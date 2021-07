Les hélicoptères de la Garde côtière sont souvent appelés à opérer dans des conditions difficiles, comme l'atterrissage sur des brise-glaces en mer, les opérations dans des zones côtières éloignées, les opérations aériennes dans l'Arctique et le soutien aux opérations de recherche et sauvetage menées par les navires de la Garde côtière, ce qui nécessite une formation spécialisée pour les pilotes.

Pour renforcer la formation des pilotes, l'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, et Mario Pelletier, commissaire de la Garde côtière, ont salué aujourd'hui la livraison et l'acceptation d'un nouveau simulateur de vol complet d'hélicoptère.

Conçu et construit par CAE Inc. à Montréal, au Québec, ce nouveau simulateur sera le principal outil de formation des pilotes d'hélicoptère de la Garde côtière. Équipé d'un système révolutionnaire de manutention par roulage du poste de pilotage, le simulateur de vol complet est équipé pour fournir une formation sur deux types d'hélicoptères différents de la Garde côtière, ce qui en fait un simulateur d'hélicoptère unique en son genre en Amérique du Nord.

Le nouveau simulateur de vol complet permet à la Garde côtière d'offrir aux pilotes d'hélicoptères des possibilités de formation qui seraient autrement difficiles ou impossibles à réaliser lors d'une formation à bord d'un aéronef. Il est conçu pour offrir aux pilotes expérimentés une expérience immersive de vol simulé, et peut reproduire une variété de conditions de vol et de conditions météorologiques rencontrées lors du pilotage d'un hélicoptère de la Garde côtière dans diverses régions du pays. Le simulateur permettra aux pilotes d'hélicoptères de s'entraîner aux conditions de vol parfois difficiles telles que le mauvais temps, les missions au sommet d'une montagne, les opérations de chargement par élingue, les opérations dans l'Arctique, ainsi que les opérations de recherche et sauvetage.

Le simulateur sera basé au Centre de formation de Transports Canada à l'Aéroport international d'Ottawa, où les pilotes pourront suivre leur formation dans un environnement novateur et de pointe.

Citations

« Grâce au Plan de renouvellement de la flotte de la Garde côtière canadienne, nous garantissons que nos membres disposent du meilleur équipement disponible, tant durant leur formation que sur leur lieu de travail. Le nouveau simulateur de vol complet est une technologie de pointe qui sera utilisée pour former en toute sécurité nos pilotes d'hélicoptères de la Garde côtière, offrant ainsi un environnement de formation réaliste et immersif. Félicitations à tous les membres de CAE qui ont contribué à la conception et à la construction de ce remarquable simulateur. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Le gouvernement du Canada est déterminé à fournir à la Garde côtière canadienne l'équipement dont elle a besoin pour accomplir son travail d'importance cruciale. Le contrat pour la conception et la construction du simulateur de vol complet d'hélicoptère a contribué à créer des emplois et à générer des avantages économiques pour les Canadiens, et la livraison d'un simulateur aujourd'hui offrira un environnement sécuritaire aux pilotes pour qu'ils s'entraînent en vue de missions difficiles. »

L'honorable Anita Anand, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Je suis très fier aujourd'hui de voir le simulateur de vol complet d'hélicoptère s'ajouter au solide programme de formation au vol d'hélicoptère de la Garde côtière. Ce simulateur très innovant et à la fine pointe de la technologie améliorera considérablement la capacité des pilotes à s'entraîner à un large éventail de missions propres aux opérations de la Garde côtière. Je félicite CAE et sa main-d'œuvre pour avoir livré cet outil de formation novateur, qui repousse les limites de la création d'un environnement de formation réaliste et sécuritaire pour les pilotes d'hélicoptère. »

Mario Pelletier, commissaire de la Garde côtière canadienne

« Nous sommes ravis de tenir notre engagement de fournir à la Garde côtière canadienne son tout premier simulateur de vol complet et un simulateur d'hélicoptère unique en son genre en Amérique du Nord. Le simulateur d'hélicoptère de Série 3000 de CAE jouera un rôle clé pour s'assurer que la Garde côtière canadienne est formée et bien préparée grâce à des simulations d'hélicoptères virtuels très réalistes dans un environnement sécuritaire. La sûreté et la sécurité sont au cœur même de nos activités, et nous sommes fiers de fournir à la Garde côtière le simulateur d'hélicoptère le plus novateur jamais conçu pour assurer la sécurité de leurs équipages. »

France Hébert, vice-présidente et directrice générale de CAE Inc., Défense et sécurité Canada

Faits en bref

Les hélicoptères de la Garde côtière offrent des services grâce à une flotte de 22 aéronefs - 15 hélicoptères de transport léger et 7 de transport moyen - situés stratégiquement dans 9 bases à travers le Canada .

. Les pilotes d'hélicoptères de la Garde côtière participent à une grande variété d'opérations telles que la surveillance des déversements d'hydrocarbures et de l'état des glaces. Les hélicoptères sont également utilisés pour la maintenance et la construction d'aides à la navigation et d'équipements de télécommunications, le transfert de personnel et de marchandises entre le navire et la terre, ainsi que pour fournir un soutien aux missions scientifiques.

