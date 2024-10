VICTORIA, BC, le 10 oct. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à protéger les océans et les voies navigables du Canada et prend des mesures pour contrer la menace posée par les épaves et les navires abandonnés ou dangereux.

Aujourd'hui, l'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a annoncé l'attribution d'un contrat de 4,9 millions de dollars à Resolve Marine pour retirer le pétrole de l'épave historique du navire de transport de l'armée américaine Brigadier General M.G. Zalinski, qui a sombré dans le chenal Grenville (nord de la Colombie-Britannique). La Garde côtière canadienne travaille en étroite collaboration avec les Premières Nations Gitga'at et Gitxaala, et sera sur place pour gérer l'intervention.

Le M.G. Zalinski a heurté un rocher près de l'île Pitt en 1946 alors qu'il transportait des marchandises pour l'armée et du mazout lourd de Seattle, dans l'État de Washington, à Whittier, en Alaska, dans le cadre de l'effort de guerre. Au fil des ans, la Garde côtière canadienne a surveillé le navire et, en 2013, a retiré tout le pétrole en vrac qui était accessible à ce moment-là. Depuis lors, la structure du navire a continué de se détériorer, provoquant l'effondrement de réservoirs de carburant auparavant inaccessibles. Ce nouvel état de détérioration présente un risque important de rejet dans le milieu marin d'une grande quantité de pétrole.

Bien que la quantité actuelle de carburant provenant de l'épave soit minime, la Garde côtière canadienne prend des mesures dès maintenant pour prévenir les dommages à long terme aux zones d'une valeur culturelle importante, et au milieu marin.

Resolve Marine aura recours à la technique du piquage sur conduite en charge pour réduire le volume de carburant dans les réservoirs. Tout d'abord, des vannes de drainage sont fixées à la coque, puis un tuyau sera connecté aux vannes, et le carburant sera pompé dans les réservoirs de rétention sur une barge. La technique du piquage sur conduite en charge est utilisée avec succès sur les épaves depuis de nombreuses années, y compris lors de l'intervention réussie de la Garde côtière canadienne sur l'épave historique du NM Schiedyk dans le détroit de Nootka, en 2021. Compte tenu de la nature de l'opération, il subsiste un faible risque de déversement d'hydrocarbures au moment de la vidange. Le personnel de la Garde côtière canadienne est sur place et prêt à intervenir au besoin.

Il est prévu que le travail commence à la mi-octobre et il devrait durer plusieurs semaines.

Le M.G. Zalinski de 77 mètres a été construit en 1919 comme navire de charge. En 1941, le navire a été employé par le ministère de la Guerre des États-Unis.





de 77 mètres a été construit en 1919 comme navire de charge. En 1941, le navire a été employé par le ministère de la Guerre des États-Unis. En 1946, le M.G. Zalinski a heurté un affleurement rocheux sur l'île Pitt alors qu'il transitait de Seattle à Whittier , en Alaska . Le navire a pris l'eau et a coulé en 20 minutes. L'équipage de 48 personnes a été secouru par le remorqueur Sally N et le navire à vapeur SS Catala . L'épave se trouve maintenant sur une corniche rocheuse à environ 30-40 mètres sous l'eau dans le chenal Grenville .





a heurté un affleurement rocheux sur l'île Pitt alors qu'il transitait de à , en . Le navire a pris l'eau et a coulé en 20 minutes. L'équipage de 48 personnes a été secouru par le remorqueur et le navire à vapeur . L'épave se trouve maintenant sur une corniche rocheuse à environ 30-40 mètres sous l'eau dans le chenal . Le chenal Grenville fait partie du célèbre passage intérieur et est connu pour ses très forts courants, ses marées et ses conditions météorologiques. Ces conditions et l'emplacement du navire sur un plateau rocheux présentent un risque important pour la sécurité des intervenants, et la Garde côtière canadienne tient compte de ces facteurs dans le cadre de l'intervention.





fait partie du célèbre passage intérieur et est connu pour ses très forts courants, ses marées et ses conditions météorologiques. Ces conditions et l'emplacement du navire sur un plateau rocheux présentent un risque important pour la sécurité des intervenants, et la Garde côtière canadienne tient compte de ces facteurs dans le cadre de l'intervention. Les Premières Nations Gitga'at et Gitxaala détiennent des connaissances inestimables des eaux et des terres de la région située à proximité de l'épave historique, et cette expertise a été intégrée au plan d'intervention. Comme la Garde côtière canadienne, les membres des Nations feront partie du Commandement unifié pendant l'intervention.

