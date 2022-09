YELLOWKNIFE, NT, le 23 sept. 2022 /CNW/ - Une semaine remplie de formation en intervention environnementale s'est achevée la semaine dernière par la tenue d'une journée portes ouvertes communautaire à Iqaluit, au Nunavut.

La Garde côtière canadienne a tenu le jeudi 15 septembre un exercice de formation comportant une simulation d'opération de nettoyage en cas de déversement d'hydrocarbures en mer. L'exercice portait sur l'intervention initiale en cas de déversement important de diesel, qui a été simulée près du port d'Iqaluit. Les équipes d'intervention ont fait des exercices d'observation, d'intervention et de nettoyage des plages. Dirigée par les membres du personnel d'intervention environnementale de la Garde côtière canadienne en poste au Nunavut, la mission a notamment fait appel à un aéronef du Programme national de surveillance aérienne de Transports Canada et au NGCC Henry Larsen. Les membres de la collectivité et les médias ont été invités à assister à l'exercice.

Le vendredi 16 septembre, la Garde côtière canadienne a accueilli le public lors d'une journée portes ouvertes à Iqaluit Square à l'occasion de son 60e anniversaire. Les membres du public ont été invités à rencontrer le personnel, à découvrir l'équipement utilisé pour assurer la sécurité des eaux arctiques et à poser des questions sur les carrières et les possibilités d'emploi.

La Garde côtière canadienne célèbre en 2022 son 60e anniversaire sous le thème « Célébrer le passé. Cap sur l'avenir ». Tout au long de l'année, nous réfléchissons à nos réalisations des 60 dernières années et nous mettons l'accent sur notre avenir en tant qu'organisation progressiste et innovante.

Aperçu de la saison arctique

La Garde côtière canadienne est à mi-parcours de sa saison opérationnelle de 2022 dans l'Arctique, qui se déroule chaque année de juin à novembre.

Des brise-glaces de la Garde côtière canadienne ont été déployés dans l'Arctique pour soutenir les collectivités du Nord et les engagements liés aux opérations et aux programmes durant la saison. Les brise-glaces ont été appelés à escorter des navires dans les eaux recouvertes de glace pour faciliter la livraison de fournitures essentielles aux collectivités du Nord, à effectuer des relevés hydrographiques, à assurer des aides à la navigation, à soutenir des programmes scientifiques et à travailler avec des partenaires maritimes provinciaux, territoriaux, nationaux et internationaux.

Tous les brise-glaces de la Garde côtière qui travaillent dans l'Arctique sont dotés d'équipement pour intervenir en cas d'urgence (p. ex. activités de recherche et sauvetage, incidents de pollution maritime).

Du 1er au 12 août, le NGCC Des Groseilliers a participé à l'opération PACER GOOSE , la mission annuelle de réapprovisionnement de la base des forces aériennes des États-Unis de Thule, au Groenland. Les services de déglaçage de la Garde côtière canadienne ont permis aux navires de charge et aux pétroliers d'accéder en toute sécurité à la base pour les opérations essentielles de réapprovisionnement et de ravitaillement.

Du 7 au 9 août, la Garde côtière canadienne a participé à l'opération NANOOK-TUUGAALIK, un exercice conjoint réalisé tous les ans dans l'Arctique sous la direction du ministère de la Défense nationale du Canada. La Garde côtière canadienne a collaboré avec des partenaires nationaux de la Marine royale canadienne, ainsi qu'avec des partenaires internationaux de la United States Coast Guard et des marines de la France et du Danemark.

Le 12 août 2022, l'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a annoncé de nouveaux fonds lors d'une rencontre réalisée avec des organisations et des gouvernements autochtones à Rankin Inlet, au Nunavut, pour discuter des priorités clés. Ce nouveau financement, accordé en vertu du Plan de protection des océans du Canada, servira à moderniser la station locale pour en faire une station d'intervention maritime dans l'Arctique.

