PRESCOTT, ON, le 3 oct. 2022 /CNW/ - Une priorité clé de la Garde côtière canadienne est de veiller à ce que son personnel dispose des équipements nécessaires pour maintenir de bonnes voies navigables au Canada. La Garde côtière canadienne a récemment acheté un brise-glace léger qui permettra de prolonger ses opérations dans les régions des Grands Lacs, du Saint-Laurent, et de l'Atlantique.

Aujourd'hui, le secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre des communes et député de Kingston et les Îles, Mark Gerretsen, a annoncé officiellement que le nouveau brise-glace léger de la Garde côtière canadienne a été nommé le NGCC Judy LaMarsh.

Le secrétaire parlementaire Gerretsen, au nom de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Joyce Murray, était accompagné de Fernando Mojica, directeur principal de la Flotte, de la Région du Centre de la Garde côtière canadienne, pour participer à la cérémonie du dévoilement du nom du navire, qui a eu lieu à la base de la Garde côtière canadienne à Prescott, en Ontario

L'honorable Judy LaMarsh a été l'une des premières femmes à occuper un poste de ministre au sein du gouvernement fédéral, en tant que ministre de la Santé nationale et du Bien-être social, et ministre du Sport amateur (1963-1965). Elle a joué un rôle déterminant dans l'élaboration de programmes fédéraux novateurs, notamment le régime d'assurance-maladie et le Régime de pensions du Canada. Alors qu'elle était secrétaire d'État du Canada (1965-1968), l'honorable Judy LaMarsh a aidé à établir la Commission royale d'enquête sur la situation de la femme au Canada. En reconnaissance de ses nombreuses années de service, l'honorable Judy LaMarsh a été nommée membre de l'Ordre du Canada en 1980.

À la suite d'un processus concurrentiel, la Garde côtière canadienne a annoncé l'achat d'un brise-glace léger d'Atlantic Towing Limited en novembre 2021. Ce navire (à présent nommé le NGCC Judy LaMarsh) fait actuellement l'objet de travaux de conception et de conversion à la base de Prescott de la Garde côtière canadienne. Le navire sera prêt à servir les Canadiens dès la saison de déglaçage 2022-2023, permettant ainsi à d'autres navires de faire l'objet d'importants travaux d'entretien et de prolongation de leur durée de vie, dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale.

Une fois dans la flotte de la Garde côtière canadienne, le NGCC Judy LaMarsh effectuera des services de déglaçage et entretiendra les bouées de navigation dans les régions des Grands Lacs, du Saint-Laurent, et de l'Atlantique. De plus, le navire sera disponible pour la recherche et le sauvetage, ainsi que d'autres fonctions d'intervention d'urgence en cas de besoin.

« Je suis ravie que le brise-glace léger de la Garde côtière canadienne rende hommage à l'honorable Judy LaMarsh. Madame LaMarsh a été une championne de l'égalité des genres, une avocate, une auteure, et une pionnière en ouvrant la voie aux femmes en politique canadienne qu'elle continue d'inspirer, et j'ai bien hâte de voir le NGCC Judy LaMarsh fournir d'importants services de déglaçage aux Canadiens dans le cadre des plans de renouvellement de la flotte de la Garde côtière canadienne. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Je suis très heureux de voir que la Garde côtière canadienne honorera les nombreuses réalisations de l'honorable Judy LaMarsh grâce à son tout nouveau brise-glace léger. Ce navire aidera la Garde côtière canadienne à poursuivre son excellent travail, tout en veillant à ce que ses autres brise-glaces puissent recevoir les mises à niveau d'entretien dont ils ont besoin pour répondre à leurs normes de performance élevées. »

Mark Gerretsen, secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre des communes et député de Kingston et les Îles

« La Garde côtière canadienne est honorée de célébrer les réalisations exceptionnelles de l'honorable Judy LaMarsh avec notre plus récent brise-glace. Le NGCC Judy LaMarsh veillera à ce que nos services de déglaçage puissent se poursuivre sans heurts pendant que d'autres navires de la Garde côtière canadienne font l'objet d'un entretien planifié. »

Mario Pelletier, commissaire, Garde côtière canadienne

Faits en bref

Le NGCC Judy LaMarsh est le quatrième brise-glace provisoire acheté par la Garde côtière canadienne, après l'acquisition antérieure de trois brise-glaces provisoires de taille moyenne : le NGCC Jean Goodwill , le NGCC Vincent Massey et le NGCC Captain Molly Kool. Ces navires ont été acquis pour servir de complément à la flotte existante pendant les périodes de prolongation de la durée de vie et de réparation des navires.

est le quatrième brise-glace provisoire acheté par la Garde côtière canadienne, après l'acquisition antérieure de trois brise-glaces provisoires de taille moyenne : le NGCC , le NGCC et le NGCC Ces navires ont été acquis pour servir de complément à la flotte existante pendant les périodes de prolongation de la durée de vie et de réparation des navires. L'honorable Judy LaMarsh a été l'une des premières femmes à devenir ministre d'un cabinet fédéral, et a aidé à établir des programmes fédéraux novateurs, notamment le régime d'assurance-maladie et le Régime de pensions du Canada . Elle est reconnue comme une pionnière des droits des femmes au Canada et est récipiendaire de l'Ordre du Canada .

. Elle est reconnue comme une pionnière des droits des femmes au et est récipiendaire de l'Ordre du . Le nom de Judy LaMarsh a été choisi conformément à la Politique relative aux noms des navires de la Garde côtière canadienne, qui stipule que les brise-glaces de taille moyenne et légers doivent porter le nom d'anciens leaders canadiens, qui ont apporté une contribution importante au Canada par leur travail en politique, dans le milieu marin, par leurs activités caritatives, leurs activités commerciales ou dans la fonction publique.

par leur travail en politique, dans le milieu marin, par leurs activités caritatives, leurs activités commerciales ou dans la fonction publique. La Stratégie nationale de construction navale du Canada est un programme à long terme de plusieurs milliards de dollars, qui vise à renouveler les flottes de la Garde côtière canadienne et de la Marine royale du Canada , afin que les organismes maritimes du Canada disposent des navires modernes dont ils ont besoin pour remplir leurs missions, tout en revitalisant l'industrie maritime du Canada , en créant de bons emplois de la classe moyenne, et en optimisant au maximum les retombées économiques dans tout le pays.

