HALIFAX, NS, le 31 juill. 2024 /CNW/ - La Garde côtière canadienne sert les Canadiens tous les jours en protégeant la vie et l'environnement, et en soutenant le transport sécuritaire des marchandises dans nos voies navigables. Le renouvellement de sa flotte garantit à la Garde côtière canadienne qu'elle peut continuer à effectuer son important travail pour les années à venir, tout en soutenant l'innovation et en créant de nouveaux emplois dans la construction navale d'un océan à l'autre, et à l'autre.

Aujourd'hui, Darren Fisher, député de Dartmouth-Cole Harbour, au nom de l'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, était chez Irving Shipbuilding Inc. à Halifax, en Nouvelle-Écosse, pour célébrer les jalons importants de la construction des deux nouveaux navires de patrouille extracôtiers et de l'Arctique de la Garde côtière canadienne, et pour annoncer les noms qu'ils ont choisis.

Une cérémonie de pose de la quille a eu lieu pour le premier navire de patrouille extracôtier et de l'Arctique, le NGCC Donjek Glacier. La pose de la quille marque le moment où le premier module construit, ou bloc, est placé en position, et le navire commence à prendre forme. De plus, une cérémonie a eu lieu pour souligner le début de la construction du deuxième navire de patrouille extracôtier et de l'Arctique, le NGCC Sermilik Glacier.

Les nouveaux navires polyvalents et pouvant opérer dans les eaux envahies par les glaces de la Garde côtière canadienne appuieront les missions d'application de la loi et de surveillance des pêches sur la côte est du Canada, y compris les patrouilles de l'Organisation des pêches de l'Atlantique Nord-Ouest. Ils appuieront également les opérations de recherche et sauvetage en mer, et de déglaçage dans les eaux arctiques et méridionales, renforçant ainsi la présence du Canada dans l'Arctique.

En plus de leurs missions principales, les navires de patrouille extracôtiers et de l'Arctique seront en mesure d'appuyer l'intervention environnementale et l'entretien des aides à la navigation, ce qui permettra une plus grande souplesse et une plus grande adaptabilité pour les opérations de la Garde côtière canadienne. Équipés d'équipements scientifiques et d'une installation médicale à bord, ces navires modernes seront également en mesure de mener des recherches scientifiques, et de soutenir des missions d'aide humanitaire.

Les deux navires sont construits dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale. Dans le cadre de la Stratégie, le gouvernement du Canada continue de faire d'importants investissements dans la modernisation de la flotte de la Garde côtière canadienne, tout en créant des emplois spécialisés dans les industries canadiennes de la construction navale et maritime.

« Ces jalons soulignent l'engagement du gouvernement du Canada à maintenir et à améliorer continuellement les capacités maritimes de la Garde côtière canadienne. Nous sommes fiers d'être prêts à relever les défis futurs, à soutenir le bien-être de tous les Canadiens, et à créer des emplois spécialisés dans nos industries de la construction navale et maritime partout au pays. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

«Les Canadiens sont profondément fiers de notre personnel de la Garde côtière, et nous nous efforçons de veiller à ce qu'ils aient tout ce dont ils ont besoin pour protéger le milieu marin du Canada, tout en garantissant la souveraineté de notre pays en maintenant une forte présence dans nos eaux, en particulier dans l'Arctique.

Fièrement construits par les constructeurs navals de la Nouvelle-Écosse le long des rives du port d'Halifax, le NGCC Donjek Glacier et le NGCC Sermilik Glacier appuieront d'innombrables opérations et missions au cours des prochaines années. »

