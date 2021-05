La FTQ souligne le 17 mai, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie

MONTRÉAL, le 17 mai 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) ainsi que son comité sur la diversité sexuelle, corporelle et de genre soulignent, en ce 17 mai, la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. La FTQ appelle ses membres à la vigilance et les encourage à dénoncer toutes violences, toutes pratiques ou tous propos discriminants et vexatoires à l'égard des membres de la communauté LGBTQ+.

Année après année, des milliers de personnes LGBTQ+ sont victimes d'agressions verbales et physiques partout dans le monde. Au Québec, malgré l'évolution des mentalités face à la communauté LGBTQ+, il y a encore beaucoup à faire, que ce soit dans la vie de tous les jours ou encore au travail.

« Les milieux de travail québécois ne sont certainement pas à l'abri de discriminations et d'actes de violence. Il en revient de notre responsabilité syndicale d'ouvrir les yeux et de s'assurer que les membres de la communauté LGBTQ+ sont traités avec le même respect et ont droit à la même dignité que tous nos collègues de travail. D'ailleurs, ça devrait aller de soi! C'est troublant de savoir qu'encore aujourd'hui, nos proches, nos amis et nos collègues sont victimes d'insultes, de discriminations et de violences physiques parce que ce sont des personnes LGBTQ+ », déclare le président de la FTQ, Daniel Boyer.

Cette année, la campagne de la Fondation Émergence qui a pour mission d'éduquer, d'informer et de sensibiliser la population à la réalité de la diversité sexuelle a voulu démontrer la cruauté des agressions subies par les membres de la communauté LGBTQ+. Faisant référence aux couleurs des ecchymoses sur la peau à la suite d'agressions homophobes et transphobes, la Fondation a choisi le thème Les couleurs de la fierté nous rappelant que plusieurs milliers de personnes affichent ces couleurs malgré elle. Les images de la campagne sont dures, mais la réalité de ces personnes en est d'autant plus quand on sait que 73 % des personnes LGBTQ+ ont déjà été victimes d'attaques ou de harcèlement en ligne (VpnMentor et Fondation Émergence; https://www.may17mai.com/violenceenligne ).

Le 17 mai est une occasion qui nous est donnée pour prendre le temps de réfléchir à la promotion de bonnes relations entre les personnes sans égard à leur orientation sexuelle ou à leur identité de genre. Il est essentiel de démontrer une attitude positive et respectueuse envers la diversité des orientations sexuelles, des identités et des expressions de genre, mais aussi de reconnaître, de confronter et de dénoncer la violence et la discrimination envers les personnes LGBTQ+.

Pour visiter le site de la Fondation Émergence : https://couleursdelafierte.com/.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