En février 2016, Services publics et Approvisionnement Canada, au nom de la Garde côtière canadienne, a attribué un contrat de 17 millions de dollars à CAE Inc. pour la conception et la construction du simulateur de vol complet d'hélicoptère dans le cadre du Plan de renouvellement de la flotte de la Garde côtière canadienne.

Le simulateur d'hélicoptère de la Garde côtière sera le tout premier simulateur d'hélicoptère de ce type au Canada et dans le monde. Il sera doté d'un système visuel de dôme de 12 pieds combiné aux bases de données géospécifiques les plus détaillées jamais construites pour un hélicoptère.

Produits connexes

FICHE D'INFORMATION

Amélioration de la capacité de la Garde côtière de formation sur hélicoptère grâce à un simulateur ultramoderne de vol complet d'hélicoptère

La Garde côtière canadienne exploite une flotte de 22 hélicoptères pour appuyer les services maritimes essentiels tels que les aides à la navigation, les services de communication et de trafic maritimes, les opérations de déglaçage, l'intervention environnementale et les opérations de recherche et sauvetage, au besoin. L'acquisition du nouveau simulateur de vol d'hélicoptère permet de former les pilotes d'hélicoptères de la Garde côtière aux commandes de sa flotte d'hélicoptères de transport léger et moyen en utilisant la technologie la plus innovante du genre.

Un outil de formation de pointe fabriqué au Canada

Conçu et construit par CAE Inc. à Montréal (Québec), le simulateur de vol d'hélicoptère est un simulateur d'hélicoptère de la série CAE 3000 et un dispositif de formation qualifié de niveau D, ce qui signifie qu'il est capable de simuler les deux types d'aéronefs de la Garde côtière de façon si réaliste que les pilotes pourront effectuer la majorité de leur formation sur hélicoptère sans avoir besoin de s'entraîner dans un aéronef réel.

Les caractéristiques et les spécifications techniques du simulateur de vol sont les suivantes :

un dôme de 12 pieds et un système visuel de projection avec un champ de vision horizontal de 220 degrés et un champ de vision vertical de 85 degrés combiné aux bases de données géospécifiques les plus détaillées jamais construites pour un hélicoptère;

des systèmes de mouvement et de sonorisation avancés, combinés à une plateforme vibrante et à un modèle aérodynamique d'avion spécifique, qui contribuent tous à une formation réaliste et hautement immersive;

une conception de manutention par roulage du poste de pilotage interchangeable qui permet la formation sur les deux types d'hélicoptères de la Garde côtière, l'hélicoptère de transport léger et l'hélicoptère de transport moyen;

une gamme personnalisée de missions propres aux opérations de la Garde côtière.

Outil de formation certifié de niveau D, le simulateur de vol recrée les postes de pilotage des Bell 429 et Bell 412 EPI, notamment les mêmes commandes de vol, les mêmes systèmes avioniques et les mêmes instruments de vol des hélicoptères réels.

Voici quelques-uns des avantages du nouveau simulateur d'hélicoptère :

former sur divers profils de mission dans divers domaines d'entraînement opérationnel;

fournir aux pilotes un environnement d'entraînement sécuritaire;

permettre aux pilotes de se familiariser avec l'équipement avant de l'utiliser;

réduire les risques pour les pilotes et les aéronefs.

Doté d'un large éventail de scénarios météorologiques et d'urgence, le simulateur permet aux pilotes de s'entraîner à des situations difficiles et à haut risque qui seraient autrement trop dangereuses dans un véritable aéronef, et ce sans jamais quitter le sol. Grâce à la dynamique numérique des fluides, les modèles aérodynamiques du simulateur de vol sont capables de simuler des vents et des turbulences réalistes sur les principaux sites d'atterrissage de la Garde côtière ainsi que pendant les opérations à bord des navires. Ce simulateur est également capable de simuler des opérations de chargement en utilisant un champ de vision limité « en dessous » de l'appareil, ce qui permet au pilote de regarder vers le bas et de visualiser une charge sous élingue sur un écran séparé.

Toutes ces capacités améliorent la formation des pilotes d'hélicoptères de la Garde côtière et leur permettent d'être mieux préparés à toute situation à laquelle ils pourraient être confrontés pendant les opérations.

Une capacité révolutionnaire de manutention par roulage unique en Amérique du Nord

Grâce à la fonction d'interchangeabilité du poste de pilotage de manutention par roulage, le simulateur de vol peut assurer la formation aux postes de pilotage des Bell 429 et Bell 412 EPI. L'unité de poste de pilotage peut être retirée et remplacée pour assurer la polyvalence de la formation et comprend la zone de poste de pilotage simulée complète avec la coque avant, les structures, les commandes de vol et tous les panneaux et instruments. Lorsque les postes de pilotage sont échangés, le second poste de pilotage peut être arrimé à un autre dispositif d'entraînement au vol pour permettre la poursuite d'un entraînement limité. Cette caractéristique permet une flexibilité dans la formation tout en économisant du temps et de l'argent.

Liens connexes

Restez branchés

Liens connexes

