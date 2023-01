OTTAWA, ON, le 9 janv. 2023 /CNW/ - La Garde côtière canadienne assure la sécurité des voies navigables pour les navigateurs, protège l'environnement marin et répond à plus de 6 000 demandes d'assistance en mer chaque année. Au cours d'une journée typique, nous coordonnons l'intervention dans 19 incidents de recherche et sauvetage, secourons 68 personnes et sauvons 18 vies. C'est pourquoi le fait de fournir au personnel de la Garde côtière canadienne les navires dont il a besoin pour continuer à offrir ces services essentiels aux Canadiens demeure une priorité pour le gouvernement du Canada.

Légende : Le NGCC Chedabucto Bay | Source de la photo : Chantier Naval Forillon (Groupe CNW/Garde côtière canadienne) Légende : Le NGCC Garbarus Bay | Source de la photo : Mel & Jer Creative (Groupe CNW/Garde côtière canadienne)

Aujourd'hui, la Garde côtière canadienne a souligné la livraison des 13e et 14e bateaux de recherche et sauvetage : le NGCC Gabarus Bay et le NGCC Chedabucto Bay. Les navires ont été construits par Hike Metal Products Ltd de Wheatley, en Ontario, et le Chantier naval Forillon de Gaspé, au Québec, respectivement.

La livraison des NGCC Gabarus Bay et NGCC Chedabucto Bay marque une autre étape importante pour la construction et la livraison d'un total de 20 bateaux de recherche et sauvetage dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale. Cette réalisation est une étape importante en vue de fournir à la Garde côtière canadienne l'équipement sécuritaire, moderne et fabriqué au Canada dont elle a besoin pour offrir des services essentiels.

Le NGCC Chedabucto Bay sera basé à Clark's Harbour, en Nouvelle-Écosse, et le NGCC Gabarus Bay sera basé à Burgeo, à Terre-Neuve-et-Labrador.

Ces bateaux de recherche et sauvetage sont également équipés pour des interventions environnementales en milieu marin afin de limiter les répercussions des incidents de pollution marine.

« Avec l'achèvement du NGCC Gabarus Bay et du NGCC Chedabucto Bay, la Stratégie nationale de construction navale a livré à la Garde côtière canadienne des navires haut de gamme construits au Canada. Ces navires démontrent la priorité du gouvernement du Canada de renouveler la flotte de la Garde côtière canadienne, de protéger les gens de mer sur nos eaux, et de promouvoir des emplois bien rémunérés dans la construction de navires ici même au Canada. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Ces navires de recherche et de sauvetage à grand rayon d'action nous aident à assurer la sécurité de nos eaux pour les navigateurs. L'arrivée du NGCC Chedabucto Bay et du NGCC Gabarus Bay dans notre flotte nous procure une grande fierté. Ces navires permettent à la Garde côtière canadienne de fournir des services essentiels dans la région de l'Atlantique. Félicitations aux équipes de Hike Metal Products et du Chantier naval Forillon pour leur travail acharné grâce auquel ces impressionnants navires s'ajoutent à la flotte. »

Mario Pelletier, commissaire, Garde côtière canadienne

Faits en bref

En 2018, le Chantier naval Forillon situé à Gaspé, au Québec, et Hike Metal Products Ltd à Wheatley , en Ontario , ont obtenu chacun le contrat pour la construction de quatre nouveaux bateaux de recherche et sauvetage (R et S), qui fait suite au contrat octroyé en 2015 pour la construction de six bateaux de recherche et sauvetage chacun. La valeur totale des contrats pour la construction des bateaux de recherche et sauvetage s'élève à 180 millions de dollars.

, en , ont obtenu chacun le contrat pour la construction de quatre nouveaux bateaux de recherche et sauvetage (R et S), qui fait suite au contrat octroyé en 2015 pour la construction de six bateaux de recherche et sauvetage chacun. La valeur totale des contrats pour la construction des bateaux de recherche et sauvetage s'élève à 180 millions de dollars. Les bateaux de R et S de classe Bay sont spécialement conçus, équipés et dotés d'un équipage pour les interventions de recherche et sauvetage en mer. Ces navires peuvent naviguer jusqu'à 100 milles marins de la côte, sont prêts à intervenir en moins de 30 minutes, et peuvent habituellement entrer en action dès qu'ils reçoivent une alerte.

À ce jour, 24 petits navires ont été livrés à la Garde côtière canadienne dans le cadre du pilier de la Stratégie nationale de construction navale qui prévoit la construction de petits navires. Cela comprend la livraison de 14 bateaux de recherche et sauvetage, de deux navires de levé et de sondage de chenal, de sept navires de levé hydrographique et d'un navire de recherche côtier.

La Stratégie nationale de construction navale du gouvernement du Canada est un programme à long terme de plusieurs milliards de dollars qui vise à renouveler les flottes de la Garde côtière canadienne et de la Marine royale du Canada afin que les organismes maritimes du Canada disposent des navires modernes dont ils ont besoin pour remplir leurs missions, tout en revitalisant l'industrie maritime du Canada , en créant des emplois pour la classe moyenne et en maximisant les retombées économiques dans tout le pays.