La Garde côtière canadienne utilisera les fonds pour embaucher et former des équipages supplémentaires provenant des collectivités locales; pour prolonger la saison d'exploitation de la station d'un mois par année à compter de 2023 en vue d'une harmonisation avec la saison complète de navigation sans glace dans la région; pour acquérir un navire de recherche et de sauvetage supplémentaire, construit spécialement pour les opérations dans l'Arctique; et pour apporter des améliorations à l'infrastructure afin d'optimiser les capacités opérationnelles.

Les brise-glaces de la Garde côtière canadienne sont en service dans l'Arctique chaque année jusqu'en novembre. Le calendrier des opérations peut toutefois être modifié en raison de l'état des glaces, des conditions météorologiques ou des calendriers de navigation de l'industrie.

« La Garde côtière canadienne joue un rôle essentiel de soutien aux collectivités de l'Arctique et garantit le déplacement sécuritaire et efficace des navires dans les eaux nordiques du Canada. En travaillant en partenariat avec les collectivités du Nord, la Garde côtière canadienne veille à ce que les voies navigables soient sécuritaires pour les populations côtières. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Il est formidable de voir toute la fierté manifestée au sein de notre organisation partout au pays cette année alors que nous célébrons de multiples manières le 60e anniversaire de la Garde côtière canadienne. La région de l'Arctique de la Garde côtière canadienne, qui en est à sa quatrième année d'existence, est responsable d'une vaste zone géographique, et sa croissance découle directement du dévouement continu de notre personnel, de nos organisations partenaires et des collectivités du Nord. »

Mario Pelletier, commissaire, Garde côtière canadienne

« Je suis extrêmement fier de tout ce que nous avons accompli depuis la création de la région arctique de la Garde côtière canadienne en 2018. Le succès des exercices et de la journée portes ouvertes communautaire organisés cette semaine nous donne une excellente occasion d'exprimer toute notre fierté à l'occasion du 60e anniversaire de la Garde côtière. Au fur et à mesure que la demande liée à nos services continue d'augmenter dans l'Arctique, nous serons là pour relever le défi. »

Neil O'Rourke, commissaire adjoint, Garde côtière canadienne, région de l'Arctique

La station d'embarcations de sauvetage côtier (ESC) de la Garde côtière canadienne située à Rankin Inlet, au Nunavut, a ouvert ses portes pour la saison le 29 juin 2022 pour offrir des services de recherche et de sauvetage en mer pendant la haute saison de navigation. En date du 16 septembre 2022, les équipages ont participé à trois opérations de recherche et de sauvetage et ont effectué trois exercices de formation. La station sera ouverte jusqu'au 25 octobre 2022.





Quatre brise-glaces de la Garde côtière canadienne disposent de programmes dédiés à la cartographie des fonds marins et mettent leurs plateformes à la disposition du Service hydrographique du Canada pour effectuer des travaux de relevé et augmenter la quantité de fonds marins étudiés dans l'Arctique aux fins de la cartographie. Les cartes de navigation publiées officiellement par le Service hydrographique du Canada fournissent l'information maritime nécessaire pour soutenir une navigation sûre et efficace dans l'Arctique.





Le Centre des Services de communications et de trafic maritimes (SCTM) d'Iqaluit, au Nunavut, est ouvert depuis le 16 mai 2022 pour la saison opérationnelle dans l'Arctique. Le Centre a offert pendant cette période du soutien à la navigation dans la zone des services de trafic maritime du Nord canadien (NORDREG) à différents types d'embarcations, notamment des navires de la Garde côtière canadienne, des navires de charge, des pétroliers, des vraquiers, des navires de croisière et des voiliers. Le Centre sera ouvert jusqu'au 16 décembre 2022, date à partir de laquelle les services offerts dans la zone du NORDREG seront fournis par le centre des SCTM des Escoumins (Québec) jusqu'à la réouverture du Centre des SCTM d'Iqaluit pour la saison de 2023 dans l'Arctique.

