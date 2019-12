La Garde côtière canadienne est prête pour ses opérations de déglaçage sur les Grands Lacs

Bien que la Voie maritime du Saint-Laurent, le canal Welland et les écluses de Sault Ste. Marie soient fermés pendant les mois d'hiver, la navigation demeure active dans les Grands Lacs. La Garde côtière canadienne a deux brise-glaces affectés aux Grands Lacs durant toute la saison hivernale : le NGCC Griffon et le NGCC Samuel Risley. Ils bénéficient du soutien d'autres navires de la Garde côtière pendant toute la saison de déglaçage.

Soutien du déglaçage de la Garde côtière canadienne à partir des rives :

Les demandes de déglaçage sont coordonnées par notre Centre des opérations régionales à Montréal, en collaboration avec la Garde côtière américaine. Des conférences téléphoniques opérationnelles ont lieu quotidiennement, pour permettre aux représentants de l'industrie de rencontrer les représentants de la Garde côtière, et de recevoir des mises à jour des deux pays sur l'étendue, la concentration et l'épaisseur de la glace.

Les Services de communications et de trafic maritimes de la Garde côtière à Sarnia et Prescott (Ontario) sont en communication avec les marins 24 heures sur 24, pour leur fournir des renseignements, gérer le trafic maritime et répondre aux demandes à l'aide. Les opérations hivernales de recherche et sauvetage maritimes sont coordonnées par le Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage à Trenton (Ontario). Les brise-glaces de la Garde côtière et d'autres navires peuvent être appelés à prêter assistance. Des aéronefs du ministère de la Défense nationale et de la Garde côtière américaine participent également à des opérations de recherche et de sauvetage, le cas échéant.

Fonctions supplémentaires de la Garde côtière sur les voies navigables pendant les mois d'hiver

En plus du déglaçage pour l'industrie du transport maritime, la Garde côtière canadienne et la Garde côtière américaine s'emploient à prévenir la formation d'embâcles et les inondations. Les problèmes surviennent lorsque la glace s'accumule et bloque l'écoulement d'une rivière. Les navires de la Garde côtière sont également prêts à intervenir en cas d'incidents environnementaux ou dans d'autres situations d'urgence.

Tous les utilisateurs de la surface glacée doivent planifier soigneusement leurs activités sur la glace, faire preuve de prudence sur la glace, et éviter les voies de navigation et les opérations de déglaçage. Il se peut que les pistes de glace brisée et fragmentée et les crêtes que laissent derrière eux les brise-glaces ou les navires commerciaux ne gèlent pas immédiatement. Cela peut entraîner des conditions dangereuses pour les utilisateurs de la glace. De plus, la neige fraîchement tombée camouflera les pistes laissées par les navires. Des conditions de glace dangereuses peuvent persister longtemps après que les brise-glaces ont quitté la zone.

« Il est essentiel au bon fonctionnement de notre économie d'assurer le transport maritime dans les Grands Lacs toute l'année. Nos équipes et notre personnel expérimentés veillent non seulement à ce que les marchandises continuent de circuler, mais aussi aident à protéger les collectivités situées sur les rives des Grands Lacs contre les inondations. Nous avons hâte de travailler avec nos partenaires et les collectivités lors de la prochaine saison de déglaçage. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Faits en bref

Entre le 29 décembre 2018 et le 27 avril 2019 (dernière journée de déglaçage), le NGCC Amundsen, le NGCC Des Groseilliers, le NGCC Griffon, le NGCC Martha L. Black , le NGCC Pierre Radisson et le NGCC Samuel Risley ont parcouru 19 173 kilomètres pour escorter des navires commerciaux dans les glaces et ouvrir des routes maritimes et déglacer les ports des Grands Lacs.