Darren Fisher, député de Dartmouth-Cole Harbour

« Les cérémonies d'aujourd'hui soulignent l'engagement résolu de notre gouvernement à doter la Garde côtière canadienne des navires modernes dont elle a besoin pour accomplir ses missions importantes. Dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale, qui accorde la priorité aux navires bâtis au Canada, nous renforçons nos capacités maritimes et créons des emplois de grande valeur au sein de ce secteur et de sa chaîne d'approvisionnement. Cet investissement stratégique permet à la Garde côtière canadienne de continuer à protéger des vies, à veiller sur notre environnement et à favoriser un commerce maritime sécuritaire, tout en stimulant l'innovation et en créant de nouvelles possibilités de construction navale d'un océan à l'autre. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Grâce à la Stratégie nationale de construction navale, le Canada continue de franchir des étapes importantes dans le cadre du projet de navires de patrouille extracôtiers et de l'Arctique, tout en renforçant notre secteur maritime et en créant de bons emplois pour les Canadiens et les Canadiennes. L'annonce d'aujourd'hui constitue un grand pas en avant pour fournir aux membres de la Garde côtière canadienne de nouveaux navires de pointe qui leur permettront d'accomplir leurs missions dans les eaux canadiennes. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« La pose de la quille et le début de la construction du NGCC Donjek Glacier et du NGCC Sermilik Glacier sont des jalons importants et une preuve supplémentaire que la Stratégie nationale de construction navale fonctionne bien. Les 2 400 constructeurs de navire du chantier naval d'Halifax sont fiers de construire ces navires multifonctionnels, qui serviront à la Garde côtière canadienne pour les décennies à venir. »

Dirk Lesko, président, Irving Shipbuilding Inc.

« Les cérémonies de construction, aujourd'hui, représentent une étape importante dans le renouvellement de la flotte de la Garde côtière canadienne. C'est un grand jour de savoir que nous avons fait un pas de plus vers l'adhésion de ces deux navires modernes et polyvalents à notre flotte, ce qui nous garantit que nous pouvons continuer à assurer la sécurité des navigateurs, et à protéger le milieu marin partout dans l'Atlantique et l'Arctique canadien. »

Mario Pelletier, commissaire, Garde côtière canadienne

Faits en bref

Dans le cadre de l'événement cérémoniel, une pièce commémorative a été placée dans une découpe près de la quille du NGCC Donjek Glacier . Dans la tradition maritime, la pièce est censée porter chance au navire et à son équipage.





. Dans la tradition maritime, la pièce est censée porter chance au navire et à son équipage. Le projet de navires de patrouille extracôtiers et de l'Arctique de la Garde côtière canadienne contribuera plus de 125 millions de dollars par année au PIB du Canada , et créera ou maintiendra près de 1 250 emplois par année dans l'industrie canadienne de la construction navale au cours de la période 2022-2030.





, et créera ou maintiendra près de 1 250 emplois par année dans l'industrie canadienne de la construction navale au cours de la période 2022-2030. Le NGCC Donjek Glacier est nommé d'après le glacier Donjek, situé dans le parc national Kluane au Yukon . Donjek est un mot tutchone du Sud qui signifie « baies blanches ou argentées ». Le NGCC Sermilik Glacier est nommé d'après le glacier Sermilik, situé dans le parc national Sirmilik au Nunavut . Sermilik est un mot inuit qui signifie « site de glaciers ».





est nommé d'après le glacier Donjek, situé dans le parc national Kluane au . Donjek est un mot tutchone du Sud qui signifie « baies blanches ou argentées ». Le NGCC est nommé d'après le glacier Sermilik, situé dans le parc national Sirmilik au . Sermilik est un mot inuit qui signifie « site de glaciers ». En mai 2019, le gouvernement du Canada a annoncé que, dans le cadre d'un investissement visant à renouveler la flotte de la Garde côtière canadienne, Irving Shipbuilding Inc. construirait deux navires de patrouille extracôtiers et de l'Arctique pour la Garde côtière canadienne, en plus des six en cours de construction pour la Marine royale canadienne. Les navires seront adaptés aux besoins de la Garde côtière canadienne, y compris des modifications à l'aménagement du pont, aux logements et aux espaces de mission.





a annoncé que, dans le cadre d'un investissement visant à renouveler la flotte de la Garde côtière canadienne, Irving Shipbuilding Inc. construirait deux navires de patrouille extracôtiers et de l'Arctique pour la Garde côtière canadienne, en plus des six en cours de construction pour la Marine royale canadienne. Les navires seront adaptés aux besoins de la Garde côtière canadienne, y compris des modifications à l'aménagement du pont, aux logements et aux espaces de mission. Les navires de patrouille extracôtiers et de l'Arctique remplaceront deux des cinq navires de patrouille hauturiers existants de la Garde côtière canadienne. Les navires mesureront 103 mètres de long et 19 mètres de large, avec un déplacement d'environ 6 677 tonnes métriques.





À la fin de 2023, plus de 26,5 milliards de dollars en contrats liés à la Stratégie nationale de construction navale ont été attribués à des entreprises partout au pays. De ce montant, 5,38 milliards de dollars sont liés à des contrats pour la Garde côtière canadienne.

