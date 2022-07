DARTMOUTH, NS, le 7 juill. 2022 /CNW/ - Pendant 60 ans, la Garde côtière canadienne (GCC) a joué un rôle essentiel dans la protection de l'environnement marin du Canada en soutenant les sciences océanographiques à bord de ses navires. Pendant 59 de ces années, un navire a été à l'avant-garde de tous les travaux de sciences océanographiques du Canada : le NGCC Hudson.

Aujourd'hui, le secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Mike Kelloway, au nom de la ministre, l'honorable Joyce Murray, s'est joint à la Garde côtière canadienne lors d'une cérémonie avec les membres d'équipage, les scientifiques et le personnel, anciens et en service, pour commémorer les 59 ans de service du NGCC Hudson à la suite de sa récente mise hors service.

Le NGCC Hudson a été mis en service en 1963 comme navire scientifique rattaché à l'Institut océanographique de Bedford, à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse. En 1996, il a été intégré à la flotte de la GCC, dans le cadre de la fusion des navires scientifiques et d'application de la loi du MPO avec la GCC, poursuivant son rôle exceptionnel. La mise hors service du NGCC Hudson a été annoncée en janvier 2022.

Le NGCC Hudson a été le premier navire conçu précisément pour mener des activités scientifiques en mer au Canada. Il a joué un rôle déterminant dans des décennies de recherches essentielles et novatrices qui ont contribué aux prises de décisions politiques et réglementaires océaniques, à l'activité économique durable dans l'océan, et à une meilleure compréhension globale des océans et de leurs écosystèmes.

Les spécialistes canadiens et internationaux des sciences de la mer ont bénéficié des recherches menées à bord du NGCC Hudson, et plusieurs ont eu la chance d'y mener des travaux scientifiques en mer, dans ses laboratoires spécialisés.

Bien que le NGCC Hudson ait fait son temps, son travail essentiel se poursuivra. La GCC collabore avec Pêches et Océans Canada pour transférer le programme scientifique du NGCC Hudson à d'autres navires, pour tirer parti des nouvelles technologies disponibles afin de compléter le travail en mer, et pour affréter des navires scientifiques privés.

C'est avec le cœur gros que le personnel de la GCC et de la communauté élargie des sciences de la mer du Canada rend un dernier hommage à cet illustre navire après 59 ans de service. Parallèlement, dans l'esprit du 60e anniversaire de la GCC, nous nous tournons vers la navigation de l'avenir. Les travaux sur le navire hauturier de sciences océanographiques qui remplacera le NGCC Hudson sont en cours et devraient être terminés en 2025.

« Aujourd'hui, nous célébrons le NGCC Hudson et son service rendus aux canadiens pendant 59 ans. Ce navire était un véritable précurseur, le premier de son genre au Canada. Lorsqu'on se penche sur son histoire, la liste des percées scientifiques réalisées par l'Hudson est sans égal. Cet héritage est une source d'inspiration pour les équipages des futurs navires qui ne ménageront aucun effort pour mener à bien les recherches essentielles sur les océans du Canada, alors que nous compterons sur elles pour en savoir plus et mieux les protéger. Merci à tout le personnel passé et présent du NGCC Hudson pour vos efforts au cours des 59 dernières années. Quel héritage ! »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Lorsqu'on jette un coup d'œil à l'histoire du NGCC Hudson, qu'il s'agisse de la surveillance des océans, de la participation à l'Expo 67, de la circumnavigation des Amériques, de l'aide au rétablissement après une catastrophe majeure dans l'Atlantique Nord ou de sa contribution pour mieux comprendre les océans, je ne peux qu'être impressionné. J'aimerais remercier tout le personnel du NGCC Hudson, ancien et actuel, pour les efforts déployés au cours des 59 dernières années. Quel bel héritage! »

Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« En tant que commissaire de la Garde côtière canadienne, je suis émerveillé par les réalisations sans précédent du navire, mais surtout par le travail extraordinaire accompli par chaque équipage qui l'a navigué. Pendant près de 60 ans, des équipages dévoués de navigateurs-scientifiques ont mené des recherches qui, à ce jour, constituent une ressource importante pour comprendre l'évolution de nos océans et ses répercussions sur notre vie quotidienne. Bravo-Zulu à chaque personne qui a navigué à bord du Hudson et a contribué à ses découvertes."

Mario Pelletier, commissaire de la Garde côtière canadienne

Les faits en bref

Le NGCC Hudson a été construit pour le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, l'actuel ministère des Ressources naturelles du Canada , au nom du Service océanographique canadien. Il a été mis en service en mars 1963 à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. Le navire a été nommé en l'honneur de l'explorateur Henry Hudson . En 1996, le NGCC Hudson s'est joint à la flotte de la GCC.

a été construit pour le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, l'actuel ministère des Ressources naturelles du , au nom du Service océanographique canadien. Il a été mis en service en mars 1963 à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. Le navire a été nommé en l'honneur de l'explorateur . En 1996, le NGCC s'est joint à la flotte de la GCC. Le navire, construit à Saint-Jean (N.-B.) par Irving's Saint John Shipbuilding & Dry Dock Co, mesure 90,4 mètres de longueur, peut atteindre une vitesse maximale de 17 nœuds et est construit en acier trempé.

Le NGCC Hudson a été le premier navire à faire le tour de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud, un voyage connu sous le nom d'« Expédition Hudson 70 », lequel a duré presque une année complète, de novembre 1969 à octobre 1970. Le navire a quitté la Nouvelle-Écosse en se dirigeant vers le sud jusqu'aux eaux de l'Antarctique, a contourné la pointe sud de l'Amérique du Sud, est remonté vers le nord par le milieu du Pacifique et est revenu en Nouvelle-Écosse par le passage du Nord-Ouest.

a été le premier navire à faire le tour de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud, un voyage connu sous le nom d'« Expédition 70 », lequel a duré presque une année complète, de novembre 1969 à octobre 1970. Le navire a quitté la Nouvelle-Écosse en se dirigeant vers le sud jusqu'aux eaux de l'Antarctique, a contourné la pointe sud de l'Amérique du Sud, est remonté vers le nord par le milieu du Pacifique et est revenu en Nouvelle-Écosse par le passage du Nord-Ouest. Plus qu'un simple navire scientifique, l'Hudson était un premier intervenant avant même de se joindre à la flotte de la GCC :

o En mars 1976, le NGCC Hudson a sauvé tout l'équipage qui avait abandonné le patrouilleur de pêche Cape Freels, lequel avait pris feu sur les Grands Bancs de Terre-Neuve.

o En avril 1987, l'Hudson a sauvé les 24 membres d'équipage du NM Skipper 1 dans l'Atlantique Nord.

L'an dernier, le NGCC Hudson a répondu à l'appel lorsqu'une vague scélérate a percuté le petit bateau de pêche BP Fishin' Fionnatic au large de Louisbourg , en Nouvelle-Écosse. Le NGCC Hudson et son équipage ont navigué par des vents violents et une mer agitée pour atteindre le navire endommagé, puis l'ont escorté avec ses six membres d'équipage jusqu'à Canso , en Nouvelle-Écosse.

Fiche d'information - L'histoire du Hudson

