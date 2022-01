La Garde côtière canadienne célèbre 60 ans de service aux Canadiens

OTTAWA, ON, le 26 janv. 2022 /CNW/ - Le 26 janvier 1962, la création de la Garde côtière canadienne est annoncée. Depuis ce jour, la flotte de la Garde côtière canadienne, si facilement reconnaissable à sa coque rouge et blanche, fait partie de notre patrimoine national, et symbolise de manière toujours rassurante le dévouement au service, la sécurité, l'espoir pour les marins en détresse, tout en demeurant une source de fierté pour les Canadiens.

Grâce à l'innovation et à l'excellence, la Garde côtière canadienne est devenue un chef de file reconnu en matière de services et de sécurité maritimes, tant à l'échelle nationale qu'internationale. Nos employés sont non seulement responsables de patrouiller le plus long littoral du monde, mais aussi de garantir le passage sécuritaire des navires internationaux dans nos eaux, des plaisanciers naviguant sur nos lacs et nos océans, et de fournir des services essentiels aux communautés du Nord.

Que ce soit en mer ou à terre, le personnel de la Garde côtière canadienne est là pour les Canadiens 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Les employés effectuent des opérations vitales pour les membres des collectivités côtières et les industries maritimes, y compris la recherche et le sauvetage, l'intervention environnementale, les opérations de déglaçage, le contrôle du trafic maritime, et les aides à la navigation.

Notre thème pour cet anniversaire est « Célébrer le passé. Naviguer dans l'avenir ». Aujourd'hui, et tout au long de 2022, nous célébrons nos employés et toutes leurs réalisations au cours des 60 dernières années, et nous nous concentrons sur la façon dont nous pouvons continuer à évoluer en tant qu'organisation progressiste et innovante, en se dotant d'une main-d'œuvre diversifiée, hautement qualifiée, professionnelle et souple - pour aujourd'hui et demain. Le renouvellement continu de notre flotte, en vertu de la Stratégie nationale de construction navale, permettra à nos employés de disposer des navires et de l'équipement modernes, dont ils ont besoin, pour mener à bien leur important travail de protection des marins du Canada, ainsi que de ses eaux, de ses côtes et de ses collectivités côtières, et pour soutenir la croissance économique.

Au cours des prochaines années, le Canada fera croître ses économies océaniques et d'eau douce, en vue de créer de bonnes opportunités durables partout au pays. Grâce à cet essor, la Garde côtière canadienne jouera un rôle de plus en plus important dans la protection de nos océans et des gens qui en vivent, en assurant des services modernes qui répondent aux besoins des marins d'aujourd'hui.

Citations

« En tant que ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, j'invite tous les Canadiens à souligner le 60e anniversaire de cette organisation emblématique. Aujourd'hui, et tous les jours, nous célébrons les courageux membres de la Garde côtière canadienne, qui interviennent en cas de catastrophe ou de détresse sur les lignes de front maritimes du Canada, et qui continuent de relever les défis auxquels ils font face. Nos récents investissements dans la Garde côtière canadienne sont des investissements dans l'avenir du Canada, et les mesures que nous prenons aujourd'hui permettront à notre pays d'être plus sécuritaire et plus fort demain ».

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Le 60e anniversaire de la Garde côtière canadienne est un moment exaltant pour célébrer qui nous sommes, ce que nous avons accompli, et pour nous pencher sur notre riche histoire. C'est aussi le moment de regarder vers l'avenir pour le travail, que nous continuerons de faire au service des Canadiens d'un océan à l'autre, et où nous nous dirigeons en tant qu'organisation. Je suis très enthousiaste à l'idée de ce que l'avenir réserve à la Garde côtière canadienne ».

Mario Pelletier, commissaire, Garde côtière canadienne

Faits en bref

À l'origine, faisant partie du ministère des Transports, la Garde côtière canadienne avait été déclarée organisme de service spécial du ministère des Pêches et des Océans en 2005.

Les opérations de la Garde côtière canadienne sont assurées par 6 100 employés qui travaillent sans relâche dans quatre Régions du pays : l'Atlantique, le Centre, l'Ouest, et l'Arctique.

La Garde côtière canadienne est en charge de 123 navires, de 23 hélicoptères de pointe, d'environ 17 000 aides à la navigation fixes et flottantes, et de 183 tours de communication maritime.

Le Collège de la Garde côtière canadienne est un établissement national de formation maritime, qui offre une éducation postsecondaire aux étudiants souhaitant s'enrôler dans la Garde côtière canadienne.





Liens Connexes

Restez branchés

Suivez la Garde côtière canadienne sur Twitter, Facebook et YouTube.

SOURCE Garde côtière canadienne

Renseignements: Claire Teichman, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, 604-679-5462, [email protected]; Relations avec les médias : Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]