garde côtière canadienne à Victoria, et a annoncé le début des opérations du NGCC Sir Wilfred Grenfell sur la côte Ouest.

La Journée de la Garde côtière est une journée portes ouvertes qui donne à la collectivité du Grand Victoria un aperçu des nombreux rôles et services que la Garde côtière canadienne joue dans le milieu maritime, et une occasion d'en apprendre davantage sur le vaste éventail des carrières passionnantes qui y sont offertes.

La journée portes ouvertes offre également au public l'occasion de visiter le NGCC Sir Wilfred Grenfell alors que le navire entame ses opérations sur la côte Ouest de la Colombie-Britannique. Originaire de la côte Est, le NGCC Sir Wilfred Grenfell est un patrouilleur tous temps à grand rayon d'action de 67,68 m, capable de transporter des marchandises, de faire la manutention des bouées, et doté d'un hélicoptère muni d'une longue élingue pour effectuer des largages depuis le pont arrière. Après son arrivée sur la côte Ouest, le NGCC Sir Wilfred Grenfell a fait l'objet d'un radoub de 17,3 M$ dans le cadre du volet réparation, radoub et entretien de la Stratégie nationale de construction navale, un volet important du plan de gestion de la flotte de la Garde côtière canadienne.

Veiller à ce que la Garde côtière canadienne dispose de l'équipement nécessaire pour protéger les eaux de la Colombie-Britannique et tous ceux qui voyagent dans ces eaux est une priorité clé du gouvernement du Canada. Le NGCC Sir Wilfred Grenfell appuiera les programmes de la Garde côtière canadienne, y compris le réapprovisionnement des phares, les aides à la navigation, la recherche et le sauvetage, l'application de la Loi sur les pêches et d'autres exigences de Pêches et Océans Canada et de la Garde côtière canadienne.

Citations

« Je souhaite une superbe journée à vous tous qui assistez à la Journée portes ouvertes du 60e anniversaire de la Garde côtière canadienne, qui marquent également le tout début de la mise en service du NGCC Sir Wilfred Grenfell à Victoria. Dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale, le gouvernement du Canada veille à ce que la Garde côtière canadienne dispose de l'équipement dont elle a besoin pour protéger nos côtes. Doté d'un équipage et appuyé par de nombreux membres qualifiés de la Garde côtière canadienne, le NGCC Sir Wilfred Grenfell assurera de nombreuses années de service en Colombie-Britannique. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne.

« C'est avec grand plaisir que j'accueille tout le monde à la Journée de la Garde côtière à Victoria. Cette journée est une occasion de plus de célébrer une année pleine de célébrations marquant les 60 ans de service rendus aux Canadiens de la Garde côtière canadienne. J'invite les membres du public à se joindre à nous, à visiter le NGCC Sir Wilfred Grenfell et à en apprendre davantage sur le travail extraordinaire que nos employés accomplissent chaque jour. »

Mario Pelletier, commissaire, Garde côtière canadienne

Les faits en bref

Cette année, la première Journée de la Garde côtière invite les membres de la collectivité à visiter la base de la Garde côtière canadienne à Victoria de 10 h à 15 h pour assister à des démonstrations, à visiter le NGCC Sir Wilfred Grenfell et à discuter avec le personnel de la vaste gamme de carrières qu'offre la Garde côtière canadienne, y compris les Services de communications et de trafic maritimes, l'ingénierie, la menuiserie, l'intervention en cas de déversement en mer, la technologie, l'entretien des phares, la recherche et le sauvetage, la planification des interventions et, bien sûr, la navigation sur nos navires!





Après s'être joint à la flotte de la Région de l'Ouest, le NGCC Sir Wilfred Grenfell a fait l'objet de travaux de prolongation de la durée de vie des navires dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale. Allied Shipbuilders a entrepris des travaux à North Vancouver , notamment la peinture de la coque et du pont, la mise à jour de l'équipement et des réseaux de navigation, l'installation d'une nouvelle cale à cargaison et d'une nouvelle écoutille, le remplacement des propulseurs, la modification du système de ballast et l'installation de nouvelles machines.

